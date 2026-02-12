Подавляющее большинство граждан Германии поддерживают идею прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и диктатором России Владимиром Путиным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованные на n-tv, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, 58% респондентов заявили, что они скорее или полностью поддерживают такие переговоры. Против высказались только 26% опрошенных.

Особенно высокий уровень поддержки среди сторонников ХДС - 64% избирателей этой партии поддерживают прямые контакты Мерца с Путиным. Зато самый низкий уровень поддержки наблюдается среди сторонников партии "Левые" - 47%.

Что предшествовало?

