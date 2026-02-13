ВВП ЄС майже вдесятеро більший за російський. Але Європа зараз не вдесятеро сильніша за РФ, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа давно не використовує свій ВВП належним чином.
Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"ВВП Росії наразі становить близько 2 трильйонів євро. ВВП Європейського Союзу майже вдесятеро більший.
І все ж Європа сьогодні не в 10 разів сильніша за Росію. Наш військовий, політичний, економічний та технологічний потенціал - величезний. Але ми вже дуже давно не використовуємо його належним чином, - наголосив він.
Мерц закликав змінити мислення, оскільки в епоху великих держав свобода більше не є чимось самим собою зрозумілим - вона під загрозою.
Санкції
Канцлер нагадав, що протягом року проти Москви запровадили "небачені раніше санкції".
"І якщо Москва нарешті погодиться на мир, то це також станеться з цієї причини. Тому що це є виявом європейської рішучості", - додав він.
ну так можно еще написать: а ви продовжуйте транзит нефти "і таким чином оплачувати розвиток ВПК кацапетівки". или это другое?
это да, но выглядит не корректно, когда у самих бревно в глазу. просто представил, что в каком-нибудь европейском чате пишут точно также, только наоборот
а они выполняют покупки как покупщики. мда, логичный аргумент
розумний - на своїх,
а дурачок тому і дурачок, що не вчиться на жодних".
У 2025 був тренувальний бій між українськими військовими та НАТО із застосовуванням БПЛА.
Один із сценаріїв навчань: бойова група з декількох тисяч осіб (зокрема британська бригада й естонська дивізія) намагалися атакувати українців і невдало. Адже ЗСУ знищили все, зламавши армію НАТО на стільки, що ті більше не могли боротися.
Український воєнний досвід досі не вдалося інтегрувати у підготовку західних армій - НАТО навчаються і діють за старими методичками.
А безпеку ЄС несуть на своїх плечах Штати, ще з післявоєнного періоду.
У тренувальному бою 10 бійців ЗСУ за півдня дронами вивели з ладу 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За такої дії за добу сили НАТО могли б втратити до двох батальйонів.
У підрозділах НАТО техніка та намети розміщувалися в чистому полі, пересування здійснювалось без достатнього маскування й укриття. Відзначається повільний обмін даними: частину інформації обмежували як "чутливу", через що реагування запізнювалося.
У тексті допису наводиться репліка одного з командирів НАТО після бою: "Ми у повній дупі".