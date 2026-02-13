Війна закінчиться тоді, коли Росію буде виснажено. РФ не хоче серйозно розмовляти, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна РФ проти України завершиться тоді, коли Росію буде виснажено, принаймні економічно.

Про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Що відомо?

Мерц нагадав, що угорський прем'єр Віктор Орбан поїхав до Москви без жодного мандату, "нічого не досяг", а через тиждень Україна зазнала одних із "найважчих атак на цивільну інфраструктуру".

"Тож, якщо є сенс розмовляти, ми готові розмовляти. Але, як ви можете бачити з американської сторони, Росія поки що не бажає серйозно розмовляти", - сказав німецький канцлер.

Читайте: "Не виступаємо в ролі посередника": Мерц відкинув прямі переговори Німеччини з Путіним

Мерц вважає, що війна закінчиться лише тоді, коли Росію буде виснажено принаймні економічно, а потенційно й військово.

"Ми наближаємося до цього… але ми ще не там", – каже він.

"Росія має відмовитися від цієї жахливої ​​війни проти України, і ми повинні зробити все необхідне, щоб довести їх до того моменту, коли вони не бачитимуть жодних подальших переваг для себе у продовженні цієї жахливої ​​війни", - додав канцлер.

Читайте: Макрон розповів Зеленському про візит його радника Бонна до Москви

Що передувало?

Читайте: ВВП ЄС майже вдесятеро більший за російський. Але Європа зараз не вдесятеро сильніша за РФ, - Мерц

