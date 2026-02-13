Мерц: Старого світового порядку, який ґрунтувався "на правах і правилах", більше не існує

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що старого світового порядку, який ґрунтувався "на правах і правилах", більше не існує. Він замінений набагато більш невизначеним ландшафтом, сформованим суперництвом великих держав.

Про це Мерц сказав на Мюнхенській безпековій конференції (MSC) у п'ятницю, 13 лютого, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Руйнування старого світового порядку

"Цього порядку, яким би недосконалим він був навіть у свої найкращі часи, більше не існує",- вважає канцлер Німеччини.

За словами політика, нова епоха відкрито "характеризується силою та політикою великих держав".

"Найбільш яскравим проявом" нового світового порядку Мерц назвав війну Росії проти України.

"Насамперед йдеться про російський насильницький ревізіонізм, про жорстоку війну проти України. Щодня вчиняються воєнні злочини. Це найяскравіший прояв цієї тенденції",- заявив Мерц.

Також він розкритикував Китай, заявивши, що Пекін "систематично експлуатує залежність інших".

"Він переосмислює міжнародний порядок відповідно до власних цілей", - сказав німецький канцлер про стратегію Китаю.

Мерц додав, що навіть якщо після падіння Берлінського муру, існував однополярний світ, "то він давно минув".

"Претензії США на лідерство оскаржені, можливо, навіть втрачені", - підсумував політик.

