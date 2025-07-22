Автомайдан призвал выходить на акцию протеста против ликвидации независимости НАБУ и САП

Автомайдан поддержал призыв ветерана Дмитрия Козятинского собраться на акцию против ликвидации независимости НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Автомайдана.

В аккаунте было опубликовано его сообщение с подписью: "Приходите".

Ранее сообщалось, что ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.