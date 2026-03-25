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Новини Вибори голови ВАКС
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Головою Вищого антикорупційного суду обрано Ігоря Строгого

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Збори суддів ВАКС 25 березня 2026 року обрали новим головою суду Ігоря Строгого. Він обійматиме посаду протягом трирічного строку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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  • Рішенням зборів суддів Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2026 року новим Головою суду обрано Ігоря Леонідовича Строгого.
  • Голова Вищого антикорупційного суду обирається строком на 3 роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За результатами конкурсу визначено 22 потенційних суддів ВАКС, - Transparency International Ukraine. ПЕРЕЛІК

Також рішенням зборів суддів заступником Голови суду обрано Дмитра Григоровича Михайленка.

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