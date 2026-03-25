РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10480 посетителей онлайн
Новости
2 183 31

Россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения Украины.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что провел сегодня селекторную конференцию со всеми регионами, где были российские удары и попадания.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Защита неба 

"Особое внимание - Черниговщине, там весь день велись работы по восстановлению электричества. Я поручил правительственным чиновникам и команде Офиса Президента также проработать вместе с нашими военными вопросы противовоздушной обороны, в частности защиты от дронов, в западных регионах Украины. Нужно добавить рубежи защиты - это четкая задача", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, что, по имеющейся информации, "россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения".

"В каждой громаде должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов", - заявил он.

Глава государства добавил, что сегодня еще раз прошлись с премьер-министром Украины и руководителем "Нафтегаза", другими чиновниками и министром обороны Украины по ключевым задачам.

"Воздушнымм силам Вооруженных Сил Украины тоже есть, что сделать", - отметил президент.

Читайте также: Европа должна организовать свою безопасность от России, а не вместе с ней, - Штайнмайер

Автор: 

обстрел (31774) россия (96959) водоснабжение (747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Ти диви, воно на місяці вперед усе бачить, а 4 роки тому не знало, що буде завтра...
показать весь комментарий
25.03.2026 20:42 Ответить
+13
Литвин не за#бався цю дроч писати?
показать весь комментарий
25.03.2026 20:38 Ответить
+11
Я доручив урядовцям та команді Офісу Президента та Джерело: https://censor.net/ua/n3607144

Безтолковий ішак щось там "доручив", не маючи елементарного поняття практично нівчому.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попугай попугал 🦜
показать весь комментарий
25.03.2026 20:37 Ответить
Пропонуєш вже маринувати?
показать весь комментарий
25.03.2026 20:38 Ответить
Ну ти ж нас захистиш, Ванго Насрадамусівна?
показать весь комментарий
25.03.2026 20:39 Ответить
Елемобильные особы ринутся скупать питьевую воду, молодец.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:40 Ответить
доручив доручити доручення по дорученню на доручення доручити доручення.................................

Оманська Гнида просто ІДЕАЛЬНА Ница Істота
показать весь комментарий
25.03.2026 20:41 Ответить
Третє око підключив, воно хоч глибоко але дуже чутливе.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:05 Ответить
Підказує у прямому ефірі, що рашкованам треба робити. Ідіот!
показать весь комментарий
25.03.2026 20:44 Ответить
Статист зехерів...
показать весь комментарий
25.03.2026 20:45 Ответить
Так це ж уже було!!
«Не треба сіяти паніку», як вони несли своїми ротами, оті служки і зеленський, у 2022 році!!! День єднання….Шашлики… шатли на Крим…. Розмінування Півдня…
Зеленський своїми заявами, як і Трамп, відлякує інвесторів від України!!!
показать весь комментарий
25.03.2026 20:46 Ответить
Ну москва вже в " блекауті", напевно хочуть і без води сидіти? Так же. Володимир Олександрович?
показать весь комментарий
25.03.2026 20:46 Ответить
Шкода що Міндіч втік на батьківщину, а так він допоміг «захистити».
показать весь комментарий
25.03.2026 20:47 Ответить
Що там з бакановим і двушкай на маскву? А, казліна???
показать весь комментарий
25.03.2026 20:48 Ответить
Ну прям пісня у тему - https://www.youtube.com/watch?v=FKmTHuF1l8U&list=RDFKmTHuF1l8U&start_radio=1
показать весь комментарий
25.03.2026 20:49 Ответить
"Треба додати рубежів захисту ППО" - прогундосив потужний і відправив антидронщиків на Близький Схід захищати міндічей та цукерманів.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:50 Ответить
Тобі пукін розповів? Брехливе створіння, всадник апокаліпсису їй богу, мабуть в симбіозі с рашкою, от від кого він так багато знає?
показать весь комментарий
25.03.2026 20:51 Ответить
посил доручення від Оманської Гниди

громади - іпіться самі
показать весь комментарий
25.03.2026 20:53 Ответить
До речі, а ти плануєш фламінго на москву чи чисто попит***ти і розійтися?
показать весь комментарий
25.03.2026 20:53 Ответить
Готуєте трирівневий захист водопостачання?🤦 Від вас шкоди більше ніж від ворога
показать весь комментарий
25.03.2026 20:55 Ответить
Дякую,дякую. Який пророк.
показать весь комментарий
25.03.2026 20:56 Ответить
Коли вже виключать цей третій мікрохвон!
показать весь комментарий
25.03.2026 21:07 Ответить
***,й ти готуй ,а не плач(((
показать весь комментарий
25.03.2026 21:12 Ответить
Янелох, вернись к теме шашлычков. Майские уже близко...
показать весь комментарий
25.03.2026 21:14 Ответить
Молодец. Что значит вождь. Раскидал задачи, дал задания. Правильно. Пусть работают на местах и не сочкуют. У нас все же децентрализация и все такое.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:37 Ответить
Зеленський - лідер воєнного часу, і він стане наступним президентом України, - Дмитро Кулеба
показать весь комментарий
25.03.2026 21:38 Ответить
В палаті №6. Разом з тим Кулебою.
показать весь комментарий
25.03.2026 21:40 Ответить
Вже почали.

23 березня російські окупанти двома авіабомбами зруйнували греблю на Сіверському Дінці в районі Райгородка. Запасів води у резервуарах Першого та Другого підйомів залишилось орієнтовно на два тижні.

Про це Суспільне Донбас повідомив (https://suspilne.media/donbas/1271536-rf-zrujnuvala-greblu-na-siverskomu-dinci-u-vodi-donbasu-povidomili-pro-naslidki/) генеральний директор КП "Компанія Вода Донбасу" Ігор Новак

У звʼязку з тим, що обстрілом зруйновано гідровузол, немає можливості наповнювати водозабори на Першому та Другому підйомах каналу Сіверський Донець Донбас.

"Наразі води залишилось на два тижні. Тому у містах Донеччини будуть введені графіки подачі води. Також дуже просимо людей раціонально та економно використовувати воду"
показать весь комментарий
25.03.2026 21:44 Ответить
ТО ДАЙТЕ ЗАБУРИТЬ ДОМАМ ВОДУ !!!
показать весь комментарий
25.03.2026 21:46 Ответить
Слушна порада. Ще й обкласти податком за використання надр. Опiсля "велике крадiвництво" буде в сторонцi нервово палити.
показать весь комментарий
25.03.2026 22:03 Ответить
 
 