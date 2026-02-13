РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
532 8

США должны отказаться от изоляционизма и активнее сотрудничать с Европой, - Мерц

Фридрих Мерц о необходимости согласования ударов Украины по России между Европой и США

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Соединенные Штаты отказаться от идей изоляционизма и более активно сотрудничать с Европой в преодолении глобальных вызовов.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мерц подчеркнул, что трансатлантическое партнерство утратило свою самоочевидность — сначала в США, а затем и в Европе. Он обратился к американским представителям с призывом восстановить доверие между Европой и Соединенными Штатами.

По словам канцлера, европейские страны уже прилагают усилия для укрепления сотрудничества, стремятся оставить разногласия позади и работать вместе с Вашингтоном для формирования здоровых отношений.

"Даже Соединенные Штаты не будут достаточно мощными, чтобы действовать самостоятельно. НАТО является не только нашим преимуществом, но и, дорогие американские друзья, вашим конкурентным преимуществом. Поэтому давайте вместе восстановим трансатлантическое доверие", - заявил Мерц.

Американское движение MAGA

Отдельно канцлер раскритиковал движение MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), которое выступает за изоляционистскую политику США.

"Битва культур MAGA в США не является нашей. Свобода слова здесь заканчивается там, где высказывания направлены против человеческого достоинства и нашего Основного закона. Мы не верим в тарифы и протекционизм, а верим в свободную торговлю", - подчеркнул он.

Автор: 

США (29252) Мюнхен (217) Фридрих Мерц (372)
А Трамп не зобідиться що йому вказують що треба робити? 🤔
13.02.2026 16:19 Ответить
Аналогічно як і ЄС вилізти зі своєї мушлі
13.02.2026 16:24 Ответить
Трамп ненавидить Європу та бажає її союз розвалити, як і НАТО. Чому європейські лідери цього не хочуть визнавати.
Краще б подарували Трампу якусь золоту корону чи премію Всесвіту за все хороше проти всього поганого. Він розуміє тільки лестощі та подарунки, - це його особиста дипломатія.
13.02.2026 16:31 Ответить
Лавацькі блогери вам таке в голову вклали?
13.02.2026 16:52 Ответить
ЛАвацькі блогери - це хто саме?
Це Трамп особисто декларує, навіть не приховує своїх намірів.Венс не дасть збрехати. Його красномовна вистава у минулому році в Мюнхені всім відкрила очі на наміри білого дому при президенті Трампі.
13.02.2026 17:01 Ответить
Він не тільки перебуває під впливом, його донька прийняла йудаізм та очолила жіночу секту Хабаду. Тепер уявіть , який вплив на нього має його улюблена Іванка у цьому плані. Вона подружайка з дружиною Абрамовича, та Дериєпаски. Там з ****** дуже щільно все повʼязане.
13.02.2026 17:04 Ответить
Що ще винні американці? Поводяться як кинута дівка.
13.02.2026 17:07 Ответить
 
 