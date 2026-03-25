Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о выделении 230 млн евро на восстановление дорог в Украине

Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о выделении 230 млн евро на восстановление дорог в Украине

Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком о восстановлении дорожной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Законопроект был внесен в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским.

Речь идет о привлечении 230 млн евро в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности". Первый транш составит 134 млн евро.

Куда направят средства?

Финансирование предусматривает восстановление ключевых участков транспортной инфраструктуры.

В частности, средства будут использованы для ремонта подъездов к пунктам пропуска во Львовской области, восстановления дорог в Одесской области, а также реализации проектов, обеспечивающих стабильную логистику и экспорт.

Ключевые маршруты для экономики и обороны

Особое внимание уделяется стратегическим международным трассам:

  •  Киев – Чоп (М-06)
  •  Киев – Ковель – Ягодин (М-07)
  • Львов – Шегини (М-11)
  • Одесса – Рени (М-15)

Именно эти маршруты обеспечивают основные логистические коридоры в страны ЕС и поддерживают экспортные потоки.

Дороги как элемент обороны

По словам Кулебы, в нынешних условиях дороги играют критически важную роль.

Речь идет не только о транспорте, но и о военной логистике, скорости перемещения, эвакуации населения и работе экстренных служб.

Особенно актуально это для прифронтовых территорий, где, по оценкам правительства, восстановления требуют не менее 4 тысяч километров дорог.

Интеграция с ЕС и логистическая устойчивость

Соглашение также направлено на улучшение интеграции Украины в транспортную сеть TEN-T, уменьшение логистических узких мест, повышение безопасности движения и ускорение доставки гуманитарных и экспортных грузов.

Правительство подчеркивает, что восстановление инфраструктуры происходит с учетом вызовов безопасности военного времени.

Топ комментарии
+3
а кажуть що не працють...як справа до грошей які можна вкрасти дуже працюють
показать весь комментарий
25.03.2026 12:35 Ответить
+1
що сталося??вас таки зібрали?нічого собі........такі дати потрібно викарбувати у камені,краще могильному,щоб увіковічити ваш подвиг
показать весь комментарий
25.03.2026 12:35 Ответить
+1
Потрібна пряма трансляція голосувань, й якщо голосують за когось позбавляти мандати того хто кнопкодаве й тіх хто віддав свої картки.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:51 Ответить
що сталося??вас таки зібрали?нічого собі........такі дати потрібно викарбувати у камені,краще могильному,щоб увіковічити ваш подвиг
показать весь комментарий
25.03.2026 12:35 Ответить
а кажуть що не працють...як справа до грошей які можна вкрасти дуже працюють
показать весь комментарий
25.03.2026 12:35 Ответить
Буде як з захистом для електростанцій.
Цікаво, де Міндіч, його може десь прибило в Ізраілі разом з посіпаками.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:37 Ответить
Ну все! Перемога!
показать весь комментарий
25.03.2026 12:39 Ответить
як ? ... там же людей нема

сеанс одночасного кнопкодавства ?
показать весь комментарий
25.03.2026 12:44 Ответить
Потрібна пряма трансляція голосувань, й якщо голосують за когось позбавляти мандати того хто кнопкодаве й тіх хто віддав свої картки.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:51 Ответить
Это кредит или нет мрази,какие проценты?
показать весь комментарий
25.03.2026 12:44 Ответить
армія мова віра? Чи дороги, дороги, дороги?
показать весь комментарий
25.03.2026 12:45 Ответить
"Велике ямківництво 26"
показать весь комментарий
25.03.2026 13:13 Ответить
Так от для чого тобі кворум треба був: черговий піар-проект під вибори. Але фігня у тому, шо розбазарюючи бабки до виборів може не дійти
показать весь комментарий
25.03.2026 13:24 Ответить
 
 