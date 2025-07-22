РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13178 посетителей онлайн
Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
2 297 40

Автомайдан призвал выходить на акцию протеста против ликвидации независимости НАБУ и САП

Автомайдан поддержал призыв ветерана Дмитрия Козятинского собраться на акцию против ликвидации независимости НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Автомайдана.

В аккаунте было опубликовано его сообщение с подписью: "Приходите".

Пост Автомайдана в поддержку акции

Ранее сообщалось, что ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Читайте: Лишить страну независимых антикоррупционных институтов - значит уничтожить 12 лет борьбы и пренебречь жертвенностью людей, - ОО "Аэроразведка"

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ исказила расшифровку аудиозаписи детектива НАБУ - разговор шел об Узбекистане, а обнародовали "Дагестан" в РФ

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) протест (5871) автомайдан (421) САП (2093)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
майдан проти Голобородька?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:45 Ответить
+4
чат GPT нарив реакцію на дії МАРОДЕРАТУ ОПУ

El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.

Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .

FT (Financial Times)

Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції

Reuters

Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є

The Guardian

Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

📌 Загальний висновок

Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.

Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.

Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
показать весь комментарий
22.07.2025 18:42 Ответить
+4
Ось і побачимо чи є не раби, бо так знущатися з народу неприпустимо!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чат GPT нарив реакцію на дії МАРОДЕРАТУ ОПУ

El País
Описує «хвилю критики» з боку українських депутатів, громадських активістів та G7.

Називає це «авторитарним поворотом» та втратою реформ, що вже були досягнуті після Революції Гідності 2014 року .

FT (Financial Times)

Указує, що закон був прийнятий «стрімко», незважаючи на критику - в тому числі від депутатів опозиції, які вбачають в ньому загрозу прозорості й європейській інтеграції

Reuters

Зазначає, що закон дозволяє генеральному прокурору перерозподіляти справи та закривати їх - і що це ставить під загрозу антикорупційну інфраструктуру та рейтинг реформ, важливих для Є

The Guardian

Детально описує рейди СБУ по офісах НАБУ як супровід законопроєкту, і поява критики з боку Transparency International та послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

RFE/RL (Радіо Свобода)

Публікує заяви Transparency International, які називають ці дії прикладом «масового тиску» на антикорупційну інфраструктуру, і повідомляє про занепокоєння послів G7

📌 Загальний висновок

Український суспільний сектор і опозиційні ЗМІ називають голосування реваншем старої політики, порушенням реформ та відкатом до авторитаризму.

Міжнародні партнери (ЄС, G7, Transparency International) занепокоєні перспективами підтримки реформ і обіцяють слідкувати за подальшими змінами, натякаючи на можливе переглядання програми допомоги й інтеграційних планів.

Посли G7 у Києві прямо висловилися проти та пообіцяли донести занепокоєння до Києва на рівні переговорів, включно з головами держав
показать весь комментарий
22.07.2025 18:42 Ответить
Ось і побачимо чи є не раби, бо так знущатися з народу неприпустимо!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:45 Ответить
Народ (добровольці) вже віддав своє життя на війні.
Охлос не прийде. Побачимо, скільки залишилосб демосу.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:47 Ответить
не вижу тебя на майдане понял ты в европе
показать весь комментарий
22.07.2025 18:49 Ответить
Це не знущання - це, згiдно з пиня-методичка, намагання зробити безлад-колотнечу зсередини. Та втiкти вже не вдасться.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:51 Ответить
майдан проти Голобородька?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:45 Ответить
Майдан проти чужинця і його Камарильї-95.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:49 Ответить
це ж сарказм був
показать весь комментарий
22.07.2025 18:51 Ответить
Від сарказму до «астанавітєсь» - один крок.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:52 Ответить
Ой, ой, я вас умоляю. Ви спочатку Сердючцi випишiть лящiв, а потiм вже з квартальними .iдорками здибайтеся.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:54 Ответить
зека зелю геть!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:53 Ответить
За ліквідацію дармоїдських структур з нульовим вихлопом, що багато років займалися паразитарним саморозвитком за рахунок платників податків, крали та кришували, та постачали конопляне насіння чи то дагестану, чи то узбекістану. Хтось проти?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:54 Ответить
Думаю за десь 72.99%.
Конопельки це найневинніше, що в них було. А взагалі, особисто я "хочу" до них у команду лутанути трохи бабла. Бо ці ваші тцк, демократія, балачки це все для марафону.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:02 Ответить
РигоАНАЛЬНІ московіти, теж були, у 2014 році, проти Незалежності України, НАБУ, та Європейських цінностей! Татаров з єрмаком, це знають… У них самих, був переляк, аж потім, цю Революцію Гідності Українців, «осідлали», Махніцкий Ярема Луценко, Яценюк авакін….
А скоморох зеля, підроблявб на вечірках, у московитів та їх агентів в Україні!!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:48 Ответить
Зеля приедет к народу на бронированном велосипеде или пошлет людей которые скажут что вы находитесь в розыске и провоцировали в пьяном виде.....
показать весь комментарий
22.07.2025 18:48 Ответить
Надішле кілька бусів тцк
показать весь комментарий
22.07.2025 18:53 Ответить
Сейчас война идет, митинги запрещены.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:50 Ответить
Але ж прайд якось провели нещодавно...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:51 Ответить
Не смішіть!... Концерти кварталу та пєвцам ротом дозволені, а мітинги наріду ні?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:56 Ответить
А проплачені оргії проти Кличка у центрі Києва Зеленський організував аж бігом.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:12 Ответить
Йдеться про ліквідацію дармоїдських структур з нульовим вихлопом, що багато років займалися паразитарним саморозвитком за рахунок платників податків, крали та кришували, та постачали конопляне насіння чи то дагестану, чи то узбекістану. Хтось проти?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:52 Ответить
Я ні. На моє життя, вони зовсім не впливали
показать весь комментарий
22.07.2025 19:05 Ответить
Скажи мені дятлику, чому тоді не ліквідували прокуратуру, коли знайшли купу прокурорів інвалідів?!
показать весь комментарий
22.07.2025 19:15 Ответить
Я тут до чого? Хочете замість 3-4 паразитарних структур мати 5-7, бо гроші зайві?
показать весь комментарий
22.07.2025 19:17 Ответить
За какой то вонючий набу и саб,и все?Идиотто!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:53 Ответить
вчасно сюди заглянув боте
показать весь комментарий
22.07.2025 18:59 Ответить
Ага, ага, а USAID, то і немає вже!
Буде "пук-пук" у повітря а не автомайдан!
показать весь комментарий
22.07.2025 18:57 Ответить
Хто зна. Пінчук може проплатити,
показать весь комментарий
22.07.2025 19:07 Ответить
Ні, за тебе ботяро війдемо, з реєстрацією пів дня тому...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:57 Ответить
Друже, був час, коли і твоїй реєстрації, було пів дня
показать весь комментарий
22.07.2025 19:04 Ответить
Багато небайдужих українців діляться, що мають відчуття, як після сумнозвісного закону 16 січня за часів Януковича. До слова, законопроєкт про САБ і НАБУ був зареєстрований у Верховній Раді 16 січня 2025 року.

