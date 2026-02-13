Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа давно не использует свой ВВП должным образом.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"ВВП России в настоящее время составляет около 2 триллионов евро. ВВП Европейского Союза почти в десять раз больше.

И все же Европа сегодня - не в 10 раз сильнее России. Наш военный, политический, экономический и технологический потенциал - огромен. Но мы уже очень давно не используем его должным образом, - подчеркнул он.

Мерц призвал изменить мышление, поскольку в эпоху великих держав свобода больше не является чем-то само собой разумеющимся - она под угрозой.

Санкции

Канцлер напомнил, что в течение года против Москвы ввели "невиданные ранее санкции".

"И если Москва наконец согласится на мир, то это также произойдет по этой причине. Потому что это является проявлением европейской решимости", - добавил он.

