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Головою Вищого антикорупційного суду обрано Ігоря Строгого
Збори суддів ВАКС 25 березня 2026 року обрали новим головою суду Ігоря Строгого. Він обійматиме посаду протягом трирічного строку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.
- Рішенням зборів суддів Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2026 року новим Головою суду обрано Ігоря Леонідовича Строгого.
- Голова Вищого антикорупційного суду обирається строком на 3 роки.
Також рішенням зборів суддів заступником Голови суду обрано Дмитра Григоровича Михайленка.
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