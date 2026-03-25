Штрафы за парковку отныне можно увидеть онлайн в приложении "Дія" и кабинете водителя, - Клименко

Штраф за парковку

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что штрафы за парковку теперь можно посмотреть онлайн. В "Электронном кабинете водителя" и в приложении "Дія" отображаются постановления инспекторов и статус их оплаты.

Какие изменения произошли?

По его словам, ранее в цифровых сервисах отображались только штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда вовремя получали информацию о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты.

"Мы это исправили. МВД Украины совместно с представителями территориальных громад и специалистами ГП "Инфотех" провело необходимые технические доработки и настройки сервисов, чтобы обеспечить своевременное и корректное отображение данных", - отметил Клименко.

Где уже работает сервис?

Сервис уже работает в Житомире, Хмельницком, Львове, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице. Дальше - больше городов.

"Продолжаем цифровизацию сервисов МВД, чтобы каждый гражданин имел удобный, прозрачный, быстрый и защищенный доступ к государственным услугам", - подытожил министр.

Дуже гарна новина, ще з вуст самого Міністра, а як справи з резонансними злочинами, терактами та профілактикою? Читав новину про Бучу, в 5.34 пролунав вибух, як завжди мабуть ігноруючи попередні випадки поз"їзжалися усі як на планєрку, потеревенити хто як провів вихіді дні, замість того щоб оперативно передивитися відео з камери спостереження й побачити що була друга закладка й вибух пролунав аж в 7.35 якщо не помиляюся така інформація була в новинах, й повторно наголошую що велике щастя що той дурбецало схоже переплутав послідовність закладки й 1 вибух пролунав біля під"їзду а 2 в смітнику а не навпаки і тоді було б набагато більше лихо.
25.03.2026 14:23
О, то у кожного водія мусить бути "Електронний кабінет водія та застосунок "Дія""?
А може Клименко замість голобородька всім роздасть смартфони за бюджетний рахунок?
25.03.2026 14:27
ТАКОЖ БЕЗ ОКУЛЯРІВ ТА НАВІТЬ БЕЗ СВІТЛА,ВИДНО ЩО КЛІМЄНЬКА ТА ІНШІ "НЕ НАВЧЕНІ ВОЮВАТИ" -КОСЯТЬ ВІД ВІЙНИ,ТА ЗАМІСТЬ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ,ПРОЖИРАЮТЬ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ.
25.03.2026 15:04
 
 