58% граждан Германии поддерживают прямые переговоры Мерца с Путиным относительно Украины, - опрос

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Подавляющее большинство граждан Германии поддерживают идею прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и диктатором России Владимиром Путиным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованные на n-tv, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, 58% респондентов заявили, что они скорее или полностью поддерживают такие переговоры. Против высказались только 26% опрошенных.

Особенно высокий уровень поддержки среди сторонников ХДС - 64% избирателей этой партии поддерживают прямые контакты Мерца с Путиным. Зато самый низкий уровень поддержки наблюдается среди сторонников партии "Левые" - 47%.

Что предшествовало?

Какой смысл, о чем?
12.02.2026 12:19 Ответить
Передача TAURUS (крилатих ракет) Україні було би значно ефективніше в перемовинах....
12.02.2026 12:20 Ответить
Хоче вболтати КГБіста? - нічого Мерцу не світить
12.02.2026 12:27 Ответить
і тепер лідери ЄС ще у чергу ставатимуть щоб побалакати..
12.02.2026 12:32 Ответить
На путіна діють тільки силові і економічні важелі, перемовини без тиску на нього не діють. Покажіть достатню силу спочатку, а потім вже питайте, чи готовий він припинити вогонь, чи ні. Коли готовий припинити путін вогонь буде, тоді тільки можна вести перемовини.
12.02.2026 12:33 Ответить
Ну британці теж массово Чемберлена із його прямими переговорами з Гітлером підтримували, ну і потім результати ловили по повній 🤔
12.02.2026 12:38 Ответить
Вони нарешті можуть якось визначитися - вони Євросоюз з другою економічною потужністю Світу чи купка держав з дрібними клерками на чолі?

Бо, якщо друге, то і Трамп, і ***** поводяться з ними цілком відповідно - витирають ними дупу.
12.02.2026 13:35 Ответить
Навіщо? Все це не на потрібно.
12.02.2026 13:36 Ответить
 
 