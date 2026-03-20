За результатами конкурсу визначено 22 потенційних суддів ВАКС, - Transparency International Ukraine. ПЕРЕЛІК

ВККС та Громадська рада міжнародних експертів визначила 22 потенційних суддів ВАКС, які за умови проходження наступних етапів стануть до роботи.

Про це пише Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Таким чином Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань.

Збільшення кількості суддів дозволить пришвидшити розгляд справ про топкорупцію та зменшити навантаження на чинний склад ВАКС.

Читайте: ВАКС продовжив до 13 травня термін дії процесуальних обов’язків, покладених на Тимошенко

"Ми оцінювали відомості про всіх 73 охочих стати суддею ВАКС чи АП ВАКС. Потім нотували кожну проведену співбесіду. На нашу думку, визначена кількість кандидатів, які перейшли у наступний раунд (співбесіди з Вищою радою правосуддя), є в дечому компромісною.

Зокрема з-поміж тих, хто пройшов, є чотири кандидати, чиї відповіді нам здалися вкрай непевними, тому ми чекаємо на опубліковані обґрунтування рішення ГРМЕ і ВККС щодо кожного учасника конкурсу. І надалі це питання вже розгляне ВРП", - пояснив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

У Transparency International Ukraine зазначили, що обрання нових суддів є одним із маркерів Ukraine Facility Plan. Результат у 22 потенційних судді може свідчити про те, що Україна фактично виконала цей пункт, демонструючи динаміку, якої очікують наші міжнародні партнери та Європейська Комісія.

"В умовах повномасштабної війни та потреби постійно зміцнювати державні інститути ефективне правосуддя у справах про корупцію є важливим запобіжником від зловживань. За умови успішного проходження наступних етапів конкурсу нові судді повинні посилити ВАКС як інституцію та виправдати довіру, надану їм ГРМЕ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вища рада правосуддя почала формування нової Конкурсної комісії ВККС – без міжнародних експертів, - "Автомайдан"

Хто продовжує участь у конкурсі?

Читайте: ВАКС засудив "слугу народу" Марченко до 2 років позбавлення волі