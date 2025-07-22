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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Автомайдан закликав виходити на акцію протесту проти ліквідації незалежності НАБУ та САП

Автомайдан підтримав заклик ветерана Дмитра Козятинського зібратись на акцію проти ліквідації незалежності НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Автомайдану.

В акаунті було опубліковане його повідомлення з підписом: "Приходьте".

Пост Автомайдану на підтримку акції

Раніше повідомлялось, що ветеран Дмитро Козятинський збирає сьогодні акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Читайте: Позбавити країну незалежних антикорупційних інституцій — означає знищити 12 років боротьби та знехтувати жертовністю людей, - ГО "Аеророзвідка"

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) протест (2411) автомайдан (121) САП (2277)


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Топ коментарі
+11
майдан проти Голобородька?
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22.07.2025 18:45 Відповісти
+10
Ось і побачимо чи є не раби, бо так знущатися з народу неприпустимо!
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22.07.2025 18:45 Відповісти
+9
чат GPT нарив реакцію на дії МАРОДЕРАТУ ОПУ

El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.

Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .

FT (Financial Times)

Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції

Reuters

Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є

The Guardian

Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

📌 Загальний висновок

Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.

Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.

Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
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22.07.2025 18:42 Відповісти
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чат GPT нарив реакцію на дії МАРОДЕРАТУ ОПУ

El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.

Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .

FT (Financial Times)

Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції

Reuters

Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є

The Guardian

Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

📌 Загальний висновок

Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.

Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.

Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
показати весь коментар
22.07.2025 18:42 Відповісти
Ось і побачимо чи є не раби, бо так знущатися з народу неприпустимо!
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22.07.2025 18:45 Відповісти
Народ (добровольці) вже віддав своє життя на війні.
Охлос не прийде. Побачимо, скільки залишилосб демосу.
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22.07.2025 18:47 Відповісти
не вижу тебя на майдане понял ты в европе
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22.07.2025 18:49 Відповісти
а ти встиг?
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22.07.2025 19:53 Відповісти
Це не знущання - це, згiдно з пиня-методичка, намагання зробити безлад-колотнечу зсередини. Та втiкти вже не вдасться.
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22.07.2025 18:51 Відповісти
майдан проти Голобородька?
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22.07.2025 18:45 Відповісти
Майдан проти чужинця і його Камарильї-95.
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22.07.2025 18:49 Відповісти
це ж сарказм був
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22.07.2025 18:51 Відповісти
Від сарказму до «астанавітєсь» - один крок.
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22.07.2025 18:52 Відповісти
Ой, ой, я вас умоляю. Ви спочатку Сердючцi випишiть лящiв, а потiм вже з квартальними .iдорками здибайтеся.
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22.07.2025 18:54 Відповісти
зека зелю геть!
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22.07.2025 18:53 Відповісти
Думаю за десь 72.99%.
Конопельки це найневинніше, що в них було. А взагалі, особисто я "хочу" до них у команду лутанути трохи бабла. Бо ці ваші тцк, демократія, балачки це все для марафону.
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22.07.2025 19:02 Відповісти
РигоАНАЛЬНІ московіти, теж були, у 2014 році, проти Незалежності України, НАБУ, та Європейських цінностей! Татаров з єрмаком, це знають… У них самих, був переляк, аж потім, цю Революцію Гідності Українців, «осідлали», Махніцкий Ярема Луценко, Яценюк авакін….
А скоморох зеля, підроблявб на вечірках, у московитів та їх агентів в Україні!!
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22.07.2025 18:48 Відповісти
Зеля приедет к народу на бронированном велосипеде или пошлет людей которые скажут что вы находитесь в розыске и провоцировали в пьяном виде.....
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22.07.2025 18:48 Відповісти
Так не будет!
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ССЫКУН !!!!
Он закон НЕ ПОДПИШЕТ - вот увидите!!!
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22.07.2025 19:21 Відповісти
ну це якщо Козирз Татаровим за його спиною творив ( а може навіть для цього вбили Портнова - щоб його ідеї присвоїти)
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22.07.2025 19:55 Відповісти
Поищите информацию про Зеленского
Про его мерзейший характер
Он только под камеры пытается казаться этаким своим парнем
Он точно такой же как путин
Злой, мстительный
Дико завистливый
И ради своих целей пойдет на все
Ермак с Татаровым- лишь исполнители ВОЛИ ЗЕЛЕНСКОГО
И прикрытие
Чтобы такие как вы думали
Что во всем виноваты ЕРМАК с ТАТАРОВЫМ
Не ищите отмазок для преступника Зеленского
В свое время так отказывали преступления Сталина
Дескать - он не знал
И все делалось за его спиной
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22.07.2025 20:05 Відповісти
але так хочеться повірити в Ваше передчуття . А тоді ж хто він такий після цього - тільки організатор уряду єднання та коаліції однойменної...
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22.07.2025 19:59 Відповісти
Сейчас война идет, митинги запрещены.
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22.07.2025 18:50 Відповісти
Але ж прайд якось провели нещодавно...
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22.07.2025 18:51 Відповісти
Не смішіть!... Концерти кварталу та пєвцам ротом дозволені, а мітинги наріду ні?
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22.07.2025 18:56 Відповісти
А проплачені оргії проти Кличка у центрі Києва Зеленський організував аж бігом.
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22.07.2025 19:12 Відповісти
Ти 🐐, під КМДА вже місяць мітингують ошукані покупці квартир у новобудовах,
проігноровані усіма органами влади у т.ч і Кличко!
Група ошуканих покупців квартир https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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22.07.2025 19:20 Відповісти
Норм. Військовий стан не заважає?
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22.07.2025 19:22 Відповісти
Я ні. На моє життя, вони зовсім не впливали
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22.07.2025 19:05 Відповісти
Скажи мені дятлику, чому тоді не ліквідували прокуратуру, коли знайшли купу прокурорів інвалідів?!
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22.07.2025 19:15 Відповісти
Навіть якщо і вивільняться ці гроші то їх ніхто не побаче ні ти ні я ні армія
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22.07.2025 19:19 Відповісти
Проти всі нормальні люди які не ведуть на трьохрубльові зелені маніпуляції.
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22.07.2025 19:23 Відповісти
вчасно сюди заглянув боте
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22.07.2025 18:59 Відповісти
Ага, ага, а USAID, то і немає вже!
Буде "пук-пук" у повітря а не автомайдан!
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22.07.2025 18:57 Відповісти
Ні, за тебе ботяро війдемо, з реєстрацією пів дня тому...
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22.07.2025 18:57 Відповісти
Друже, був час, коли і твоїй реєстрації, було пів дня
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22.07.2025 19:04 Відповісти
Багато небайдужих українців діляться, що мають відчуття, як після сумнозвісного закону 16 січня за часів Януковича. До слова, законопроєкт про САБ і НАБУ був зареєстрований у Верховній Раді 16 січня 2025 року.

