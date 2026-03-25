Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Иран назвал условия "мирного прохода" через Ормузский пролив

Новые правила пересечения Ормузского пролива

Министерство иностранных дел Ирана объявило о новых правилах прохода через Ормузский пролив, фактически усилив контроль над одним из ключевых маршрутов мировой торговли.

Согласно новым условиям, суда, которые не считаются враждебными, могут пересекать пролив только с согласия иранских властей. В Тегеране заявляют, что такие меры являются ответом на угрозы безопасности.

Новые ограничения для судоходства

Иран проинформировал страны-члены Международной морской организации об изменении правил транзита. Власти страны подчеркивают, что контроль усилен для предотвращения использования пролива в военных целях.

Фактически движение через Ормузский пролив ограничено еще с конца февраля. Доступ получают только отдельные суда, проходящие дополнительную проверку.

"Не враждебные суда могут пересекать Ормузский пролив только по согласованию с иранскими властями", - отмечается в сообщении.

В то же время суда, связанные с США и Израилем, по заявлениям Тегерана, не подпадают под условия "мирного прохода".

Последствия для мировой торговли

До обострения ситуации через пролив транспортировалось около 20% мировой нефти, а также значительные объемы других грузов. Сейчас в Персидском заливе скопились тысячи судов, которые избегают рискованного маршрута.

Аналитики отмечают, что контроль над проливом позволяет Ирану проверять суда, поскольку маршрут проходит через его территориальные воды. По отдельным данным, некоторые корабли вынуждены платить дополнительные средства за безопасный транзит.

