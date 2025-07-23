Вища рада правосуддя почала формування нової Конкурсної комісії ВККС – без міжнародних експертів, - "Автомайдан"

Вища рада правосуддя оголосила початок формування нової Конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфкомісії суддів (ВККС), але там не буде жодного міжнародного експерта.

Про це повідомляє "Автомайдан", інформує Цензор.НЕТ.

Так, за новими правилами, Комісію формуватимуть:

3 представники від Ради суддів України, яку очолює Богдан Моніч,

1 від Ради прокурорів України (очолює Анатолій Єжов),

1 від Ради адвокатів України (очолює Лідія Ізовітова),

1 від Національної академії правових наук (очолює Володимир Журавель).

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"Саме так виглядає рецепт повернення старих схем та кругової поруки: жодного зовнішнього контролю, лише гравці з системи, які роками покривали своїх. Ми вже бачили, кого делегує Рада суддів чи Рада адвокатів. І чудово знаємо, які "цінності" сповідує Ізовітова", - наголошує "Автомайдан".

Наголошується на необхідність участі міжнародних експертів у комісії, оскільки саме завдяки їм вдалося очистити ВККС у 2019 році.

"Автомайдан" нагадав, що члени ВРП відмовилися прийняти пропозицію Романа Маселка оцінювати кандидатів до комісії за Єдиними показниками доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), а голова ВРП Усик не захотів навіть громадського обговорення.

"Що нас чекає? Черговий "відбір" з результатом, який визначено ще до початку? З такою комісією ВККС знову перетвориться на рекрутинговий центр для залежних суддів, а всю роботу поточного складу Кваліфкомісії просто перекреслять", - йдеться у дописі.

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