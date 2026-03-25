Председателем Высшего антикоррупционного суда избран Игорь Строгий
25 марта 2026 года собрание судей ВАКС избрало Игоря Строгого новым председателем суда. Он будет занимать эту должность в течение трехлетнего срока.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
- Решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2026 года новым председателем суда избран Игорь Леонидович Строгой.
- Председатель Высшего антикоррупционного суда избирается сроком на 3 года.
Также решением собрания судей заместителем председателя суда избран Дмитрий Григорьевич Михайленко.
Urs
ПРАВДИВЫЙ
AbOriginal_UA
Дмитро Піталов #581675
