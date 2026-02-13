Мерц: Старого мирового порядка, который основывался "на правах и правилах", больше не существует
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что старый мировой порядок, основанный "на правах и правилах", больше не существует. Он заменен гораздо более неопределенным ландшафтом, сформированным соперничеством великих держав.
Об этом Мерц сказал на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в пятницу, 13 февраля, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Разрушение старого мирового порядка
"Этот порядок, каким бы несовершенным он ни был даже в свои лучшие времена, больше не существует", - считает канцлер Германии.
По словам политика, новая эпоха открыто "характеризуется силой и политикой великих держав".
"Наиболее ярким проявлением" нового мирового порядка Мерц назвал войну России против Украины.
"Прежде всего речь идет о российском насильственном ревизионизме, о жестокой войне против Украины. Ежедневно совершаются военные преступления. Это самое яркое проявление этой тенденции", - заявил Мерц.
Также он раскритиковал Китай, заявив, что Пекин "систематически эксплуатирует зависимость других".
"Он переосмысливает международный порядок в соответствии со своими целями", - сказал немецкий канцлер о стратегии Китая.
Мерц добавил, что даже если после падения Берлинской стены существовал однополярный мир, "то он давно прошел".
"Претензии США на лидерство оспариваются, возможно, даже утрачены", - подытожил политик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ему разрешили это сделать,точнее,его руками разрушают,и руками Тромпа.
ОСОБЛИВИЙ РЕСПЕКТ ПРИБАЛТІЙСЬКИМ ТА СКАНДИНАВСЬКИМ ДЕРЖАВАМ У КОТРИХ ГАРНО РОЗВИНУТИЙ ПРАГМАТИЗМ і досвід співіснування з кордонами кацапомордого скрєпостана...!!!
А.К. Толстой (1883-1945 р.р.) писав
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
те,що їх не виконують ніяк не відміняє закони співіснування народів
інакше хаос та безлад