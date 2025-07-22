Автомайдан призвал выходить на акцию протеста против ликвидации независимости НАБУ и САП
Автомайдан поддержал призыв ветерана Дмитрия Козятинского собраться на акцию против ликвидации независимости НАБУ и САП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Автомайдана.
В аккаунте было опубликовано его сообщение с подписью: "Приходите".
Ранее сообщалось, что ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.
Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .
FT (Financial Times)
Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції
Reuters
Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є
The Guardian
Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
RFE/RL (Радіо Свобода)
Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7
📌 Загальний висновок
Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.
Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.
Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
Охлос не прийде. Побачимо, скільки залишилосб демосу.
зеказелю геть!
Конопельки це найневинніше, що в них було. А взагалі, особисто я "хочу" до них у команду лутанути трохи бабла. Бо ці ваші тцк, демократія, балачки це все для марафону.
А скоморох зеля, підроблявб на вечірках, у московитів та їх агентів в Україні!!
Буде "пук-пук" у повітря а не автомайдан!
Депутати від Львів.обл.,які голосували за ганебний законопроект:
Слуга народу": Святослав Юраш,Марʼян Заблоцький,Євген Петруняк,Ростислав Тістик,Остап Шипайло,Юрій Камельчук
"Батьківщина":Михайло Цимбалюк
"За майбутнє":Тарас Батенко
"Довіра": Андрій Кіт,Павло Бакунець.
Законопроєкт передбачає такі нововведення:
-Генеральний прокурор отримує доступ до всіх кримінальних проваджень НАБУ;
-Генпрокурор також зможе давати обов'язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
-Генпрокурор отримає право закривати провадження на підставі клопотань сторони захисту;
-Генпрокурор зможе особисто підписувати підозри високопосадовцям;керівник САП втратить право самостійно входити до складу групи прокурорів, відтепер це рішення ухвалюватиме виключно генпрокурор.
Просто пі...ць
ФСБ обслуговує *****. СБУ обслуговує місцеве ***** Зеленського.