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Израиль Иран нефть США Персидский залив Ормузский пролив
Трамп тепер хай і сплачує додаткові кошти за безпечний транзит всіх суден через протоку.
Знов виникає лише одне питання. Якого ×ера нафтотанкери досі ходять по Чорному морю з балалаіні? Щовечірній гундосий пистьож їх геть не зупиняє.
Трамп тепер хай і сплачує додаткові кошти за безпечний транзит всіх суден через протоку.
25.03.2026 01:53 Ответить
І навіщо це йому? До Америки звідтиля нафта не йде
25.03.2026 03:07 Ответить
Трамп повинен бути притягнений до відповідальності міжнародним трибуналом.
25.03.2026 06:55 Ответить
Ісран піде *****.
25.03.2026 01:55 Ответить
Поки що йде трамп. Хто б що не говорив.
25.03.2026 06:57 Ответить
Знов виникає лише одне питання. Якого ×ера нафтотанкери досі ходять по Чорному морю з балалаіні? Щовечірній гундосий пистьож їх геть не зупиняє.
25.03.2026 02:05 Ответить
Я от не розумію, так а що заважає американцям розхерачити ковровими бомбардуваннями узбережжя Ірану біля цієї протоки і перетворити його на мертву зону? А потім водити собі конвої спокійно...
25.03.2026 02:08 Ответить
Це не зупинить дрон чи навіть 120 мм міномет, чи гармату
25.03.2026 03:08 Ответить
Тому що все не так просто. На Аравійському півострові майже немає прісної води тому більшість країн залежить від опріснювальних станцій на узбережжі. Якщо американці розхерачать узбережжя Ірану, Іран у відповідь розхерачить шахедами ці опріснювальні станції у Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі та Омані.
У результаті такого удару мільйони людей дуже швидко залишаться без води і почнеться маштабна гуманітарна катастрофа. Евакуювати доведеться цілі міста, більше 8 мілліонів людей повністью залежать від цих станцій.
Так що Іран має серйозний асиметричний важіль. Це не ядерка, але наслідки можуть бути дуже схожі.
25.03.2026 03:27 Ответить
Регіональна залежність від опрісненної води (дані 2025/2026)
Країна - % питної води з опріснення
Катар - приблизно 99%
Кувейт - приблизно 90%
Саудівська Аравія - приблизно 70%
ОАЕ - приблизно 42%
25.03.2026 03:44 Ответить
Протока дуже вузька- усього 21 милю , а судноплавний фарватер ще вужчий. Щоб заблокувати рух, Ірану не обов'язково тримати війська на самому березі. Достатньо мобільних ракетних установок, які ховаються в горах вглиб країни, або морських мін і швидкісних катерів. Щоб витіснити мобільні ракетні установки та артилерію Ірану за межі радіусу ураження цивільних суден, необхідно контролювати таку ,,зону безпеки'': Берегова лінія: Приблизно 400-600 миль (від Бушира на півночі до Чабахара на сході).Глибина в середину від береговоі лініі: Щонайменше 50-100 миль вглиб території Ірану, щоб унеможливити використання балістичних ракет малої дальності проти танкерів. Також не забуваємо, що у Ірана в наявності біля 6000 морських мін різного типу і моделей . А що таке замінувати ділянку шириною усього 6 кілометрів? Маючи величезну кількість швидкісних катерів та і звичайних риболовних суден, Вони це можуть зробити в лічені години..... Тим більше що танкери - це не автомобілі - в них ширина бортів коливається від 32 до 60 метрів. Та ім і не треба виставляти ці тисячи мін. Достатньо виставити навіть з кілька десятків мін щоб страховики припинили усілякий рух танкерів через протоку....Коврові бомбардування берега не знищать ціеі загрози......
25.03.2026 03:49 Ответить
А чи не ти п'ять тижнів тому писав, що такого не може бути? Що Трамп перекине ціни на нафту до 40-45 $ І про Байкал де змінюватимуть свинячі хвости на рублі?
25.03.2026 06:18 Ответить
О, експертна думка з палати №6 під'їхала! Слухай, якщо ти шукаєш логіку в геополітиці так само завзято, як здоровий глузд у своєму дзеркалі, то мені тебе шкода. Дивно, що в твоїй паралельній реальності п'ять тижнів - це термін, за який руйнуються світові економічні цикли, а не просто час, за який ти забуваєш прийняти таблетки. Тобі нагадати різницю між прогнозом і заголовком у твоєму улюбленому пабліку для дегенератів? П'ять тижнів тому ти, мабуть, ще вірив, що земля пласка, а сьогодні вже виставляєш рахунки за нафтові котирування? Я дивлюся, у тебе все ж дивовижний талант: поєднувати в одній голові пам'ять золотої рибки та логіку табуретки, та й ту з вибірковим дефектом.Ти справді знову вирішив тут похизуватися своїм недоумством у публічному просторі? Якщо твоя єдина радість - бігати за мною з календариком і чекати "пророцтв", то знай: свинячі хвости на Байкалі - це не прогноз, це твій майбутній пенсійний план.... До речі, про хвости: бачу, ти в цій темі таки профі.Приємно знати, що тема свинячих хвостів тобі така близька. Генетична пам'ять про валюту предків прокинулася? Мабуть, вже прицінюєшся, скільки рублів дадуть за твій власний хвостик, коли остання звивина остаточно випрямиться?
