Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о выделении 230 млн евро на восстановление дорог в Украине

Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о восстановлении дорожной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Законопроект был внесен в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским.

Речь идет о привлечении 230 млн евро в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности". Первый транш составит 134 млн евро.

Куда направят средства?

Финансирование предусматривает восстановление ключевых участков транспортной инфраструктуры.

В частности, средства будут использованы для ремонта подъездов к пунктам пропуска во Львовской области, восстановления дорог в Одесской области, а также реализации проектов, обеспечивающих стабильную логистику и экспорт.

Ключевые маршруты для экономики и обороны

Особое внимание уделяется стратегическим международным трассам:

Киев – Чоп (М-06)

Киев – Ковель – Ягодин (М-07)

Львов – Шегини (М-11)

Одесса – Рени (М-15)

Именно эти маршруты обеспечивают основные логистические коридоры в страны ЕС и поддерживают экспортные потоки.

Дороги как элемент обороны

По словам Кулебы, в нынешних условиях дороги играют критически важную роль.

Речь идет не только о транспорте, но и о военной логистике, скорости перемещения, эвакуации населения и работе экстренных служб.

Особенно актуально это для прифронтовых территорий, где, по оценкам правительства, восстановления требуют не менее 4 тысяч километров дорог.

Интеграция с ЕС и логистическая устойчивость

Соглашение также направлено на улучшение интеграции Украины в транспортную сеть TEN-T, уменьшение логистических узких мест, повышение безопасности движения и ускорение доставки гуманитарных и экспортных грузов.

Правительство подчеркивает, что восстановление инфраструктуры происходит с учетом вызовов безопасности военного времени.

