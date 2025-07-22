Лишить страну независимых антикоррупционных институтов — значит уничтожить 12 лет борьбы и пренебречь самопожертвованием людей, - ОО "Аэроразведка"
Законопроект №12414 это удар по демократии, независимости антикоррупционной инфраструктуры и разворот на 180 градусов от евроинтеграционного курса, который выбрала Украина.
Об этом пишет ОО "Аэроразведка", передает Цензор.НЕТ.
"Аэроразведка глубоко обеспокоена решением Верховной Рады Украины относительно законопроекта №12414. Это - удар по демократии, независимости антикоррупционной инфраструктуры и разворот на 180 градусов от евроинтеграционного курса, который выбрала Украина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный законопроект в частности предусматривает следующее:
- Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
- имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;
- может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
- сам решает споры о подследственности;
- самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
- руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров - это решает только Генпрокурор.
Отмечается, что фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры.
В 2013 году украинское общество четко заявило о своем стремлении к Европейскому Союзу. Ценой жизней патриотов и патриоток мы стали на путь реформ и изменений. Независимость НАБУ и САП была одним из ключевых условий для сближения с ЕС и важным достижением всех, кто годами боролся с коррупцией", - говорится в сообщении.
Такие шаги уже вызвали беспокойство среди европейских партнеров Украины. Принятие решений, противоречащих принципам независимости правосудия, подрывает доверие к нашему государству и ставит под угрозу дальнейшее сближение с Европейским Союзом и может привести к пересмотру поддержки, которую Украина получает в условиях войны.
"Сегодня сотни тысяч украинских воинов и воительниц ежедневно борются не только за безопасность страны, но и за ее демократическое будущее. С 2014 года и по сей день они держат оборону против агрессора, который отрицает верховенство права, свободу и достоинство человека. Принятие этого законопроекта - это прямой удар по армии, по обществу, по каждому, кто рискует жизнью ради справедливого государства. Лишить страну независимых антикоррупционных институтов - значит уничтожить 12 лет борьбы, пренебречь жертвенностью людей и отвернуться от курса, который поддерживает абсолютное большинство украинцев. Призываем Президента Украины не подписывать этот законопроект. Узурпация власти - это то, против чего мы восстали в 2013 году. И это то, что никогда не будет иметь поддержки свободного украинского народа", - отмечают в организации.
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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👉В родині НАБУшника знаходять рублі й російські паспорти? «Не рахується! Прийшли без ухвали суду!»
👉Обшуки, пачки доларів і євро у детективів?«Проти детектива застосовано силу! Так неможна!»
Це не жарти. Це на повному серйозі позиція «антикорупціонерів» - Шабуніна, Ніколова, Каленюк та інших.
Вони не бачать проблеми у тому, що НАБУ: повністю закрите, не звітує перед суспільством, роками «проїдає» в 12 разів більше грошей, ніж повертає у бюджет, має доступ до всієї секретної інформації країни. Вони не бачать проблеми у торгівлі наркотиками, лакшері нерухомості і авто, сексі зі свідками, «зливах» справ та повній некомпетентності.
- підсумував Шнайдер.
Те, що відбулося у Верховній Раді - акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни, - Стерненко Джерело: https://censor.net/ua/n3564617
Якщо вже Сергійко , який усіляко намагався не конфліктувати з Зе-шапіто - проти , то тут ,як то кажуть - зрозуміло , як 2*2
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
Тепер не дивно чому УНДР Зе не беруть у ЄС
або потужний Майдан, тільки справжній, без соплів... а чи захоче знов хтось "кров проливати за народне щастя"
Ви всі, хто на ЗеПе з ОПе, один і той самий темник пишете, ботва трьохрубльова