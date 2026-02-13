РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7801 посетитель онлайн
Новости Безопасность Европы Мюнхенская конференция 2026
2 499 22

Мерц: Старого мирового порядка, который основывался "на правах и правилах", больше не существует

Мерц заявил об окончательном крахе старого мирового порядка

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что старый мировой порядок, основанный "на правах и правилах", больше не существует. Он заменен гораздо более неопределенным ландшафтом, сформированным соперничеством великих держав.

Об этом Мерц сказал на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в пятницу, 13 февраля, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Разрушение старого мирового порядка

"Этот порядок, каким бы несовершенным он ни был даже в свои лучшие времена, больше не существует", - считает канцлер Германии.

По словам политика, новая эпоха открыто "характеризуется силой и политикой великих держав".

"Наиболее ярким проявлением" нового мирового порядка Мерц назвал войну России против Украины.

"Прежде всего речь идет о российском насильственном ревизионизме, о жестокой войне против Украины. Ежедневно совершаются военные преступления. Это самое яркое проявление этой тенденции", - заявил Мерц.

Также он раскритиковал Китай, заявив, что Пекин "систематически эксплуатирует зависимость других".

Читайте также: Война закончится тогда, когда Россия будет истощена. РФ не хочет серьезно разговаривать, - Мерц

"Он переосмысливает международный порядок в соответствии со своими целями", - сказал немецкий канцлер о стратегии Китая.

Мерц добавил, что даже если после падения Берлинской стены существовал однополярный мир, "то он давно прошел".

"Претензии США на лидерство оспариваются, возможно, даже утрачены", - подытожил политик.

Читайте также: США должны отказаться от изоляционизма и активнее сотрудничать с Европой, - Мерц

Автор: 

россия (98990) США (29252) Мюнхен (217) Фридрих Мерц (372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд-черговий респект...
показать весь комментарий
13.02.2026 19:30 Ответить
+8
Мерц ❤️ 🇩🇪 !!!...
показать весь комментарий
13.02.2026 19:35 Ответить
+7
++++++++++++
показать весь комментарий
13.02.2026 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд-черговий респект...
показать весь комментарий
13.02.2026 19:30 Ответить
Конспірологами називали тих,кто попереджав,що буде Новий Мировий Порядок.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:26 Ответить
++++++++++++
показать весь комментарий
13.02.2026 19:30 Ответить
Мерц ❤️ 🇩🇪 !!!...
показать весь комментарий
13.02.2026 19:35 Ответить
Тільки не суперництвом, а бикуванням *великих* держав, а по суті, імперій.
показать весь комментарий
13.02.2026 19:40 Ответить
Не понимаю восторга. ***** получается разрушило мировой порядок. Это прям комплимент для него. Он оказывается ого-го. Это много говорит об этом самом порядке. Хрупковатый оказался.
показать весь комментарий
13.02.2026 19:54 Ответить
По всій європі при владі опинилися рафіновані дебіли. Ще й посадили на шиї свої громадян якийсь всратий европарламент.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:17 Ответить
Дебіли не в Європі, а за океаном. Краснова вибрали на президента.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:37 Ответить
Долбойоби всюду у світі...їх 70%...Україна не виключення нажаль..
показать весь комментарий
14.02.2026 09:59 Ответить

Ему разрешили это сделать,точнее,его руками разрушают,и руками Тромпа.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:28 Ответить
задолбали эти мерцы- ******
показать весь комментарий
13.02.2026 20:04 Ответить
Дякую кеп, нарешті ти прозрів. А нічого що той порядок в дупі з 2008 ?
показать весь комментарий
13.02.2026 20:08 Ответить
Чогось не згадав меркельшу , яка лизалася з путіним.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:15 Ответить
один пуйло его разрушил пока европа сопли жует. Чего тогда стоит ваш "мировой порядок"? вопрос риторический
показать весь комментарий
13.02.2026 20:23 Ответить
Отож бо, меньше треба було соплі жувати... Щоб порядок працював, його повинно підтримувати, караючи порушників !
показать весь комментарий
13.02.2026 20:32 Ответить
Ну звісно, а ви не хочете потихеньку навчати свої війська для протидії збройній агресії рашки? Це для початку.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:35 Ответить
бачить реальну картину нинішнього світового порядку...
показать весь комментарий
13.02.2026 21:05 Ответить
ШКОДА, що в усіх Європейців так довго ДОЗРІВАЄ СМАЛЕЦЬ в МАКІТРАХ...!!!

ОСОБЛИВИЙ РЕСПЕКТ ПРИБАЛТІЙСЬКИМ ТА СКАНДИНАВСЬКИМ ДЕРЖАВАМ У КОТРИХ ГАРНО РОЗВИНУТИЙ ПРАГМАТИЗМ і досвід співіснування з кордонами кацапомордого скрєпостана...!!!

А.К. Толстой (1883-1945 р.р.) писав

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:42 Ответить
за це німці його закидають помідорами і проголосують за адн. в світі пост-правди правда більшість не цікавить, тільки дратує.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:06 Ответить
Відповідальність за це не тільки на цих "великих" країнах. Коли країни, можливо менші, дозволяють змінювати світовий порядок то так воно і стається. Чухатися треба було раніше.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:28 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
13.02.2026 23:47 Ответить
не вбий,не вкради,не передвигай межі було і буде Законом Божим
те,що їх не виконують ніяк не відміняє закони співіснування народів
інакше хаос та безлад
показать весь комментарий
14.02.2026 01:52 Ответить
 
 