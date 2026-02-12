58% німців підтримують прямі переговори Мерца з Путіним щодо України, - опитування
Переважна більшість німців підтримують ідею прямих переговорів між канцлером Фрідріхом Мерцем та диктатором Росії Володимиром Путіним.
Про це свідчать результати опитування YouGov, опубліковані на n-tv, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними опитування, 58% респондентів заявили, що вони скоріше або повністю підтримують такі переговори. Проти висловилися лише 26% опитаних.
Особливо великий рівень підтримки серед прихильників ХДС - 64% виборців цієї партії підтримують прямі контакти Мерца з Путіним. Натомість найнижчий рівень підтримки спостерігається серед прихильників партії "Ліві" - 47%.
Що передувало?
- Раніше президент Емманюель Макрон заявив, що Франція готує відновлення діалогу з Путіним на "технічному рівні".
- За даними Reuters, дипрадник Макрона відвідав Москву для перемовин про Україну.
- Очільник російського МЗС Лавров сказав, що Москва веде конфіденційні контакти з європейськими лідерами про закінчення війни в Україні.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий проводити переговори з Росією, щоб припинити війну в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.
