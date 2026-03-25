Европа должна организовать свою безопасность от России, а не вместе с ней, - Штайнмайер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что Европа должна обеспечивать свою безопасность от России, а не совместно с ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Штайнмайер заявил во время выступления по случаю 75-летия МИД Германии.

"Общий европейский дом"

Так, по его словам, агрессивная война России против Украины фундаментально нарушила все принципы европейского порядка безопасности.

Штайнмайер подчеркнул, что МИД Германии и поколения политиков на протяжении десятилетий прилагали усилия, чтобы построить с Россией "общий европейский дом" после падения "железного занавеса".

От РФ, а не вместе с ней

"Российские танки под Киевом превратили все эти усилия в руины и принесли ужасную войну в Украину. И я считаю, что даже после войны в отношении этой России речь будет идти не о мире, а об управляемости конфликта. Короче говоря: Европа сегодня должна организовать свою безопасность от России, а не вместе с Россией", - добавил Штайнмайер.

