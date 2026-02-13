РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7852 посетителя онлайн
Новости переговоры с РФ Мюнхенская конференция 2026
3 174 45

Война закончится тогда, когда Россия будет истощена. РФ не хочет серьезно разговаривать, - Мерц

Мерц сказал, когда может закончиться война в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что война РФ против Украины закончится тогда, когда Россия будет истощена, по крайней мере экономически.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Мерц напомнил, что венгерский премьер Виктор Орбан поехал в Москву без какого-либо мандата, "ничего не достиг", а через неделю Украина подверглась одним из "самых тяжелых атак на гражданскую инфраструктуру".

"Поэтому, если есть смысл разговаривать, мы готовы разговаривать. Но, как вы можете видеть с американской стороны, Россия пока не желает серьезно разговаривать", - сказал германский канцлер.

Читайте: "Не выступаем в роли посредника": Мерц отверг прямые переговоры Германии с Путиным

Мерц считает, что война закончится только тогда, когда Россия будет истощена по крайней мере экономически, а потенциально и военно.

"Мы приближаемся к этому... но мы еще не там", - говорит он.

"Россия должна отказаться от этой ужасной войны против Украины, и мы должны сделать все необходимое, чтобы довести их до того момента, когда они не будут видеть никаких дальнейших преимуществ для себя в продолжении этой ужасной войны", - добавил канцлер.

Читайте: Макрон рассказал Зеленскому о визите его советника Бонна в Москву

Что предшествовало?

Читайте: ВВП ЕС почти в десять раз больше российского. Но Европа сейчас не в десять раз сильнее РФ, - Мерц

Автор: 

