Председателем Высшего антикоррупционного суда избран Игорь Строгий

25 марта 2026 года собрание судей ВАКС избрало Игоря Строгого новым председателем суда. Он будет занимать эту должность в течение трехлетнего срока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Председатель Высшего антикоррупционного суда избирается сроком на 3 года.

Также решением собрания судей заместителем председателя суда избран Дмитрий Григорьевич Михайленко.