Депутати від Львів.обл.,які голосували за ганебний законопроект:
Слуга народу": Святослав Юраш,Марʼян Заблоцький,Євген Петруняк,Ростислав Тістик,Остап Шипайло,Юрій Камельчук
"Батьківщина":Михайло Цимбалюк
"За майбутнє":Тарас Батенко
"Довіра": Андрій Кіт,Павло Бакунець.

Законопроєкт передбачає такі нововведення:
-Генеральний прокурор отримує доступ до всіх кримінальних проваджень НАБУ;
-Генпрокурор також зможе давати обов'язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
-Генпрокурор отримає право закривати провадження на підставі клопотань сторони захисту;
-Генпрокурор зможе особисто підписувати підозри високопосадовцям;керівник САП втратить право самостійно входити до складу групи прокурорів, відтепер це рішення ухвалюватиме виключно генпрокурор.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:02 Ответить
Майдан потрібен, бо цих антиукраїнських ZEпокидьків по іншому від влади не проженеш. Головне, щоб всі ці заклики вийти та висловити протест проти знищення антикорупційних незалежних органів не виявилося черговим шоу, яке очолить сама влада. Більш за все напружило, що заклик вийти на мітинг також запостив Лачєн, відомий пропагандон ОПи. Хоча можливо це зроблено свідомо, щоб посіяти недовіру, бо ця ZEлена фсб-ешна погань здатна на все, це вам не прямий та тупоголовий бандюк янукович, ZEпадлота підліша та хитріша в рази.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:04 Ответить
Х...ло в восторге.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:06 Ответить
Я так розумію, що за російських агентів фсб в НАБУ збирається Майдан.
Просто пі...ць
показать весь комментарий
22.07.2025 19:08 Ответить
Ні. Це проти російського агента товаріща Зєленского .
показать весь комментарий
22.07.2025 19:09 Ответить
Тобто.є правильні і не правильні фесбешники? Набушні, я так розумію, хоч і агенти фсб але в правильній установі працюють на срашку?
показать весь комментарий
22.07.2025 19:13 Ответить
Тобто, знов є ФСб та його філіал - СБУ.
ФСБ обслуговує *****. СБУ обслуговує місцеве ***** Зеленського.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:15 Ответить
Ще млять начніть зараз майдан, ідіоти. ***** і так аплодує стоячи. Якщо щось хочете щось зробити то грохніть падлу тихенько і далі продовжуємо воювати. А не ра радість ***** країну зсередини розпалювати
показать весь комментарий
22.07.2025 19:09 Ответить
шёпотом про майдан, идёт война, Зенстииуция на паузе, Слава тцк!
показать весь комментарий
22.07.2025 19:15 Ответить
А коли головний представник автомайдану синок Гриценко, щбире свій автомайдан проти папіка який вдвічі скоротив ЗСУ, пообіцявши всім скороченим перепрофіліщацію в народне господарство, а потім забив х..й? А коли синулька гриценко, ярий автомайданівець збере автомайдан проти папика який розпродав ************ техніку збройних сил України в шаленій кількості, аби папик або сів у в'язницю, або повернув накрадене?
показать весь комментарий
22.07.2025 19:12 Ответить
 
 