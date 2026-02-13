Война закончится тогда, когда Россия будет истощена. РФ не хочет серьезно разговаривать, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что война РФ против Украины закончится тогда, когда Россия будет истощена, по крайней мере экономически.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Что известно

Мерц напомнил, что венгерский премьер Виктор Орбан поехал в Москву без какого-либо мандата, "ничего не достиг", а через неделю Украина подверглась одним из "самых тяжелых атак на гражданскую инфраструктуру".

"Поэтому, если есть смысл разговаривать, мы готовы разговаривать. Но, как вы можете видеть с американской стороны, Россия пока не желает серьезно разговаривать", - сказал германский канцлер.

Мерц считает, что война закончится только тогда, когда Россия будет истощена по крайней мере экономически, а потенциально и военно.

"Мы приближаемся к этому... но мы еще не там", - говорит он.

"Россия должна отказаться от этой ужасной войны против Украины, и мы должны сделать все необходимое, чтобы довести их до того момента, когда они не будут видеть никаких дальнейших преимуществ для себя в продолжении этой ужасной войны", - добавил канцлер.

Что предшествовало?

