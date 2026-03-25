Иран назвал условия "мирного прохода" через Ормузский пролив

Министерство иностранных дел Ирана объявило о новых правилах прохода через Ормузский пролив, фактически усилив контроль над одним из ключевых маршрутов мировой торговли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

Согласно новым условиям, суда, которые не считаются враждебными, могут пересекать пролив только с согласия иранских властей. В Тегеране заявляют, что такие меры являются ответом на угрозы безопасности.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые ограничения для судоходства

Иран проинформировал страны-члены Международной морской организации об изменении правил транзита. Власти страны подчеркивают, что контроль усилен для предотвращения использования пролива в военных целях.

Фактически движение через Ормузский пролив ограничено еще с конца февраля. Доступ получают только отдельные суда, проходящие дополнительную проверку.

"Не враждебные суда могут пересекать Ормузский пролив только по согласованию с иранскими властями", - отмечается в сообщении.

В то же время суда, связанные с США и Израилем, по заявлениям Тегерана, не подпадают под условия "мирного прохода".

Последствия для мировой торговли

До обострения ситуации через пролив транспортировалось около 20% мировой нефти, а также значительные объемы других грузов. Сейчас в Персидском заливе скопились тысячи судов, которые избегают рискованного маршрута.

Аналитики отмечают, что контроль над проливом позволяет Ирану проверять суда, поскольку маршрут проходит через его территориальные воды. По отдельным данным, некоторые корабли вынуждены платить дополнительные средства за безопасный транзит.

Что предшествовало?

