Вища рада правосуддя почала формування нової Конкурсної комісії ВККС – без міжнародних експертів, - "Автомайдан"
Вища рада правосуддя оголосила початок формування нової Конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфкомісії суддів (ВККС), але там не буде жодного міжнародного експерта.
Про це повідомляє "Автомайдан", інформує Цензор.НЕТ.
Так, за новими правилами, Комісію формуватимуть:
- 3 представники від Ради суддів України, яку очолює Богдан Моніч,
- 1 від Ради прокурорів України (очолює Анатолій Єжов),
- 1 від Ради адвокатів України (очолює Лідія Ізовітова),
- 1 від Національної академії правових наук (очолює Володимир Журавель).
"Саме так виглядає рецепт повернення старих схем та кругової поруки: жодного зовнішнього контролю, лише гравці з системи, які роками покривали своїх. Ми вже бачили, кого делегує Рада суддів чи Рада адвокатів. І чудово знаємо, які "цінності" сповідує Ізовітова", - наголошує "Автомайдан".
Наголошується на необхідність участі міжнародних експертів у комісії, оскільки саме завдяки їм вдалося очистити ВККС у 2019 році.
"Автомайдан" нагадав, що члени ВРП відмовилися прийняти пропозицію Романа Маселка оцінювати кандидатів до комісії за Єдиними показниками доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), а голова ВРП Усик не захотів навіть громадського обговорення.
"Що нас чекає? Черговий "відбір" з результатом, який визначено ще до початку? З такою комісією ВККС знову перетвориться на рекрутинговий центр для залежних суддів, а всю роботу поточного складу Кваліфкомісії просто перекреслять", - йдеться у дописі.
Будь ласка, зачекайте...
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Виявляється, Трамп мав на увазі інше ху#ло.
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Навіть він не планував таке в 2022 році, коли його притягли в Мінськ.
Вчись, старий йолоп-рецидивист, у нових літц як потрібно красти і захоплювати владу.
Перетворила адвокатське об'єднання на тихе болото.
коли вона буде ходити звітувати "о продєланной порривной работє" з букетиком квітів
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73% будуть хором пісяти від щастя.
ква-ква! в застійному болоті.
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"Не відходячи від каси!"
28 мая, 23:25