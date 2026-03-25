Штрафи за паркування відтепер видно онлайн в "Дії" та кабінеті водія, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що штрафи за паркування відтепер видно онлайн. В Електронному кабінеті водія та в застосунку Дія відображаються постанови інспекторів і статус їх оплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

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Які зміни є?

За його словами, раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати.

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"Ми це виправили. МВС України спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП "Інфотех" провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних", - зазначив Клименко.

Де вже працює сервіс?

Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці. Далі - більше міст.

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