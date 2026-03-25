Иран назвал условия "мирного прохода" через Ормузский пролив
Министерство иностранных дел Ирана объявило о новых правилах прохода через Ормузский пролив, фактически усилив контроль над одним из ключевых маршрутов мировой торговли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.
Согласно новым условиям, суда, которые не считаются враждебными, могут пересекать пролив только с согласия иранских властей. В Тегеране заявляют, что такие меры являются ответом на угрозы безопасности.
Новые ограничения для судоходства
Иран проинформировал страны-члены Международной морской организации об изменении правил транзита. Власти страны подчеркивают, что контроль усилен для предотвращения использования пролива в военных целях.
Фактически движение через Ормузский пролив ограничено еще с конца февраля. Доступ получают только отдельные суда, проходящие дополнительную проверку.
"Не враждебные суда могут пересекать Ормузский пролив только по согласованию с иранскими властями", - отмечается в сообщении.
В то же время суда, связанные с США и Израилем, по заявлениям Тегерана, не подпадают под условия "мирного прохода".
Последствия для мировой торговли
До обострения ситуации через пролив транспортировалось около 20% мировой нефти, а также значительные объемы других грузов. Сейчас в Персидском заливе скопились тысячи судов, которые избегают рискованного маршрута.
Аналитики отмечают, что контроль над проливом позволяет Ирану проверять суда, поскольку маршрут проходит через его территориальные воды. По отдельным данным, некоторые корабли вынуждены платить дополнительные средства за безопасный транзит.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У результаті такого удару мільйони людей дуже швидко залишаться без води і почнеться маштабна гуманітарна катастрофа. Евакуювати доведеться цілі міста, більше 8 мілліонів людей повністью залежать від цих станцій.
Так що Іран має серйозний асиметричний важіль. Це не ядерка, але наслідки можуть бути дуже схожі.
Країна - % питної води з опріснення
Катар - приблизно 99%
Кувейт - приблизно 90%
Саудівська Аравія - приблизно 70%
ОАЕ - приблизно 42%
Зачистка узбережжя - не від ракет, а якраз від цих катерів та від іранської ППО, щоб Ф-35, А-10 та Апачі могли спокійно собі літати над протокою.
Так, протикорабельні ракети можна пускати здалеку, але з ними чи шахедами повинні справлятися фрегати/корвети супроводу конвоїв, які мають нормальну ППО, а також авіація. Тим більше, запаси ракет таки скорочуються - останнім часом Іран пускає не більше 20 ракет на добу.
І буде гарна угода.