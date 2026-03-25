Окупанти обстріляли 44 населені пункти Херсонщини: одна людина загинула, 8 дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Зеленівка, Інгулець, Федорівка, Урожайне, Микільське, Золота Балка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Томина Балка, Новодмитрівка, Веселе, Інгулівка, Качкарівка, Комишани, Кучерське, Львове, Мала Олександрівка, Михайлівка, Милове, Нова Кам'янка, Новокаїри, Новоолександрівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Олександрівка, Ольгівка, Петропавлівка, Придніпровське, Приозерне, Республіканець, Садове, Станіслав, Степанівка, Таврійське, Томарине, Трудолюбівка, Тягинка, Українка, Широка Балка та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 36 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль.



Через російську агресію одна людина загинула, ще 8 - дістали поранення.



Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

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