Председателем Высшего антикоррупционного суда избран Игорь Строгий

25 марта 2026 года собрание судей ВАКС избрало Игоря Строгого новым председателем суда. Он будет занимать эту должность в течение трехлетнего срока.

  • Решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2026 года новым председателем суда избран Игорь Леонидович Строгой.
  • Председатель Высшего антикоррупционного суда избирается сроком на 3 года.

Также решением собрания судей заместителем председателя суда избран Дмитрий Григорьевич Михайленко.

шукали Суворого, але знайшли тільки Строгого.
25.03.2026 21:29 Ответить
ФІЗІОГНОМІКА КАЖЕ ЩО МОЖЕ ЗЇБ@ТЬСЯ !)
25.03.2026 21:41 Ответить
Ну, за нового олігарха !
25.03.2026 21:42 Ответить
Якщо його обрала банда наших суддів, то це просто черговий корупціонер! Цю банду треба вичистити докорінно! Витрусити до сьомого коліна! Там сотні бюджетів України! Просто треба подивитись на спосіб диття родини цього обранця! На чому їздить, де живе, чим володіють тещі, батьки, дружина, і де його діти...
25.03.2026 22:11 Ответить
 
 