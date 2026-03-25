Россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения Украины.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что провел сегодня селекторную конференцию со всеми регионами, где были российские удары и попадания.

Защита неба

"Особое внимание - Черниговщине, там весь день велись работы по восстановлению электричества. Я поручил правительственным чиновникам и команде Офиса Президента также проработать вместе с нашими военными вопросы противовоздушной обороны, в частности защиты от дронов, в западных регионах Украины. Нужно добавить рубежи защиты - это четкая задача", - подчеркнул президент.

РФ готовит операцию против систем водоснабжения

Кроме того, Зеленский рассказал, что, по имеющейся информации, "россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения".

"В каждой громаде должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов", - заявил он.

Глава государства добавил, что сегодня еще раз прошлись с премьер-министром Украины и руководителем "Нафтегаза", другими чиновниками и министром обороны Украины по ключевым задачам.

"Воздушнымм силам Вооруженных Сил Украины тоже есть, что сделать", - отметил президент.

