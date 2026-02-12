58% граждан Германии поддерживают прямые переговоры Мерца с Путиным относительно Украины, - опрос
Подавляющее большинство граждан Германии поддерживают идею прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и диктатором России Владимиром Путиным.
Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованные на n-tv, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным опроса, 58% респондентов заявили, что они скорее или полностью поддерживают такие переговоры. Против высказались только 26% опрошенных.
Особенно высокий уровень поддержки среди сторонников ХДС - 64% избирателей этой партии поддерживают прямые контакты Мерца с Путиным. Зато самый низкий уровень поддержки наблюдается среди сторонников партии "Левые" - 47%.
Что предшествовало?
- Ранее президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция готовит возобновление диалога с Путиным на "техническом уровне".
- По данным Reuters, советник Макрона посетил Москву для переговоров об Украине.
- Глава российского МИД Лавров сказал, что Москва ведет конфиденциальные контакты с европейскими лидерами о прекращении войны в Украине.
-
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов проводить переговоры с Россией, чтобы прекратить войну в Украине, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации.
