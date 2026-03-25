Штрафы за парковку отныне можно увидеть онлайн в приложении "Дія" и кабинете водителя, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что штрафы за парковку теперь можно посмотреть онлайн. В "Электронном кабинете водителя" и в приложении "Дія" отображаются постановления инспекторов и статус их оплаты.

Какие изменения произошли?

По его словам, ранее в цифровых сервисах отображались только штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда вовремя получали информацию о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год у украинцев появилось более полумиллиона новых долгов: какие штрафы самые распространенные?

"Мы это исправили. МВД Украины совместно с представителями территориальных громад и специалистами ГП "Инфотех" провело необходимые технические доработки и настройки сервисов, чтобы обеспечить своевременное и корректное отображение данных", - отметил Клименко.

Где уже работает сервис?

Сервис уже работает в Житомире, Хмельницком, Львове, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице. Дальше - больше городов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД опровергло слухи о штрафах за бумажную автостраховку