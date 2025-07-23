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Новини Призначення суддів Конкурсна комісія до ВККС
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Вища рада правосуддя почала формування нової Конкурсної комісії ВККС – без міжнародних експертів, - "Автомайдан"

Вища рада правосуддя розпочала формування нової Конкурсної комісії ВККС — без міжнародних експертів

Вища рада правосуддя оголосила початок формування нової Конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфкомісії суддів (ВККС), але там не буде жодного міжнародного експерта.

Про це повідомляє "Автомайдан", інформує Цензор.НЕТ.

Так, за новими правилами, Комісію формуватимуть:

  • 3 представники від Ради суддів України, яку очолює Богдан Моніч,
  • 1 від Ради прокурорів України (очолює Анатолій Єжов),
  • 1 від Ради адвокатів України (очолює Лідія Ізовітова),
  • 1 від Національної академії правових наук (очолює Володимир Журавель).

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"Саме так виглядає рецепт повернення старих схем та кругової поруки: жодного зовнішнього контролю, лише гравці з системи, які роками покривали своїх. Ми вже бачили, кого делегує Рада суддів чи Рада адвокатів. І чудово знаємо, які "цінності" сповідує Ізовітова", - наголошує "Автомайдан".

Наголошується на необхідність участі міжнародних експертів у комісії, оскільки саме завдяки їм вдалося очистити ВККС у 2019 році.

"Автомайдан" нагадав, що члени ВРП відмовилися прийняти пропозицію Романа Маселка оцінювати кандидатів до комісії за Єдиними показниками доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), а голова ВРП Усик не захотів навіть громадського обговорення.

"Що нас чекає? Черговий "відбір" з результатом, який визначено ще до початку? З такою комісією ВККС знову перетвориться на рекрутинговий центр для залежних суддів, а всю роботу поточного складу Кваліфкомісії просто перекреслять", - йдеться у дописі.

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Добір членів ВККС відбуватиметься без міжнародників

Автор: 

конкурс (1302) суддя (1594) автомайдан (122) ВРП Вища рада правосуддя (584) ВККСУ (453)


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Топ коментарі
+9
Єрмачня закінчує захоплення абсолютної влади. Так швидко навіть Пуйло не зміг.
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23.07.2025 17:55 Відповісти
+7
Ну що,панове,нам такі пізда в турборежимі!Вітаю!Зате не Порошенко!
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23.07.2025 17:58 Відповісти
+7
Воно вам не треба.
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23.07.2025 18:01 Відповісти
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Єрмачня закінчує захоплення абсолютної влади. Так швидко навіть Пуйло не зміг.
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23.07.2025 17:55 Відповісти
та пуйло тут -бо медлведчук й Портнов там ( другий вже в минулому але стратег він на усі 100!)
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23.07.2025 18:03 Відповісти
"процесс пошьол, таваріші!"

.
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23.07.2025 18:03 Відповісти
Так ось на що ху#лу дали 50 днів...
Виявляється, Трамп мав на увазі інше ху#ло.
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23.07.2025 18:40 Відповісти
Що це таке "автомайдан"?
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23.07.2025 17:57 Відповісти
Воно вам не треба.
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23.07.2025 18:01 Відповісти
Громадська організація. У вас на болотах такого нема вже давно.
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23.07.2025 18:03 Відповісти
Ну що,панове,нам такі пізда в турборежимі!Вітаю!Зате не Порошенко!
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23.07.2025 17:58 Відповісти
Потужно, макаки візжат від радості покращення вже сьогодні
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23.07.2025 17:58 Відповісти
Янукович повернувся
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23.07.2025 17:59 Відповісти
ще у 2019-му...

.
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23.07.2025 18:04 Відповісти
Янукович офуєває в ростові.
Навіть він не планував таке в 2022 році, коли його притягли в Мінськ.
Вчись, старий йолоп-рецидивист, у нових літц як потрібно красти і захоплювати владу.
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23.07.2025 18:06 Відповісти
Ну дик Портнов усе Юлькою передав ще до знищення ( а потім ТАТРОВ його ЗНИЩИВ) - СВІТЛИЙ ДЕНЬ ГОЛОСУВАНЬ ВИХОДУ ВІД ВТРУЧАННЯ ІНШИХ КРАЇН ( ідея Тимошонківського посилу під бурний авації ОПЗЖ зі СЛУГАМИ ОПЗЖ )
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23.07.2025 18:01 Відповісти
Ох і під___си.
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23.07.2025 18:01 Відповісти
під___сссссссссси
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23.07.2025 18:05 Відповісти
ізовітова - на 100% портновська посіпака!
Перетворила адвокатське об'єднання на тихе болото.
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23.07.2025 18:01 Відповісти
цікаво, де портянку прикопали?

коли вона буде ходити звітувати "о продєланной порривной работє" з букетиком квітів

.
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23.07.2025 18:06 Відповісти
Шлях в Європу скінчився. Розпочався шлях в ж-пу.
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23.07.2025 18:02 Відповісти
Не дай Бог як що шахед випадково вдарить по ОПі...
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23.07.2025 18:44 Відповісти
Та нафіга ті конкурси! Запишіть у Вищу раду правосуддя Квартал-95 повним складом. І по всьому.
73% будуть хором пісяти від щастя.
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23.07.2025 18:03 Відповісти
Та нафік вони потрібні ті міжнародні - самі розберемося в зеленому середовищі.....
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23.07.2025 18:04 Відповісти
70 відсотків бюджету ВІД НИХ -немає бюджету немає й війни ... Це називається як сказав Джонсон йдучи з Палатою у відпустку разом з ВР - ЖОРСТКИЙ МИР
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23.07.2025 18:07 Відповісти
+💯!

ква-ква! в застійному болоті.

.
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23.07.2025 18:07 Відповісти
І свій єжов вже є, скоро замість колегій суддів будуть трійки і це не ті трійки, що під гастрономами кучкувались...
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23.07.2025 18:07 Відповісти
Оце я думаю, вумний нарід, який ще не втік, що буде робити коли ЄС закриє кордон?
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23.07.2025 18:09 Відповісти
Агент завгосп с татаровим ускорили режим здачі України , поки суфлер завчає тексти для відосіків
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23.07.2025 18:10 Відповісти
Як то кажуть:
"Не відходячи від каси!"
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23.07.2025 18:11 Відповісти
Портнов во время последнего визита в Украину встречался с Зеленским, Ермаком и Татаровым - СМИ

28 мая, 23:25

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23.07.2025 18:29 Відповісти
По морді видно, що він падла!
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23.07.2025 18:46 Відповісти
 
 