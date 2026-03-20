За результатами конкурсу визначено 22 потенційних суддів ВАКС, - Transparency International Ukraine. ПЕРЕЛІК
ВККС та Громадська рада міжнародних експертів визначила 22 потенційних суддів ВАКС, які за умови проходження наступних етапів стануть до роботи.
Про це пише Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Таким чином Україна наближається до виконання чергового кроку з євроінтеграційних зобов’язань.
Збільшення кількості суддів дозволить пришвидшити розгляд справ про топкорупцію та зменшити навантаження на чинний склад ВАКС.
"Ми оцінювали відомості про всіх 73 охочих стати суддею ВАКС чи АП ВАКС. Потім нотували кожну проведену співбесіду. На нашу думку, визначена кількість кандидатів, які перейшли у наступний раунд (співбесіди з Вищою радою правосуддя), є в дечому компромісною.
Зокрема з-поміж тих, хто пройшов, є чотири кандидати, чиї відповіді нам здалися вкрай непевними, тому ми чекаємо на опубліковані обґрунтування рішення ГРМЕ і ВККС щодо кожного учасника конкурсу. І надалі це питання вже розгляне ВРП", - пояснив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.
У Transparency International Ukraine зазначили, що обрання нових суддів є одним із маркерів Ukraine Facility Plan. Результат у 22 потенційних судді може свідчити про те, що Україна фактично виконала цей пункт, демонструючи динаміку, якої очікують наші міжнародні партнери та Європейська Комісія.
"В умовах повномасштабної війни та потреби постійно зміцнювати державні інститути ефективне правосуддя у справах про корупцію є важливим запобіжником від зловживань. За умови успішного проходження наступних етапів конкурсу нові судді повинні посилити ВАКС як інституцію та виправдати довіру, надану їм ГРМЕ", - йдеться в повідомленні.
Хто продовжує участь у конкурсі?
- Наталія Дорошенко — суддя Рівненського окружного адміністративного суду.
- Владислав Кухта — голова Чернігівського районного суду Чернігівської області.
- Олена Танасевич — суддя ВАКС.
- Микола Рубащенко — доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
- Марта-Марія Яциніна — старша викладачка Українського Католицького Університету.
- Оксана Гуцал — суддя Оріхівського районного суду Запорізької області.
- Віктор Антипенко — суддя Рокитнянського районного суду Київської області.
- Олександр Дудченко — доцента кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
- Євген Діденко — суддя Приазовського районного суду Запорізької області.
- Ірина Тесленко — суддя Кремінського районного суду Луганської області.
- Віталій Корягін — суддя Тернівського міського суду.
- Леся Скрекля — доцентка Львівського торговельно-економічного університету.
- Олег Хамходера — військовослужбовець.
- Микола Піка — адвокат.
- Тетяна Троян — суддя Соснівського районного суду міста Черкаси.
- Юлія Ретинська — суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя.
- Ігор Чайкін — суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу.
- Ольга Певна —суддя Троїцького районного суду Луганської області, тимчасово відряджена до Київського районного суду Харкова.
- Катерина Сікора — суддя ВАКС.
- Наталя Мовчан — суддя ВАКС.
- Інна Смаль — суддя Сосницького районного суду Чернігівської області.
- Денис Коваленко — суддя Рубіжанського міського суду Луганської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль