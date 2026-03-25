Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о выделении 230 млн евро на восстановление дорог в Украине
Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о восстановлении дорожной инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Законопроект был внесен в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским.
Речь идет о привлечении 230 млн евро в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности". Первый транш составит 134 млн евро.
Куда направят средства?
Финансирование предусматривает восстановление ключевых участков транспортной инфраструктуры.
В частности, средства будут использованы для ремонта подъездов к пунктам пропуска во Львовской области, восстановления дорог в Одесской области, а также реализации проектов, обеспечивающих стабильную логистику и экспорт.
Ключевые маршруты для экономики и обороны
Особое внимание уделяется стратегическим международным трассам:
- Киев – Чоп (М-06)
- Киев – Ковель – Ягодин (М-07)
- Львов – Шегини (М-11)
- Одесса – Рени (М-15)
Именно эти маршруты обеспечивают основные логистические коридоры в страны ЕС и поддерживают экспортные потоки.
Дороги как элемент обороны
По словам Кулебы, в нынешних условиях дороги играют критически важную роль.
Речь идет не только о транспорте, но и о военной логистике, скорости перемещения, эвакуации населения и работе экстренных служб.
Особенно актуально это для прифронтовых территорий, где, по оценкам правительства, восстановления требуют не менее 4 тысяч километров дорог.
Интеграция с ЕС и логистическая устойчивость
Соглашение также направлено на улучшение интеграции Украины в транспортную сеть TEN-T, уменьшение логистических узких мест, повышение безопасности движения и ускорение доставки гуманитарных и экспортных грузов.
Правительство подчеркивает, что восстановление инфраструктуры происходит с учетом вызовов безопасности военного времени.
