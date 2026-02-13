Мерц: Старого мирового порядка, который основывался "на правах и правилах", больше не существует

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что старый мировой порядок, основанный "на правах и правилах", больше не существует. Он заменен гораздо более неопределенным ландшафтом, сформированным соперничеством великих держав.

Об этом Мерц сказал на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в пятницу, 13 февраля, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Разрушение старого мирового порядка

"Этот порядок, каким бы несовершенным он ни был даже в свои лучшие времена, больше не существует", - считает канцлер Германии.

По словам политика, новая эпоха открыто "характеризуется силой и политикой великих держав".

"Наиболее ярким проявлением" нового мирового порядка Мерц назвал войну России против Украины.

"Прежде всего речь идет о российском насильственном ревизионизме, о жестокой войне против Украины. Ежедневно совершаются военные преступления. Это самое яркое проявление этой тенденции", - заявил Мерц.

Также он раскритиковал Китай, заявив, что Пекин "систематически эксплуатирует зависимость других".

"Он переосмысливает международный порядок в соответствии со своими целями", - сказал немецкий канцлер о стратегии Китая.

Мерц добавил, что даже если после падения Берлинской стены существовал однополярный мир, "то он давно прошел".

"Претензии США на лидерство оспариваются, возможно, даже утрачены", - подытожил политик.

