Мерц: Старого світового порядку, який ґрунтувався "на правах і правилах", більше не існує

Мерц заявив про остаточний крах старого світового порядку

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що старого світового порядку, який ґрунтувався "на правах і правилах", більше не існує. Він замінений набагато більш невизначеним ландшафтом, сформованим суперництвом великих держав.

Про це Мерц сказав на Мюнхенській безпековій конференції (MSC) у п'ятницю, 13 лютого, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Руйнування старого світового порядку

"Цього порядку, яким би недосконалим він був навіть у свої найкращі часи, більше не існує",- вважає канцлер Німеччини.

За словами політика, нова епоха відкрито "характеризується силою та політикою великих держав".

"Найбільш яскравим проявом" нового світового порядку Мерц назвав війну Росії проти України.

"Насамперед йдеться про російський насильницький ревізіонізм, про жорстоку війну проти України. Щодня вчиняються воєнні злочини. Це найяскравіший прояв цієї тенденції",- заявив Мерц.

Також він розкритикував Китай, заявивши, що Пекін "систематично експлуатує залежність інших".

"Він переосмислює міжнародний порядок відповідно до власних цілей", - сказав німецький канцлер про стратегію Китаю.

Мерц додав, що навіть якщо після падіння Берлінського муру, існував однополярний світ, "то він давно минув".

"Претензії США на лідерство оскаржені, можливо, навіть втрачені", - підсумував політик.

Фрідріху Мерцу за здоровий глузд-черговий респект...
13.02.2026 19:30
Мерц ❤️ 🇩🇪 !!!...
13.02.2026 19:35 Відповісти
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд-черговий респект...
13.02.2026 19:30
13.02.2026 19:30
Конспірологами називали тих,кто попереджав,що буде Новий Мировий Порядок.
13.02.2026 21:26
13.02.2026 21:26 Відповісти
Мерц ❤️ 🇩🇪 !!!...
Тільки не суперництвом, а бикуванням *великих* держав, а по суті, імперій.
13.02.2026 19:40
13.02.2026 19:40 Відповісти
Не понимаю восторга. ***** получается разрушило мировой порядок. Это прям комплимент для него. Он оказывается ого-го. Это много говорит об этом самом порядке. Хрупковатый оказался.
13.02.2026 19:54
13.02.2026 19:54 Відповісти
По всій європі при владі опинилися рафіновані дебіли. Ще й посадили на шиї свої громадян якийсь всратий европарламент.
13.02.2026 20:17
13.02.2026 20:17 Відповісти
Дебіли не в Європі, а за океаном. Краснова вибрали на президента.
13.02.2026 20:37
13.02.2026 20:37 Відповісти
Долбойоби всюду у світі...їх 70%...Україна не виключення нажаль..
14.02.2026 09:59
14.02.2026 09:59 Відповісти

Ему разрешили это сделать,точнее,его руками разрушают,и руками Тромпа.
13.02.2026 21:28
13.02.2026 21:28 Відповісти
задолбали эти мерцы- ******
13.02.2026 20:04 Відповісти
Дякую кеп, нарешті ти прозрів. А нічого що той порядок в дупі з 2008 ?
13.02.2026 20:08
13.02.2026 20:08 Відповісти
Чогось не згадав меркельшу , яка лизалася з путіним.
13.02.2026 20:15
13.02.2026 20:15 Відповісти
один пуйло его разрушил пока европа сопли жует. Чего тогда стоит ваш "мировой порядок"? вопрос риторический
13.02.2026 20:23
13.02.2026 20:23 Відповісти
Отож бо, меньше треба було соплі жувати... Щоб порядок працював, його повинно підтримувати, караючи порушників !
13.02.2026 20:32
13.02.2026 20:32 Відповісти
Ну звісно, а ви не хочете потихеньку навчати свої війська для протидії збройній агресії рашки? Це для початку.
13.02.2026 20:35
13.02.2026 20:35 Відповісти
бачить реальну картину нинішнього світового порядку...
13.02.2026 21:05
13.02.2026 21:05 Відповісти
ШКОДА, що в усіх Європейців так довго ДОЗРІВАЄ СМАЛЕЦЬ в МАКІТРАХ...!!!

ОСОБЛИВИЙ РЕСПЕКТ ПРИБАЛТІЙСЬКИМ ТА СКАНДИНАВСЬКИМ ДЕРЖАВАМ У КОТРИХ ГАРНО РОЗВИНУТИЙ ПРАГМАТИЗМ і досвід співіснування з кордонами кацапомордого скрєпостана...!!!

А.К. Толстой (1883-1945 р.р.) писав

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
13.02.2026 21:42 Відповісти
за це німці його закидають помідорами і проголосують за адн. в світі пост-правди правда більшість не цікавить, тільки дратує.
13.02.2026 22:06
13.02.2026 22:06 Відповісти
Відповідальність за це не тільки на цих "великих" країнах. Коли країни, можливо менші, дозволяють змінювати світовий порядок то так воно і стається. Чухатися треба було раніше.
13.02.2026 22:28
13.02.2026 22:28 Відповісти
Дякую.
13.02.2026 23:47 Відповісти
не вбий,не вкради,не передвигай межі було і буде Законом Божим
13.02.2026 01:52
те,що їх не виконують ніяк не відміняє закони співіснування народів
інакше хаос та безлад
14.02.2026 01:52 Відповісти
 
 