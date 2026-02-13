ВВП ЕС почти в десять раз превышает российский. Но Европа сейчас - не в десять раз сильнее РФ, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа давно не использует свой ВВП должным образом.
Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"ВВП России в настоящее время составляет около 2 триллионов евро. ВВП Европейского Союза почти в десять раз больше.
И все же Европа сегодня - не в 10 раз сильнее России. Наш военный, политический, экономический и технологический потенциал - огромен. Но мы уже очень давно не используем его должным образом, - подчеркнул он.
Мерц призвал изменить мышление, поскольку в эпоху великих держав свобода больше не является чем-то само собой разумеющимся - она под угрозой.
Санкции
Канцлер напомнил, что в течение года против Москвы ввели "невиданные ранее санкции".
"И если Москва наконец согласится на мир, то это также произойдет по этой причине. Потому что это является проявлением европейской решимости", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну так можно еще написать: а ви продовжуйте транзит нефти "і таким чином оплачувати розвиток ВПК кацапетівки". или это другое?
это да, но выглядит не корректно, когда у самих бревно в глазу. просто представил, что в каком-нибудь европейском чате пишут точно также, только наоборот
а они выполняют покупки как покупщики. мда, логичный аргумент
розумний - на своїх,
а дурачок тому і дурачок, що не вчиться на жодних".
У 2025 був тренувальний бій між українськими військовими та НАТО із застосовуванням БПЛА.
Один із сценаріїв навчань: бойова група з декількох тисяч осіб (зокрема британська бригада й естонська дивізія) намагалися атакувати українців і невдало. Адже ЗСУ знищили все, зламавши армію НАТО на стільки, що ті більше не могли боротися.
Український воєнний досвід досі не вдалося інтегрувати у підготовку західних армій - НАТО навчаються і діють за старими методичками.
А безпеку ЄС несуть на своїх плечах Штати, ще з післявоєнного періоду.
Один із сценаріїв навчань: бойова група з декількох тисяч осіб (зокрема британська бригада й естонська дивізія) намагалися атакувати українців і невдало. Адже ЗСУ знищили все, зламавши військо НАТО настільки, що те більше не могло боротися.
У тренувальному бою 10 бійців ЗСУ за півдня дронами вивели з ладу 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. За такої дії за добу сили НАТО могли б втратити до двох батальйонів.
У підрозділах НАТО техніка та намети розміщувалися в чистому полі, пересування здійснювалось без достатнього маскування й укриття. Відзначається повільний обмін даними: частину інформації обмежували як "чутливу", через що реагування запізнювалося.
У тексті допису наводиться репліка одного з командирів НАТО після бою: "Ми у повній дупі".