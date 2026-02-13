РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
ВВП ЕС почти в десять раз превышает российский. Но Европа сейчас - не в десять раз сильнее РФ, - Мерц

Мерц призвал наращивать оборонные расходы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа давно не использует свой ВВП должным образом.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"ВВП России в настоящее время составляет около 2 триллионов евро. ВВП Европейского Союза почти в десять раз больше.

И все же Европа сегодня - не в 10 раз сильнее России. Наш военный, политический, экономический и технологический потенциал - огромен. Но мы уже очень давно не используем его должным образом, - подчеркнул он.

Мерц призвал изменить мышление, поскольку в эпоху великих держав свобода больше не является чем-то само собой разумеющимся - она под угрозой.

Санкции

Канцлер напомнил, что в течение года против Москвы ввели "невиданные ранее санкции".

"И если Москва наконец согласится на мир, то это также произойдет по этой причине. Потому что это является проявлением европейской решимости", - добавил он.

Европа (2314) россия (98990) Фридрих Мерц (372)
Топ комментарии
+6
Малюнок 2022-го року. Нічого не змінилося...
13.02.2026 15:35 Ответить
+5
"Мудрий вчиться на чужих помилках,
розумний - на своїх,
а дурачок тому і дурачок, що не вчиться на жодних".
13.02.2026 15:40 Ответить
+4
А ви продовжуйте купувати кацапські ресурси та продавати їм високотехнологічне обладнання (через прокладки, звісно), і таким чином оплачувати розвиток ВПК кацапетівки. Подальший результат вас ще більше здивує.
13.02.2026 15:33 Ответить
Це тому що балаболи і чмирі.
13.02.2026 15:30 Ответить
Це тому, що процент з їх ВВП на ОПК іде різний: у кацапів 40, у ЄС -5.
13.02.2026 16:16 Ответить
Ну і як це відміняє факт що вони балаболи і чмирі? На Європейському континенті війна вже 12 років. А у них ВВП на ОПК- 5
14.02.2026 00:34 Ответить
А більше ніж 5% ВВП на ОПК може бути пагубним для економіки країни. Це тільки кацапи дозволяють собі такі безумства, нехтуючи негативними наслідками.
14.02.2026 01:28 Ответить
Може бути. А може і не може.
14.02.2026 01:29 Ответить
правильно каже пан Мерц❤️ ,але не все ,Європа сьогодні не в десятеро сильніша за русню ...з китаєм...
13.02.2026 15:31 Ответить
Європа просто зараз сидить в дуже тепличних умовах і розівчені у війнах, типо закрили оченята і нічого немає все спокійно, українці хай вмирають вони свою м'ясною стіною нас захищають, ми іноді грошенята будемо підкидувати щоб вистачало тільки на бусифікацію і все
13.02.2026 15:32 Ответить
Ну так Європка думає що українці безкінечні але це не так, в кінці кінців колись і самим треба навчатися, українці самотужки Польщу не захищатимуть
13.02.2026 15:37 Ответить
Так і Польщу ніхто захищати не буде, цеж було вже в 1939, там теж були гарантії безпеки від Франції та Англії
13.02.2026 16:21 Ответить
А ви продовжуйте купувати кацапські ресурси та продавати їм високотехнологічне обладнання (через прокладки, звісно), і таким чином оплачувати розвиток ВПК кацапетівки. Подальший результат вас ще більше здивує.
13.02.2026 15:33 Ответить
"А ви продовжуйте купувати кацапські ресурси"

ну так можно еще написать: а ви продовжуйте транзит нефти "і таким чином оплачувати розвиток ВПК кацапетівки". или это другое?
13.02.2026 15:49 Ответить
Те саме, але ж тут ми начебто про Європу пишемо.
13.02.2026 15:50 Ответить
"Те саме"

это да, но выглядит не корректно, когда у самих бревно в глазу. просто представил, что в каком-нибудь европейском чате пишут точно также, только наоборот
13.02.2026 15:54 Ответить
не те саме. Ми виконуємо транзит як транзитери. Нас ваші ср*ні єсовські угорщина і словаччина на г*гно в судах сотруть, через перекриття транзиту
14.02.2026 01:36 Ответить
"не те саме. Ми виконуємо транзит як транзитери"

а они выполняют покупки как покупщики. мда, логичный аргумент
14.02.2026 11:25 Ответить
Європі рано чи пізно треба теж своїх ненавчених воювати навчати , безкінечно сидіти за українцями не вийде, мабуть пукін тисячу раз пожалів що не напав на Європу замість України
13.02.2026 15:40 Ответить
Сили оборони «розгромили» війська НАТО під час спільних навчань, - WSJ

У 2025 був тренувальний бій між українськими військовими та НАТО із застосовуванням БПЛА.

Один із сценаріїв навчань: бойова група з декількох тисяч осіб (зокрема британська бригада й естонська дивізія) намагалися атакувати українців і невдало. Адже ЗСУ знищили все, зламавши армію НАТО на стільки, що ті більше не могли боротися.

Український воєнний досвід досі не вдалося інтегрувати у підготовку західних армій - НАТО навчаються і діють за старими методичками.
13.02.2026 15:44 Ответить
Яка чудова казочка .
13.02.2026 15:55 Ответить
це реальність, армія з бойовим, ******** досвідом завжди буде домінувати над теоретиками, хай у них хоч буде більш дорога форма і трошки краще обладнання
13.02.2026 16:26 Ответить
а ви ще більше грошей на етнічне заміщення європейців(=імпорт мігрантів мільйонами) витрачайте
13.02.2026 15:45 Ответить
Так ВВП ЄС в десятеро раз більший чим на росії ,але європейці ******* по нормальному житти і зниження рівня життя зразу скажется на виборах де можуть проголосувати за правих популістів . На кацапії навпаки їм пофіг рівень життя був би хлебушек да водка, ну якийсь там рівень підтримуєтся в москві і пітері ,а їхня глубинка це пянство і ніщета.
13.02.2026 15:49 Ответить
Вже навіть канцлер ФРН визнає недостатню готовність ЄС до оборони.
А безпеку ЄС несуть на своїх плечах Штати, ще з післявоєнного періоду.
13.02.2026 15:56 Ответить
У вас є все - гроші, зброя, люди. У вас тільки одного немає - сміливості та рішучості все це використати...
13.02.2026 16:19 Ответить
В десятеро сцикливіше
13.02.2026 18:07 Ответить
@ ЗСУ "розгромили" війська НАТО під час спільних навчань, - WSJ

Один із сценаріїв навчань: бойова група з декількох тисяч осіб (зокрема британська бригада й естонська дивізія) намагалися атакувати українців і невдало. Адже ЗСУ знищили все, зламавши військо НАТО настільки, що те більше не могло боротися.
У тренувальному бою 10 бійців ЗСУ за півдня дронами вивели з ладу 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За такої дії за добу сили НАТО могли б втратити до двох батальйонів.
У підрозділах НАТО техніка та намети розміщувалися в чистому полі, пересування здійснювалось без достатнього маскування й укриття. Відзначається повільний обмін даними: частину інформації обмежували як "чутливу", через що реагування запізнювалося.

У тексті допису наводиться репліка одного з командирів НАТО після бою: "Ми у повній дупі".
13.02.2026 18:45 Ответить
 
 