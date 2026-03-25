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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран назвав умови "мирного проходу" через Ормузьку протоку

Нові правила перетину Ормузької протоки

Міністерство закордонних справ Ірану оголосило про нові правила проходу через Ормузьку протоку, фактично посиливши контроль над одним із ключових маршрутів світової торгівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Згідно з новими умовами, судна, які не вважаються ворожими, можуть перетинати протоку лише за погодженням із іранською владою. У Тегерані заявляють, що такі заходи є відповіддю на загрози безпеці.

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Нові обмеження для судноплавства

Іран поінформував країни-члени Міжнародної морської організації про зміну правил транзиту. Влада країни підкреслює, що контроль посилено для запобігання використанню протоки у військових цілях.

Фактично рух через Ормузьку протоку обмежений ще з кінця лютого. Доступ отримують лише окремі судна, які проходять додаткову перевірку.

"Не ворожі судна можуть перетинати Ормузьку протоку тільки в координації з іранською владою", — наголошується у повідомленні.

Водночас судна, пов’язані зі США та Ізраїлем, за заявами Тегерана, не підпадають під умови "мирного проходу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки війни в Ірані: Через Ормузьку протоку за три тижні пройшло стільки ж суден, скільки раніше проходило за день

Наслідки для світової торгівлі

До загострення ситуації через протоку транспортували близько 20% світової нафти, а також значні обсяги інших вантажів. Зараз у Перській затоці накопичилися тисячі суден, які уникають ризикованого маршруту.

Аналітики зазначають, що контроль над протокою дозволяє Ірану перевіряти судна, оскільки маршрут проходить через його територіальні води. За окремими даними, деякі кораблі змушені сплачувати додаткові кошти за безпечний транзит.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

Також читайте: Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю та заявив про атаки на свою енергетику

Автор: 

Ізраїль (1998) Іран (3568) нафта (6647) США (26866) Перська затока (58) Ормузька протока (238)
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Топ коментарі
+26
Трамп тепер хай і сплачує додаткові кошти за безпечний транзит всіх суден через протоку.
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25.03.2026 01:53 Відповісти
+23
Знов виникає лише одне питання. Якого ×ера нафтотанкери досі ходять по Чорному морю з балалаіні? Щовечірній гундосий пистьож їх геть не зупиняє.
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25.03.2026 02:05 Відповісти
+15
Тому що все не так просто. На Аравійському півострові майже немає прісної води тому більшість країн залежить від опріснювальних станцій на узбережжі. Якщо американці розхерачать узбережжя Ірану, Іран у відповідь розхерачить шахедами ці опріснювальні станції у Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі та Омані.
У результаті такого удару мільйони людей дуже швидко залишаться без води і почнеться маштабна гуманітарна катастрофа. Евакуювати доведеться цілі міста, більше 8 мілліонів людей повністью залежать від цих станцій.
Так що Іран має серйозний асиметричний важіль. Це не ядерка, але наслідки можуть бути дуже схожі.
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25.03.2026 03:27 Відповісти

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