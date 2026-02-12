58% німців підтримують прямі переговори Мерца з Путіним щодо України, - опитування

Переважна більшість німців підтримують ідею прямих переговорів між канцлером Фрідріхом Мерцем та диктатором Росії Володимиром Путіним.

Про це свідчать результати опитування YouGov, опубліковані на n-tv, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними опитування, 58% респондентів заявили, що вони скоріше або повністю підтримують такі переговори. Проти висловилися лише 26% опитаних.

Особливо великий рівень підтримки серед прихильників ХДС - 64% виборців цієї партії підтримують прямі контакти Мерца з Путіним. Натомість найнижчий рівень підтримки спостерігається серед прихильників партії "Ліві" - 47%.

