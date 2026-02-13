США должны отказаться от изоляционизма и активнее сотрудничать с Европой, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты отказаться от идей изоляционизма и более активно сотрудничать с Европой в преодолении глобальных вызовов.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мерц подчеркнул, что трансатлантическое партнерство утратило свою самоочевидность — сначала в США, а затем и в Европе. Он обратился к американским представителям с призывом восстановить доверие между Европой и Соединенными Штатами.

По словам канцлера, европейские страны уже прилагают усилия для укрепления сотрудничества, стремятся оставить разногласия позади и работать вместе с Вашингтоном для формирования здоровых отношений.

"Даже Соединенные Штаты не будут достаточно мощными, чтобы действовать самостоятельно. НАТО является не только нашим преимуществом, но и, дорогие американские друзья, вашим конкурентным преимуществом. Поэтому давайте вместе восстановим трансатлантическое доверие", - заявил Мерц.

Американское движение MAGA

Отдельно канцлер раскритиковал движение MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), которое выступает за изоляционистскую политику США.

"Битва культур MAGA в США не является нашей. Свобода слова здесь заканчивается там, где высказывания направлены против человеческого достоинства и нашего Основного закона. Мы не верим в тарифы и протекционизм, а верим в свободную торговлю", - подчеркнул он.

