Европа должна организовать свою безопасность от России, а не вместе с ней, - Штайнмайер

Штайнмайер о безопасности Европы

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что Европа должна обеспечивать свою безопасность от России, а не совместно с ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Штайнмайер заявил во время выступления по случаю 75-летия МИД Германии.

"Общий европейский дом"

Так, по его словам, агрессивная война России против Украины фундаментально нарушила все принципы европейского порядка безопасности.

Штайнмайер подчеркнул, что МИД Германии и поколения политиков на протяжении десятилетий прилагали усилия, чтобы построить с Россией "общий европейский дом" после падения "железного занавеса".

От РФ, а не вместе с ней

"Российские танки под Киевом превратили все эти усилия в руины и принесли ужасную войну в Украину. И я считаю, что даже после войны в отношении этой России речь будет идти не о мире, а об управляемости конфликта. Короче говоря: Европа сегодня должна организовать свою безопасность от России, а не вместе с Россией", - добавил Штайнмайер.

ну от притомна ж же людина
25.03.2026 20:20 Ответить
Ааааааа 4 роки. Одне і теж, вам самим не бридко?🥴🥴🥴🥴
25.03.2026 20:20 Ответить
Посадіть шрьодера і меркель в тюрму - це агенти московіі
25.03.2026 20:20 Ответить
Так було сотні років. Європа організовувала безпеку від російської імперії, а російська імперія від Європи. Справи йшли зі змінним успіхом.
25.03.2026 20:21 Ответить
Я думал они всегда проигрывали парашке.
25.03.2026 20:59 Ответить
У Нульову світову виграли.
25.03.2026 21:06 Ответить
А російські зелені чоловічки в Криму не дали це зрозуміти?
25.03.2026 20:26 Ответить
ОГО хто заговорив - чмо яке нас штовхало до здачі донбасу
25.03.2026 20:30 Ответить
саме тому Мерц каже ,що Україні "таурасів" вже не потрібно, буде будувати безпеку ЄС РАЗОМ З 3,14ДЕРАЦІЄЮ
25.03.2026 20:39 Ответить
 
 