Депутати від Львів.обл.,які голосували за ганебний законопроект:
Слуга народу": Святослав Юраш,Марʼян Заблоцький,Євген Петруняк,Ростислав Тістик,Остап Шипайло,Юрій Камельчук
"Батьківщина":Михайло Цимбалюк
"За майбутнє":Тарас Батенко
"Довіра": Андрій Кіт,Павло Бакунець.

Законопроєкт передбачає такі нововведення:
-Генеральний прокурор отримує доступ до всіх кримінальних проваджень НАБУ;
-Генпрокурор також зможе давати обов'язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
-Генпрокурор отримає право закривати провадження на підставі клопотань сторони захисту;
-Генпрокурор зможе особисто підписувати підозри високопосадовцям;керівник САП втратить право самостійно входити до складу групи прокурорів, відтепер це рішення ухвалюватиме виключно генпрокурор.
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22.07.2025 19:02 Відповісти
Майдан потрібен, бо цих антиукраїнських ZEпокидьків по іншому від влади не проженеш. Головне, щоб всі ці заклики вийти та висловити протест проти знищення антикорупційних незалежних органів не виявилося черговим шоу, яке очолить сама влада. Більш за все напружило, що заклик вийти на мітинг також запостив Лачєн, відомий пропагандон ОПи. Хоча можливо це зроблено свідомо, щоб посіяти недовіру, бо ця ZEлена фсб-ешна погань здатна на все, це вам не прямий та тупоголовий бандюк янукович, ZEпадлота підліша та хитріша в рази.
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22.07.2025 19:04 Відповісти
Х...ло в восторге.
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22.07.2025 19:06 Відповісти
Ні. Це проти російського агента товаріща Зєленского .
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22.07.2025 19:09 Відповісти
Тобто, знов є ФСб та його філіал - СБУ.
ФСБ обслуговує *****. СБУ обслуговує місцеве ***** Зеленського.
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22.07.2025 19:15 Відповісти
Ще млять начніть зараз майдан, ідіоти. ***** і так аплодує стоячи. Якщо щось хочете щось зробити то грохніть падлу тихенько і далі продовжуємо воювати. А не ра радість ***** країну зсередини розпалювати
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22.07.2025 19:09 Відповісти
шёпотом про майдан, идёт война, Зенстииуция на паузе, Слава тцк!
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22.07.2025 19:15 Відповісти
Зєрмачня давно готова. Чисельність тилових силовиків збільшена більше ніж на третину, автозаки оновлені, дубинки, щити, шоломи закуплені, бункер заповнений елітним вінішком.
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22.07.2025 19:21 Відповісти
ой *** дубінкі і щити - побачимо яквони захистять від куль і скидів з дронів коли вже піде заміс ))
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22.07.2025 19:25 Відповісти
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22.07.2025 19:50 Відповісти
Квартал95 - на гілляку!
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22.07.2025 19:26 Відповісти
никаких "акций" во время войны низзя.
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22.07.2025 19:26 Відповісти
Сидить Вова в ростові, пише мемуари - как закалялась сталь( про гімно в своїх рейтузах, як воно сохло) Поряд янукович, ламає для Вови олівці, азіров порається біля плити, підкидає дрова та варить чай з бояришніка. Навкруги виють вовки....
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22.07.2025 19:32 Відповісти
"Я - ваш вирок", - не забули виборці ???!!!
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22.07.2025 19:39 Відповісти
Бронзовіє. Доганяє януковича...
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22.07.2025 19:46 Відповісти
На гиляку зеленского скотыняку!
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22.07.2025 19:51 Відповісти
 
 