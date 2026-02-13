ВВП ЄС майже вдесятеро більший за російський. Але Європа зараз не вдесятеро сильніша за РФ, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа давно не використовує свій ВВП належним чином.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"ВВП Росії наразі становить близько 2 трильйонів євро. ВВП Європейського Союзу майже вдесятеро більший.

І все ж Європа сьогодні не в 10 разів сильніша за Росію. Наш військовий, політичний, економічний та технологічний потенціал - величезний. Але ми вже дуже давно не використовуємо його належним чином, - наголосив він.

Мерц закликав змінити мислення, оскільки в епоху великих держав свобода більше не є чимось самим собою зрозумілим - вона під загрозою.

Санкції

Канцлер нагадав, що протягом року проти Москви запровадили "небачені раніше санкції".

"І якщо Москва нарешті погодиться на мир, то це також станеться з цієї причини. Тому що це є виявом європейської рішучості", - додав він.

