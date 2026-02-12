58% німців підтримують прямі переговори Мерца з Путіним щодо України, - опитування

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Переважна більшість німців підтримують ідею прямих переговорів між канцлером Фрідріхом Мерцем та диктатором Росії Володимиром Путіним.

Про це свідчать результати опитування YouGov, опубліковані на n-tv, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними опитування, 58% респондентів заявили, що вони скоріше або повністю підтримують такі переговори. Проти висловилися лише 26% опитаних.

Особливо великий рівень підтримки серед прихильників ХДС - 64% виборців цієї партії підтримують прямі контакти Мерца з Путіним. Натомість найнижчий рівень підтримки спостерігається серед прихильників партії "Ліві" - 47%.

Какой смысл, о чем?
12.02.2026 12:19 Відповісти
Передача TAURUS (крилатих ракет) Україні було би значно ефективніше в перемовинах....
12.02.2026 12:20 Відповісти
Хоче вболтати КГБіста? - нічого Мерцу не світить
12.02.2026 12:27 Відповісти
і тепер лідери ЄС ще у чергу ставатимуть щоб побалакати..
12.02.2026 12:32 Відповісти
На путіна діють тільки силові і економічні важелі, перемовини без тиску на нього не діють. Покажіть достатню силу спочатку, а потім вже питайте, чи готовий він припинити вогонь, чи ні. Коли готовий припинити путін вогонь буде, тоді тільки можна вести перемовини.
12.02.2026 12:33 Відповісти
Ну британці теж массово Чемберлена із його прямими переговорами з Гітлером підтримували, ну і потім результати ловили по повній 🤔
12.02.2026 12:38 Відповісти
Вони нарешті можуть якось визначитися - вони Євросоюз з другою економічною потужністю Світу чи купка держав з дрібними клерками на чолі?

Бо, якщо друге, то і Трамп, і ***** поводяться з ними цілком відповідно - витирають ними дупу.
12.02.2026 13:35 Відповісти
Навіщо? Все це не на потрібно.
12.02.2026 13:36 Відповісти
 
 