УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8647 відвідувачів онлайн
Новини Мюнхенська конференція 2026
1 619 28

ВВП ЄС майже вдесятеро більший за російський. Але Європа зараз не вдесятеро сильніша за РФ, - Мерц

Мерц закликав нарощувати оборонні витрати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа давно не використовує свій ВВП належним чином.

Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"ВВП Росії наразі становить близько 2 трильйонів євро. ВВП Європейського Союзу майже вдесятеро більший.

І все ж Європа сьогодні не в 10 разів сильніша за Росію. Наш військовий, політичний, економічний та технологічний потенціал - величезний. Але ми вже дуже давно не використовуємо його належним чином, - наголосив він.

Читайте також: Європа повинна мати місце за столом переговорів щодо України, - Сікорський

Мерц закликав змінити мислення, оскільки в епоху великих держав свобода більше не є чимось самим собою зрозумілим - вона під загрозою.

Санкції

Канцлер нагадав, що протягом року проти Москви запровадили "небачені раніше санкції".

"І якщо Москва нарешті погодиться на мир, то це також станеться з цієї причини. Тому що це є виявом європейської рішучості", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58% німців підтримують прямі переговори Мерца з Путіним щодо України, - опитування

Автор: 

Європа (2462) росія (70096) Мерц Фрідріх (436)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Малюнок 2022-го року. Нічого не змінилося...
показати весь коментар
13.02.2026 15:35 Відповісти
+5
"Мудрий вчиться на чужих помилках,
розумний - на своїх,
а дурачок тому і дурачок, що не вчиться на жодних".
показати весь коментар
13.02.2026 15:40 Відповісти
+4
А ви продовжуйте купувати кацапські ресурси та продавати їм високотехнологічне обладнання (через прокладки, звісно), і таким чином оплачувати розвиток ВПК кацапетівки. Подальший результат вас ще більше здивує.
показати весь коментар
13.02.2026 15:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це тому що балаболи і чмирі.
показати весь коментар
13.02.2026 15:30 Відповісти
Це тому, що процент з їх ВВП на ОПК іде різний: у кацапів 40, у ЄС -5.
показати весь коментар
13.02.2026 16:16 Відповісти
Ну і як це відміняє факт що вони балаболи і чмирі? На Європейському континенті війна вже 12 років. А у них ВВП на ОПК- 5
показати весь коментар
14.02.2026 00:34 Відповісти
А більше ніж 5% ВВП на ОПК може бути пагубним для економіки країни. Це тільки кацапи дозволяють собі такі безумства, нехтуючи негативними наслідками.
показати весь коментар
14.02.2026 01:28 Відповісти
Може бути. А може і не може.
показати весь коментар
14.02.2026 01:29 Відповісти
правильно каже пан Мерц❤️ ,але не все ,Європа сьогодні не в десятеро сильніша за русню ...з китаєм...
показати весь коментар
13.02.2026 15:31 Відповісти
Європа просто зараз сидить в дуже тепличних умовах і розівчені у війнах, типо закрили оченята і нічого немає все спокійно, українці хай вмирають вони свою м'ясною стіною нас захищають, ми іноді грошенята будемо підкидувати щоб вистачало тільки на бусифікацію і все
показати весь коментар
13.02.2026 15:32 Відповісти
Малюнок 2022-го року. Нічого не змінилося...
показати весь коментар
13.02.2026 15:35 Відповісти
Ну так Європка думає що українці безкінечні але це не так, в кінці кінців колись і самим треба навчатися, українці самотужки Польщу не захищатимуть
показати весь коментар
13.02.2026 15:37 Відповісти
Так і Польщу ніхто захищати не буде, цеж було вже в 1939, там теж були гарантії безпеки від Франції та Англії
показати весь коментар
13.02.2026 16:21 Відповісти
А ви продовжуйте купувати кацапські ресурси та продавати їм високотехнологічне обладнання (через прокладки, звісно), і таким чином оплачувати розвиток ВПК кацапетівки. Подальший результат вас ще більше здивує.
показати весь коментар
13.02.2026 15:33 Відповісти
"А ви продовжуйте купувати кацапські ресурси"