россия (98990) Фридрих Мерц (372)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Зручно українцями виснажувати рашку! А ми самі посидемо тихенько і тихенько їм ресурси будемо продавати! Пане куколде мерц українці не безкінечні вже, і самим рано чи пізно доведеться запрягати свої пуза в бронежилет! Як би Європа воювала як у другу світову війну то вона би давним давно була під Гітлером.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:50 Ответить
+11
А коли виснажится "принаймні економічно" то ванька за щі та пайку дружині піде воювати,бо виходу іншого не буде. Сцаря свого вони точно не підуть зносити. Це ж очевидно. ***** які там в европі цінічні ублюдки
показать весь комментарий
13.02.2026 15:47 Ответить
+11
Ну, тоді ця війна на дооовгі роки. Поки товстий схудне - худий здохне.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так виснажуйте, а не ...ть!
показать весь комментарий
13.02.2026 15:44 Ответить
Поки що п...ть автор цього допису.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:55 Ответить
Україна велика, на виснаження вистачить.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:44 Ответить
Україна не така вже й велика у порівнянні з Німеччиною. Але якось спромоглася відправити туди декілька сотень тисяч ухилянтів. Німецькі керманичі поки що безрезультатно звертаються до Зе з проханнями забрати додому власний мобілізаційний ресурс.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:57 Ответить
Перестане вистачати тих що тут, відправлять тих що там. Отримаєте моральну втіху від конвеєра)
показать весь комментарий
13.02.2026 16:02 Ответить
це ти так мам з дітьми назвав? одоробло
показать весь комментарий
13.02.2026 16:14 Ответить
Не мужиков призывного возраста,что пиво там в Германии в пабах дуют и колбасками заедают.Если уже и Мерц предлагает их отправить обратно в Украину ,чтоб не сидели у них на шее на социалке
показать весь комментарий
13.02.2026 21:14 Ответить
і їх там таких "декілька сотень тисяч"?
показать весь комментарий
14.02.2026 00:35 Ответить
А Лідар ніяк не хоче видати указ - Наказую повернутись всім тим хто виїхав в Германію!
А також тим хто виїхав в Ізраїль.
Отакий він головнокомандуючий.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:14 Ответить
З твого коментаря видно, що ти охоче споживаєш фейки. Адже Німеччина ніколи не просила Україну забрати додому ресурс, тим паче що це прохання виглядало б максимально ідіотськи та тупо. В реальності Німеччина пропонувала Україна створити умови економічного розвитку, щоб і майбутньому люди не виїжджали на заробітки в Європу, в працювали та служили Україні.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:53 Ответить
Геть іллюзії: війна закінчиться тоді, коли буде фізично знищений Пуйло скажений.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:45 Ответить
Це не допоможе:
1) його є кому "замінити"
2) якщо потрібно, намалюють цифрового пуйла (діпфейк)
показать весь комментарий
13.02.2026 15:50 Ответить
За діпфейк ( Голограму) можуть гавіть голосувати... Доведено бідоносним 2019рлком
показать весь комментарий
13.02.2026 22:12 Ответить
А коли виснажится "принаймні економічно" то ванька за щі та пайку дружині піде воювати,бо виходу іншого не буде. Сцаря свого вони точно не підуть зносити. Це ж очевидно. ***** які там в европі цінічні ублюдки
показать весь комментарий
13.02.2026 15:47 Ответить
Так їм головне остудити москалів, щоб вони заспокоїлися, не бряцали залізом і далі спокійно торгували нафтою і купували сумочки луї вітон. Їм взяття Москви, капітуляція й ванька без щєй зовсім не треба. От Україною й заспокоюють, а далі життя продовжиться.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:54 Ответить
такий план.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:55 Ответить
Альтернатива этому плану только одна и это снова война и опять руками украинцев ,которых уже кацапы когда оккупируют погонят в мясные штурмы ту самую Европу покорять так что...😆
показать весь комментарий
13.02.2026 21:17 Ответить
Штурмувати варшавські посадки з іржавими мосінками, ага.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:11 Ответить
Однією рукою продають свої вироби (верстати , чіпси і ТД) а іншою "виснажують" як би так з Німеччиною вели у другій світовій війні то Європи давним-давно би не було, довбані куколди які живуть і країні рожевих поні
показать весь комментарий
13.02.2026 15:48 Ответить
краще кулю в йбальнік хйлу.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:49 Ответить
Зручно українцями виснажувати рашку! А ми самі посидемо тихенько і тихенько їм ресурси будемо продавати! Пане куколде мерц українці не безкінечні вже, і самим рано чи пізно доведеться запрягати свої пуза в бронежилет! Як би Європа воювала як у другу світову війну то вона би давним давно була під Гітлером.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:50 Ответить
Європа не винувата,що мудрий наріт дебілів в 2019р обрав війну і це його влаштовує по цей час!!!
показать весь комментарий
13.02.2026 15:59 Ответить
Пуза якраз у наших ухилянтів, які при вигляді шведського стола починають наминати як в останній день.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:00 Ответить
хто ти воїн?
показать весь комментарий
13.02.2026 16:15 Ответить
Я думаю він про себе ото і написав 😂
показать весь комментарий
13.02.2026 16:51 Ответить
Це в тебе пузо від спожитих фейків? 🙂
показать весь комментарий
13.02.2026 17:54 Ответить
Ну, тоді ця війна на дооовгі роки. Поки товстий схудне - худий здохне.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:52 Ответить
Поки товстий худне - худий його підтримує двушками.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:00 Ответить
Звичайно, що підтримує. Це ж ви наобирали, а тепер їжте , хоч поздихайте.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:25 Ответить
Пердатор-Пердатор, перелогинся.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:23 Ответить
Афганистан времен ссср не меньше и одним донбассом раша не ограничится
показать весь комментарий
13.02.2026 21:19 Ответить
Просто вже кортить торгувати з рашкою, нічого особистого просто бізнес
показать весь комментарий
13.02.2026 15:56 Ответить
нащо рашкє серйозно розмовляти про мир? одноразових ванєк у них *****, бабла поки теж на війну вистачає, а якщо не вистачатиме, з тих самих ванєк останнє заберуть, щоб було за що воювати, а всередині України чудово вже 7 років справляється кремлівська 5 колона, в руках якої вся влада і яка відправляє двушкі на москву, саботує та дискредитує все від оборонки до енергетики та зовнішньої політики. У москалоти ніхто з кремля не відправляє двушкі в Київ і ніхто з оточення ***** не має українського громадянства, у Герасимова батьки не є громадянами України, а москва жодного разу не зазнала блекауту чи хоча б більш-менш потужного обстрілу (бо хто ж буде бити по москві, коли туди регулярно друзі зеленського відправляли мільйони доларів). Тому виснажуємось переважно ми, бо ще 7 років тому наобирали собі зелену ватноголову обманку, ухилянта, замість президента та верховного головнокомандуючого. Ми живемо сьогодні так, як наголосували вчора.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:02 Ответить
Їм китай не дасть виснажитись
показать весь комментарий
13.02.2026 16:04 Ответить
буде тримати русакiв як пiвнiчних корейцiв)
показать весь комментарий
13.02.2026 16:23 Ответить
Нам від того не легше
показать весь комментарий
13.02.2026 18:21 Ответить
в украине уже 60+ защищают, следующее 70+ и долго сможем истощать рашку?
показать весь комментарий
13.02.2026 16:29 Ответить
Потім жінки мабуть підуть, цим м'ясникам похер, головне Європку тепличну берегти трупами українців а вона де грошенят підкине, та коли кацапи прорвуть сувальский коридор чи ще десь, буде вже пізно, європейці обіссються і обсеруться і втечуть як надалі
показать весь комментарий
13.02.2026 17:02 Ответить
європі треба швидко розробляти далекобійній балістичні ракети
показать весь комментарий
13.02.2026 16:33 Ответить
Так давайте вместе.... или оно так не работает не? От бида.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:53 Ответить
Мерци вже віддає накази коли закінчувати війну...тим часом Німеччина не конфіскувала жодного російського танкера з нафтою.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:59 Ответить
Мерц мабуть пам'ятає як Німеччина програла і капітулювала через провал економіки в ПМВ, але тоді війська Антанти не окупували її території ... З Україною все складніше, коли минула влада та зевлада прогавили майже чверть території Країни
показать весь комментарий
14.02.2026 17:19 Ответить
 
 