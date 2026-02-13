США мають відмовитися від ізоляціонізму та активніше співпрацювати з Європою, - Мерц

Фрідріх Мерц про необхідність узгодження ударів України по Росії між Європою і США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати відмовитися від ідей ізоляціонізму та активніше співпрацювати з Європою у подоланні глобальних викликів.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Мерц наголосив, що трансатлантичне партнерство втратило свою самоочевидність - спочатку у США, а згодом і в Європі. Він звернувся до американських представників із закликом відновити довіру між Європою та Сполученими Штатами.

За словами канцлера, європейські країни вже докладають зусиль для зміцнення співпраці, прагнуть залишити розбіжності позаду та працювати разом із Вашингтоном задля формування здорових відносин.

"Навіть Сполучені Штати не будуть достатньо потужними, щоб діяти самостійно. НАТО є не тільки нашою перевагою, але й, дорогі американські друзі, вашою конкурентною перевагою. Тож давайте разом відновимо трансатлантичну довіру", - заявив Мерц.

Американський рух MAGA

Окремо канцлер розкритикував рух MAGA ("Зробимо Америку знову великою"), який виступає за ізоляціоністську політику США.

"Битва культур MAGA в США не є нашою. Свобода слова тут закінчується там, де висловлювання спрямовані проти людської гідності та нашого Основного закону. Ми не віримо в тарифи та протекціонізм, а віримо у вільну торгівлю", - підкреслив він.

А Трамп не зобідиться що йому вказують що треба робити? 🤔
13.02.2026 16:19 Відповісти
Аналогічно як і ЄС вилізти зі своєї мушлі
13.02.2026 16:24 Відповісти
Трамп ненавидить Європу та бажає її союз розвалити, як і НАТО. Чому європейські лідери цього не хочуть визнавати.
Краще б подарували Трампу якусь золоту корону чи премію Всесвіту за все хороше проти всього поганого. Він розуміє тільки лестощі та подарунки, - це його особиста дипломатія.
13.02.2026 16:31 Відповісти
Лавацькі блогери вам таке в голову вклали?
13.02.2026 16:52 Відповісти
ЛАвацькі блогери - це хто саме?
Це Трамп особисто декларує, навіть не приховує своїх намірів.Венс не дасть збрехати. Його красномовна вистава у минулому році в Мюнхені всім відкрила очі на наміри білого дому при президенті Трампі.
13.02.2026 17:01 Відповісти
Він не тільки перебуває під впливом, його донька прийняла йудаізм та очолила жіночу секту Хабаду. Тепер уявіть , який вплив на нього має його улюблена Іванка у цьому плані. Вона подружайка з дружиною Абрамовича, та Дериєпаски. Там з ****** дуже щільно все повʼязане.
13.02.2026 17:04 Відповісти
Що ще винні американці? Поводяться як кинута дівка.
13.02.2026 17:07 Відповісти
 
 