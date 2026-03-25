Європа має організувати свою безпеку від Росії, а не разом із нею, - Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що Європа має організувати свою безпеку від Росії, а не разом із нею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Штайнмаєр заявив під час виступу з нагоди 75-річчя МЗС Німеччини.

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"Спільний європейський дім"

Так, за його словами, російська агресивна війна проти України фундаментально порушила всі принципи європейського безпекового порядку.

Штайнмаєр наголосив, що МЗС Німеччини та покоління політиків протягом десятиліть докладали зусиль, щоб побудувати з Росією "спільний європейський дім" після падіння "залізної завіси".

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Від РФ, а не разом з нею

"Російські танки під Києвом перетворили всі ці зусилля на руїни й принесли жахливу війну в Україну. І я вважаю, що навіть після війни щодо цієї Росії йтиметься не про мир, а про керованість конфлікту. Коротко кажучи: Європа сьогодні має організувати свою безпеку від Росії, а не разом з Росією", - додав Штайнмаєр.

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