Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про 230 млн євро на відновлення доріг в Україні

Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

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Законопроєкт був поданий до парламенту президентом України Володимиром Зеленським.

Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності". Перший транш становитиме 134 млн євро.

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Куди спрямують кошти?

Фінансування передбачає відновлення ключових ділянок транспортної інфраструктури.

Зокрема, кошти використають для ремонту під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення доріг в Одеській області, а також реалізації проєктів, що забезпечують стабільну логістику та експорт.

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Ключові маршрути для економіки та оборони

Окрема увага приділяється стратегічним міжнародним трасам:

Київ – Чоп (М-06)

Київ – Ковель – Ягодин (М-07)

Львів – Шегині (М-11)

Одеса – Рені (М-15)

Саме ці маршрути забезпечують основні логістичні коридори до країн ЄС і підтримують експортні потоки.

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Дороги як елемент оборони

За словами Кулеби, у нинішніх умовах дороги відіграють критично важливу роль.

Йдеться не лише про транспорт, а й про військову логістику, швидкість переміщення, евакуацію населення та роботу екстрених служб.

Особливо актуальним це є для прифронтових територій, де, за оцінками уряду, відновлення потребують щонайменше 4 тисячі кілометрів доріг.

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Інтеграція з ЄС і логістична стійкість

Угода також спрямована на покращення інтеграції України до транспортної мережі TEN-T, зменшення логістичних вузьких місць, підвищення безпеки руху та пришвидшення доставки гуманітарних і експортних вантажів.

Уряд підкреслює, що відновлення інфраструктури відбувається з урахуванням безпекових викликів воєнного часу.

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