росія (70096) Мерц Фрідріх (436)
Топ коментарі
+13
Зручно українцями виснажувати рашку! А ми самі посидемо тихенько і тихенько їм ресурси будемо продавати! Пане куколде мерц українці не безкінечні вже, і самим рано чи пізно доведеться запрягати свої пуза в бронежилет! Як би Європа воювала як у другу світову війну то вона би давним давно була під Гітлером.
13.02.2026 15:50 Відповісти
+11
А коли виснажится "принаймні економічно" то ванька за щі та пайку дружині піде воювати,бо виходу іншого не буде. Сцаря свого вони точно не підуть зносити. Це ж очевидно. ***** які там в европі цінічні ублюдки
13.02.2026 15:47 Відповісти
+11
Ну, тоді ця війна на дооовгі роки. Поки товстий схудне - худий здохне.
13.02.2026 15:52 Відповісти
Так виснажуйте, а не ...ть!
13.02.2026 15:44 Відповісти
Поки що п...ть автор цього допису.
13.02.2026 15:55 Відповісти
Україна велика, на виснаження вистачить.
13.02.2026 15:44 Відповісти
Україна не така вже й велика у порівнянні з Німеччиною. Але якось спромоглася відправити туди декілька сотень тисяч ухилянтів. Німецькі керманичі поки що безрезультатно звертаються до Зе з проханнями забрати додому власний мобілізаційний ресурс.
13.02.2026 15:57 Відповісти
Перестане вистачати тих що тут, відправлять тих що там. Отримаєте моральну втіху від конвеєра)
13.02.2026 16:02 Відповісти
це ти так мам з дітьми назвав? одоробло
13.02.2026 16:14 Відповісти
Не мужиков призывного возраста,что пиво там в Германии в пабах дуют и колбасками заедают.Если уже и Мерц предлагает их отправить обратно в Украину ,чтоб не сидели у них на шее на социалке
13.02.2026 21:14 Відповісти
і їх там таких "декілька сотень тисяч"?
14.02.2026 00:35 Відповісти
А Лідар ніяк не хоче видати указ - Наказую повернутись всім тим хто виїхав в Германію!
А також тим хто виїхав в Ізраїль.
Отакий він головнокомандуючий.
13.02.2026 16:14 Відповісти
З твого коментаря видно, що ти охоче споживаєш фейки. Адже Німеччина ніколи не просила Україну забрати додому ресурс, тим паче що це прохання виглядало б максимально ідіотськи та тупо. В реальності Німеччина пропонувала Україна створити умови економічного розвитку, щоб і майбутньому люди не виїжджали на заробітки в Європу, в працювали та служили Україні.
13.02.2026 17:53 Відповісти
Геть іллюзії: війна закінчиться тоді, коли буде фізично знищений Пуйло скажений.
13.02.2026 15:45 Відповісти
Це не допоможе:
1) його є кому "замінити"
2) якщо потрібно, намалюють цифрового пуйла (діпфейк)
13.02.2026 15:50 Відповісти
За діпфейк ( Голограму) можуть гавіть голосувати... Доведено бідоносним 2019рлком
13.02.2026 22:12 Відповісти
13.02.2026 15:47 Відповісти
Так їм головне остудити москалів, щоб вони заспокоїлися, не бряцали залізом і далі спокійно торгували нафтою і купували сумочки луї вітон. Їм взяття Москви, капітуляція й ванька без щєй зовсім не треба. От Україною й заспокоюють, а далі життя продовжиться.
13.02.2026 15:54 Відповісти
такий план.
13.02.2026 15:55 Відповісти
Альтернатива этому плану только одна и это снова война и опять руками украинцев ,которых уже кацапы когда оккупируют погонят в мясные штурмы ту самую Европу покорять так что...😆
13.02.2026 21:17 Відповісти
Штурмувати варшавські посадки з іржавими мосінками, ага.
13.02.2026 22:11 Відповісти
Однією рукою продають свої вироби (верстати , чіпси і ТД) а іншою "виснажують" як би так з Німеччиною вели у другій світовій війні то Європи давним-давно би не було, довбані куколди які живуть і країні рожевих поні
13.02.2026 15:48 Відповісти
краще кулю в йбальнік хйлу.
13.02.2026 15:49 Відповісти
13.02.2026 15:50 Відповісти
Європа не винувата,що мудрий наріт дебілів в 2019р обрав війну і це його влаштовує по цей час!!!
13.02.2026 15:59 Відповісти
Пуза якраз у наших ухилянтів, які при вигляді шведського стола починають наминати як в останній день.
13.02.2026 16:00 Відповісти
хто ти воїн?
13.02.2026 16:15 Відповісти
Я думаю він про себе ото і написав 😂
13.02.2026 16:51 Відповісти
Це в тебе пузо від спожитих фейків? 🙂
13.02.2026 17:54 Відповісти
13.02.2026 15:52 Відповісти
Поки товстий худне - худий його підтримує двушками.
13.02.2026 16:00 Відповісти
Звичайно, що підтримує. Це ж ви наобирали, а тепер їжте , хоч поздихайте.
13.02.2026 16:25 Відповісти
Пердатор-Пердатор, перелогинся.
13.02.2026 16:23 Відповісти
Афганистан времен ссср не меньше и одним донбассом раша не ограничится
13.02.2026 21:19 Відповісти
Просто вже кортить торгувати з рашкою, нічого особистого просто бізнес
13.02.2026 15:56 Відповісти
нащо рашкє серйозно розмовляти про мир? одноразових ванєк у них *****, бабла поки теж на війну вистачає, а якщо не вистачатиме, з тих самих ванєк останнє заберуть, щоб було за що воювати, а всередині України чудово вже 7 років справляється кремлівська 5 колона, в руках якої вся влада і яка відправляє двушкі на москву, саботує та дискредитує все від оборонки до енергетики та зовнішньої політики. У москалоти ніхто з кремля не відправляє двушкі в Київ і ніхто з оточення ***** не має українського громадянства, у Герасимова батьки не є громадянами України, а москва жодного разу не зазнала блекауту чи хоча б більш-менш потужного обстрілу (бо хто ж буде бити по москві, коли туди регулярно друзі зеленського відправляли мільйони доларів). Тому виснажуємось переважно ми, бо ще 7 років тому наобирали собі зелену ватноголову обманку, ухилянта, замість президента та верховного головнокомандуючого. Ми живемо сьогодні так, як наголосували вчора.
13.02.2026 16:02 Відповісти
Їм китай не дасть виснажитись
13.02.2026 16:04 Відповісти
буде тримати русакiв як пiвнiчних корейцiв)
13.02.2026 16:23 Відповісти
Нам від того не легше
13.02.2026 18:21 Відповісти
в украине уже 60+ защищают, следующее 70+ и долго сможем истощать рашку?
13.02.2026 16:29 Відповісти
Потім жінки мабуть підуть, цим м'ясникам похер, головне Європку тепличну берегти трупами українців а вона де грошенят підкине, та коли кацапи прорвуть сувальский коридор чи ще десь, буде вже пізно, європейці обіссються і обсеруться і втечуть як надалі
13.02.2026 17:02 Відповісти
європі треба швидко розробляти далекобійній балістичні ракети
13.02.2026 16:33 Відповісти
Так давайте вместе.... или оно так не работает не? От бида.
13.02.2026 16:53 Відповісти
Мерци вже віддає накази коли закінчувати війну...тим часом Німеччина не конфіскувала жодного російського танкера з нафтою.
13.02.2026 17:59 Відповісти
Мерц мабуть пам'ятає як Німеччина програла і капітулювала через провал економіки в ПМВ, але тоді війська Антанти не окупували її території ... З Україною все складніше, коли минула влада та зевлада прогавили майже чверть території Країни
14.02.2026 17:19 Відповісти
 
 