ну так можно еще написать: а ви продовжуйте транзит нефти "і таким чином оплачувати розвиток ВПК кацапетівки". или это другое?
показати весь коментар
13.02.2026 15:49 Відповісти
Те саме, але ж тут ми начебто про Європу пишемо.
показати весь коментар
13.02.2026 15:50 Відповісти
"Те саме"

это да, но выглядит не корректно, когда у самих бревно в глазу. просто представил, что в каком-нибудь европейском чате пишут точно также, только наоборот
показати весь коментар
13.02.2026 15:54 Відповісти
не те саме. Ми виконуємо транзит як транзитери. Нас ваші ср*ні єсовські угорщина і словаччина на г*гно в судах сотруть, через перекриття транзиту
показати весь коментар
14.02.2026 01:36 Відповісти
"не те саме. Ми виконуємо транзит як транзитери"

а они выполняют покупки как покупщики. мда, логичный аргумент
показати весь коментар
14.02.2026 11:25 Відповісти
Європі рано чи пізно треба теж своїх ненавчених воювати навчати , безкінечно сидіти за українцями не вийде, мабуть пукін тисячу раз пожалів що не напав на Європу замість України
показати весь коментар
13.02.2026 15:40 Відповісти
"Мудрий вчиться на чужих помилках,
розумний - на своїх,
а дурачок тому і дурачок, що не вчиться на жодних".
показати весь коментар
13.02.2026 15:40 Відповісти
Сили оборони «розгромили» війська НАТО під час спільних навчань, - WSJ

У 2025 був тренувальний бій між українськими військовими та НАТО із застосовуванням БПЛА.

Один із сценаріїв навчань: бойова група з декількох тисяч осіб (зокрема британська бригада й естонська дивізія) намагалися атакувати українців і невдало. Адже ЗСУ знищили все, зламавши армію НАТО на стільки, що ті більше не могли боротися.

Український воєнний досвід досі не вдалося інтегрувати у підготовку західних армій - НАТО навчаються і діють за старими методичками.
показати весь коментар
13.02.2026 15:44 Відповісти
Яка чудова казочка .
показати весь коментар
13.02.2026 15:55 Відповісти
це реальність, армія з бойовим, ******** досвідом завжди буде домінувати над теоретиками, хай у них хоч буде більш дорога форма і трошки краще обладнання
показати весь коментар
13.02.2026 16:26 Відповісти
а ви ще більше грошей на етнічне заміщення європейців(=імпорт мігрантів мільйонами) витрачайте
показати весь коментар
13.02.2026 15:45 Відповісти
Так ВВП ЄС в десятеро раз більший чим на росії ,але європейці ******* по нормальному житти і зниження рівня життя зразу скажется на виборах де можуть проголосувати за правих популістів . На кацапії навпаки їм пофіг рівень життя був би хлебушек да водка, ну якийсь там рівень підтримуєтся в москві і пітері ,а їхня глубинка це пянство і ніщета.
показати весь коментар
13.02.2026 15:49 Відповісти
Вже навіть канцлер ФРН визнає недостатню готовність ЄС до оборони.
А безпеку ЄС несуть на своїх плечах Штати, ще з післявоєнного періоду.
показати весь коментар
13.02.2026 15:56 Відповісти
У вас є все - гроші, зброя, люди. У вас тільки одного немає - сміливості та рішучості все це використати...
показати весь коментар
13.02.2026 16:19 Відповісти
В десятеро сцикливіше
показати весь коментар
13.02.2026 18:07 Відповісти
@ ЗСУ "розгромили" війська НАТО під час спільних навчань, - WSJ

Один із сценаріїв навчань: бойова група з декількох тисяч осіб (зокрема британська бригада й естонська дивізія) намагалися атакувати українців і невдало. Адже ЗСУ знищили все, зламавши військо НАТО настільки, що те більше не могло боротися.
У тренувальному бою 10 бійців ЗСУ за півдня дронами вивели з ладу 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За такої дії за добу сили НАТО могли б втратити до двох батальйонів.
У підрозділах НАТО техніка та намети розміщувалися в чистому полі, пересування здійснювалось без достатнього маскування й укриття. Відзначається повільний обмін даними: частину інформації обмежували як "чутливу", через що реагування запізнювалося.

У тексті допису наводиться репліка одного з командирів НАТО після бою: "Ми у повній дупі".
показати весь коментар
13.02.2026 18:45 Відповісти
 
 