25.03.2026 06:50 Ответить
Ну так а сказати є щось?
25.03.2026 07:00 Ответить
А ти навіщо так напружувався зараз?
25.03.2026 08:17 Ответить
Іран ж пропускає окремі кораблі (індійські і тд) значить фарватер не повністю замінований.
Зачистка узбережжя - не від ракет, а якраз від цих катерів та від іранської ППО, щоб Ф-35, А-10 та Апачі могли спокійно собі літати над протокою.
Так, протикорабельні ракети можна пускати здалеку, але з ними чи шахедами повинні справлятися фрегати/корвети супроводу конвоїв, які мають нормальну ППО, а також авіація. Тим більше, запаси ракет таки скорочуються - останнім часом Іран пускає не більше 20 ракет на добу.
25.03.2026 08:57 Ответить
А що за умова так і не написали. $2М за лушпайку.
25.03.2026 02:18 Ответить
Вчера президент Трамп продлил 48-часовой срок, который он установил для Ирана в субботу вечером. Эта новость обрушилась на рынок как гром среди ясного неба. Цена на нефть марки Brent - как показано на графике ниже - упала на двенадцать процентов за несколько минут, поскольку рынки заложили в цены более короткий конфликт и более быстрое возобновление работы Ормузского пролива.
25.03.2026 02:41 Ответить
США у війську ідіоти. Треба поставити чурбанам ультіматум покинути всю берегову зону завширки 20-30 км. А потім напалмом вижигати будь який рух на узбережжі.
25.03.2026 02:44 Ответить
По перше, це коштуватиме набагато більше ніж 2 мільйони за судно. По друге, це не проблема Америці
25.03.2026 03:10 Ответить
А хто створив проблему?
25.03.2026 07:02 Ответить
Для крилатих ракет чи шахедів 20-30 км це дуже смішно, совєтуйие далі геній стратегії =)
25.03.2026 03:16 Ответить
Є інший варіант. Трамп забороняє американським нафтовим компаніям продавати нафту за кордон, ціна на бензин падає до усрачки, всі виборці довольни як слони. Проблема вирішена.
25.03.2026 03:14 Ответить
Ага снайпер від нафтових магнатів не промахнеться =)
25.03.2026 03:17 Ответить
Все ж таки Штати (скоріше за все) втягнуть в цю війну Європу. Зараз для цього дуже сприятлива ситуація.
25.03.2026 03:51 Ответить
Це завдання для всієї агентури кремля
25.03.2026 05:03 Ответить
Тобто Штати та Ізраїль - агенти кремля, чи навпаки кремль - агент Штатів та Ізраїля ?
25.03.2026 06:19 Ответить
Агенти - не агенти, але з гімна одного точно зроблені.
25.03.2026 07:07 Ответить
І чим допоможе Європа. Буде працювати язиком ще потужніше?
25.03.2026 08:42 Ответить
Израиль все равно победит Иран
25.03.2026 05:02 Ответить
Ніколи цього не станеться. Спільного кордону немає. Як 9,6 мільйона ізраїльтян можуть перемогти 96 мільйонів іранців? Влаштувавши геноцид? І хто тоді на планеті взагалі буде вважати ізраїльтян людьми? Вже сьогодні ненависть до Ізраїлю стрімко зросла через неадекватну військову відповідь на терористичну атаку. Загинуло близько 2000 ізраїльтян, а у відповідь вбито 60 000 арабів і знищено в щебінь цілі міста. Тепер війна в ІраніЮ де ізраїльтяни коштом США намагаються вирішити проблеми власної безпеки. Іраїль намагається залучити до вирішення своїх проблем ще й ЄС. Кому в ЄС це на фіг потрібно?
25.03.2026 05:24 Ответить
Трампо в йоґо роки, ґрае в ґольф, літае туди-сюди, шось там проґаняе по телеку ботве кожноґо дня, ото енерґія і завзяття. Ґейропа нарешті зхаменулася і купуе зброю шо дурні, нафта з Венесуели контольована, навіть у Мексиці всйо чотко, тіолка знайома тікі шо з Пуерто-Валарта повернулася. Іран цє питання яке можна вирішити за лаве з боґатих арабів, і воно буде вирішено.Так шо любі малята ухилянти, усе буде ЗСУ.
25.03.2026 05:28 Ответить
а скільки коштує квиток ?
25.03.2026 05:31 Ответить
Які ще умови? Адже трампон стер Іран з лиця землі.
25.03.2026 06:13 Ответить
Донні, треба аятолам літак подарувати! І зливок золота.
І буде гарна угода.
25.03.2026 06:36 Ответить
Іран - країна терорист. Підтримує усі терористичні угрупування у Світі та рашу. Тримає в заручниках та під загрозою створення (або придбання у раши) атомної зброї - увесь Світ. Якщо зараз Світ відступить - Ось зла тільки знахабнів. Це не виключає,що Трамп - ідіот ,рашинська маріонетка та ганьба для США.
25.03.2026 07:57 Ответить
Моя покійна бабця у подібному випадку казала: "Сів срать та нічим!"
25.03.2026 08:39 Ответить
 
 