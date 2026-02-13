США мають відмовитися від ізоляціонізму та активніше співпрацювати з Європою, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати відмовитися від ідей ізоляціонізму та активніше співпрацювати з Європою у подоланні глобальних викликів.
Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Мерц наголосив, що трансатлантичне партнерство втратило свою самоочевидність - спочатку у США, а згодом і в Європі. Він звернувся до американських представників із закликом відновити довіру між Європою та Сполученими Штатами.
За словами канцлера, європейські країни вже докладають зусиль для зміцнення співпраці, прагнуть залишити розбіжності позаду та працювати разом із Вашингтоном задля формування здорових відносин.
"Навіть Сполучені Штати не будуть достатньо потужними, щоб діяти самостійно. НАТО є не тільки нашою перевагою, але й, дорогі американські друзі, вашою конкурентною перевагою. Тож давайте разом відновимо трансатлантичну довіру", - заявив Мерц.
Американський рух MAGA
Окремо канцлер розкритикував рух MAGA ("Зробимо Америку знову великою"), який виступає за ізоляціоністську політику США.
"Битва культур MAGA в США не є нашою. Свобода слова тут закінчується там, де висловлювання спрямовані проти людської гідності та нашого Основного закону. Ми не віримо в тарифи та протекціонізм, а віримо у вільну торгівлю", - підкреслив він.
Краще б подарували Трампу якусь золоту корону чи премію Всесвіту за все хороше проти всього поганого. Він розуміє тільки лестощі та подарунки, - це його особиста дипломатія.
Це Трамп особисто декларує, навіть не приховує своїх намірів.Венс не дасть збрехати. Його красномовна вистава у минулому році в Мюнхені всім відкрила очі на наміри білого дому при президенті Трампі.