Росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання України.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що провів сьогодні селектор по всіх регіонах, де були російські удари і влучання.

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Захист неба

"Особлива увага – Чернігівщині, там увесь день ішли роботи по відновленню електрики. Я доручив урядовцям та команді Офісу Президента також пропрацювати разом із нашими військовими питання протиповітряної оборони, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України. Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання", - наголосив президент.

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РФ готує операцію проти систем водопостачання

Крім того, Зеленський розповів, що за наявною інформацією, "росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання".

"У кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", - заявив він.

Глава держави додав, що сьогодні ще раз пройшлися з премʼєр-міністром України та керівником "Нафтогазу", іншими урядовцями та міністром оборони України по ключових завданнях.

"Повітряні сили Збройних Сил України теж мають, що зробити", - зазначив президент.

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