Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про 230 млн євро на відновлення доріг в Україні
Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожньої інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
Законопроєкт був поданий до парламенту президентом України Володимиром Зеленським.
Йдеться про залучення 230 млн євро в межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності". Перший транш становитиме 134 млн євро.
Куди спрямують кошти?
Фінансування передбачає відновлення ключових ділянок транспортної інфраструктури.
Зокрема, кошти використають для ремонту під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення доріг в Одеській області, а також реалізації проєктів, що забезпечують стабільну логістику та експорт.
Ключові маршрути для економіки та оборони
Окрема увага приділяється стратегічним міжнародним трасам:
- Київ – Чоп (М-06)
- Київ – Ковель – Ягодин (М-07)
- Львів – Шегині (М-11)
- Одеса – Рені (М-15)
Саме ці маршрути забезпечують основні логістичні коридори до країн ЄС і підтримують експортні потоки.
Дороги як елемент оборони
За словами Кулеби, у нинішніх умовах дороги відіграють критично важливу роль.
Йдеться не лише про транспорт, а й про військову логістику, швидкість переміщення, евакуацію населення та роботу екстрених служб.
Особливо актуальним це є для прифронтових територій, де, за оцінками уряду, відновлення потребують щонайменше 4 тисячі кілометрів доріг.
Інтеграція з ЄС і логістична стійкість
Угода також спрямована на покращення інтеграції України до транспортної мережі TEN-T, зменшення логістичних вузьких місць, підвищення безпеки руху та пришвидшення доставки гуманітарних і експортних вантажів.
Уряд підкреслює, що відновлення інфраструктури відбувається з урахуванням безпекових викликів воєнного часу.
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