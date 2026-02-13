Війна закінчиться тоді, коли Росію буде виснажено. РФ не хоче серйозно розмовляти, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна РФ проти України завершиться тоді, коли Росію буде виснажено, принаймні економічно.

Про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Що відомо?

Мерц нагадав, що угорський прем'єр Віктор Орбан поїхав до Москви без жодного мандату, "нічого не досяг", а через тиждень Україна зазнала одних із "найважчих атак на цивільну інфраструктуру".

"Тож, якщо є сенс розмовляти, ми готові розмовляти. Але, як ви можете бачити з американської сторони, Росія поки що не бажає серйозно розмовляти", - сказав німецький канцлер.

Мерц вважає, що війна закінчиться лише тоді, коли Росію буде виснажено принаймні економічно, а потенційно й військово.

"Ми наближаємося до цього… але ми ще не там", – каже він.

"Росія має відмовитися від цієї жахливої ​​війни проти України, і ми повинні зробити все необхідне, щоб довести їх до того моменту, коли вони не бачитимуть жодних подальших переваг для себе у продовженні цієї жахливої ​​війни", - додав канцлер.

