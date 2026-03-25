Іран назвав умови "мирного проходу" через Ормузьку протоку

Міністерство закордонних справ Ірану оголосило про нові правила проходу через Ормузьку протоку, фактично посиливши контроль над одним із ключових маршрутів світової торгівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Згідно з новими умовами, судна, які не вважаються ворожими, можуть перетинати протоку лише за погодженням із іранською владою. У Тегерані заявляють, що такі заходи є відповіддю на загрози безпеці.

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Нові обмеження для судноплавства

Іран поінформував країни-члени Міжнародної морської організації про зміну правил транзиту. Влада країни підкреслює, що контроль посилено для запобігання використанню протоки у військових цілях.

Фактично рух через Ормузьку протоку обмежений ще з кінця лютого. Доступ отримують лише окремі судна, які проходять додаткову перевірку.

"Не ворожі судна можуть перетинати Ормузьку протоку тільки в координації з іранською владою", — наголошується у повідомленні.

Водночас судна, пов’язані зі США та Ізраїлем, за заявами Тегерана, не підпадають під умови "мирного проходу".

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Наслідки для світової торгівлі

До загострення ситуації через протоку транспортували близько 20% світової нафти, а також значні обсяги інших вантажів. Зараз у Перській затоці накопичилися тисячі суден, які уникають ризикованого маршруту.

Аналітики зазначають, що контроль над протокою дозволяє Ірану перевіряти судна, оскільки маршрут проходить через його територіальні води. За окремими даними, деякі кораблі змушені сплачувати додаткові кошти за безпечний транзит.

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Що передувало?

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