Штрафы за парковку отныне можно увидеть онлайн в приложении "Дія" и кабинете водителя, - Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что штрафы за парковку теперь можно посмотреть онлайн. В "Электронном кабинете водителя" и в приложении "Дія" отображаются постановления инспекторов и статус их оплаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Какие изменения произошли?
По его словам, ранее в цифровых сервисах отображались только штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда вовремя получали информацию о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты.
"Мы это исправили. МВД Украины совместно с представителями территориальных громад и специалистами ГП "Инфотех" провело необходимые технические доработки и настройки сервисов, чтобы обеспечить своевременное и корректное отображение данных", - отметил Клименко.
Где уже работает сервис?
Сервис уже работает в Житомире, Хмельницком, Львове, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице. Дальше - больше городов.
"Продолжаем цифровизацию сервисов МВД, чтобы каждый гражданин имел удобный, прозрачный, быстрый и защищенный доступ к государственным услугам", - подытожил министр.
А може Клименко замість голобородька всім роздасть смартфони за бюджетний рахунок?