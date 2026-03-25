Оккупанты обстреляли 44 населенных пункта Херсонщины: один человек погиб, 8 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Белозерка, Зеленовка, Ингулец, Федоровка, Урожайное, Никольское, Золотая Балка, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Томина Балка, Новодмитровка, Веселое, Ингуловка, Качкаровка, Камишаны, Кучерское, Львово, Малая Александровка, Михайловка, Милово, Новая Каменка, Новокаиры, Новоалександровка, Новотягинка, Отрадокаменка, Александровка, Ольговка, Петропавловка, Приднепровское, Приозерное, Республиканец, Садовое, Станислав, Степановка, Таврическое, Томарино, Трудолюбовка, Тягинка, Украинка, Широкая Балка и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 36 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, хозяйственные постройки, складское помещение и частный автомобиль.



В результате российской агрессии один человек погиб, еще 8 получили ранения.



Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 4 человека.

