Автомайдан закликав виходити на акцію протесту проти ліквідації незалежності НАБУ та САП
Автомайдан підтримав заклик ветерана Дмитра Козятинського зібратись на акцію проти ліквідації незалежності НАБУ та САП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Автомайдану.
В акаунті було опубліковане його повідомлення з підписом: "Приходьте".
Раніше повідомлялось, що ветеран Дмитро Козятинський збирає сьогодні акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.
Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .
FT (Financial Times)
Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції
Reuters
Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є
The Guardian
Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
📌 Загальний висновок
Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.
Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.
Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
Охлос не прийде. Побачимо, скільки залишилосб демосу.
зеказелю геть!
Конопельки це найневинніше, що в них було. А взагалі, особисто я "хочу" до них у команду лутанути трохи бабла. Бо ці ваші тцк, демократія, балачки це все для марафону.
А скоморох зеля, підроблявб на вечірках, у московитів та їх агентів в Україні!!
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ССЫКУН !!!!
Он закон НЕ ПОДПИШЕТ - вот увидите!!!
Про его мерзейший характер
Он только под камеры пытается казаться этаким своим парнем
Он точно такой же как путин
Злой, мстительный
Дико завистливый
И ради своих целей пойдет на все
Ермак с Татаровым- лишь исполнители ВОЛИ ЗЕЛЕНСКОГО
И прикрытие
Чтобы такие как вы думали
Что во всем виноваты ЕРМАК с ТАТАРОВЫМ
Не ищите отмазок для преступника Зеленского
В свое время так отказывали преступления Сталина
Дескать - он не знал
И все делалось за его спиной
проігноровані усіма органами влади у т.ч і Кличко!
Група ошуканих покупців квартир https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Буде "пук-пук" у повітря а не автомайдан!
Депутати від Львів.обл.,які голосували за ганебний законопроект:
Слуга народу": Святослав Юраш,Марʼян Заблоцький,Євген Петруняк,Ростислав Тістик,Остап Шипайло,Юрій Камельчук
"Батьківщина":Михайло Цимбалюк
"За майбутнє":Тарас Батенко
"Довіра": Андрій Кіт,Павло Бакунець.
Законопроєкт передбачає такі нововведення:
-Генеральний прокурор отримує доступ до всіх кримінальних проваджень НАБУ;
-Генпрокурор також зможе давати обов'язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
-Генпрокурор отримає право закривати провадження на підставі клопотань сторони захисту;
-Генпрокурор зможе особисто підписувати підозри високопосадовцям;керівник САП втратить право самостійно входити до складу групи прокурорів, відтепер це рішення ухвалюватиме виключно генпрокурор.
ФСБ обслуговує *****. СБУ обслуговує місцеве ***** Зеленського.