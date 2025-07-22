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Новости Давление на НАБУ Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Лишить страну независимых антикоррупционных институтов — значит уничтожить 12 лет борьбы и пренебречь самопожертвованием людей, - ОО "Аэроразведка"

ОО

Законопроект №12414 это удар по демократии, независимости антикоррупционной инфраструктуры и разворот на 180 градусов от евроинтеграционного курса, который выбрала Украина.

Об этом пишет ОО "Аэроразведка", передает Цензор.НЕТ.

"Аэроразведка глубоко обеспокоена решением Верховной Рады Украины относительно законопроекта №12414. Это - удар по демократии, независимости антикоррупционной инфраструктуры и разворот на 180 градусов от евроинтеграционного курса, который выбрала Украина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный законопроект в частности предусматривает следующее:

  • Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
  • имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;
  • может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
  • сам решает споры о подследственности;
  • самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
  • руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров - это решает только Генпрокурор.

Отмечается, что фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры.

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В 2013 году украинское общество четко заявило о своем стремлении к Европейскому Союзу. Ценой жизней патриотов и патриоток мы стали на путь реформ и изменений. Независимость НАБУ и САП была одним из ключевых условий для сближения с ЕС и важным достижением всех, кто годами боролся с коррупцией", - говорится в сообщении.

Такие шаги уже вызвали беспокойство среди европейских партнеров Украины. Принятие решений, противоречащих принципам независимости правосудия, подрывает доверие к нашему государству и ставит под угрозу дальнейшее сближение с Европейским Союзом и может привести к пересмотру поддержки, которую Украина получает в условиях войны.

"Сегодня сотни тысяч украинских воинов и воительниц ежедневно борются не только за безопасность страны, но и за ее демократическое будущее. С 2014 года и по сей день они держат оборону против агрессора, который отрицает верховенство права, свободу и достоинство человека. Принятие этого законопроекта - это прямой удар по армии, по обществу, по каждому, кто рискует жизнью ради справедливого государства. Лишить страну независимых антикоррупционных институтов - значит уничтожить 12 лет борьбы, пренебречь жертвенностью людей и отвернуться от курса, который поддерживает абсолютное большинство украинцев. Призываем Президента Украины не подписывать этот законопроект. Узурпация власти - это то, против чего мы восстали в 2013 году. И это то, что никогда не будет иметь поддержки свободного украинского народа", - отмечают в организации.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Автор: 

НАБУ (4276) САП (2093) аэроразведка (23)


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Топ комментарии
+2
Все , диктатура
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22.07.2025 18:31 Ответить
+2
Закликати безмістовно і даремно!
або потужний Майдан, тільки справжній, без соплів... а чи захоче знов хтось "кров проливати за народне щастя"
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22.07.2025 18:33 Ответить
+2
Йди но в спам, ботяра
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22.07.2025 18:35 Ответить
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Все , диктатура
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22.07.2025 18:31 Ответить
Кріт прямісінько з головного офісу НАБУ зливає секретну інформацію російськимфсбшникам? «В НАБУ сказали: «Чесне слово, він сам сказав, що не зливав!» Віримо!»
👉В родині НАБУшника знаходять рублі й російські паспорти? «Не рахується! Прийшли без ухвали суду!»
👉Обшуки, пачки доларів і євро у детективів?«Проти детектива застосовано силу! Так неможна!»
Це не жарти. Це на повному серйозі позиція «антикорупціонерів» - Шабуніна, Ніколова, Каленюк та інших.

Вони не бачать проблеми у тому, що НАБУ: повністю закрите, не звітує перед суспільством, роками «проїдає» в 12 разів більше грошей, ніж повертає у бюджет, має доступ до всієї секретної інформації країни. Вони не бачать проблеми у торгівлі наркотиками, лакшері нерухомості і авто, сексі зі свідками, «зливах» справ та повній некомпетентності.
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22.07.2025 18:32 Ответить
І ще. У багатьох із цих «захисників» НАБУ - подвійне громадянство. Якщо ситуація загостриться, якщо «кроти» будуть ламати державу зсередини - «антикорупційна грядка» просто виїде до діаспори. А залишимось тут - ми з вами,
- підсумував Шнайдер.
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22.07.2025 18:34 Ответить
Йди ***** чмо зелене, Кремлеівська підстилка
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22.07.2025 18:44 Ответить
Йди но в спам, ботяра
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22.07.2025 18:35 Ответить
спам діє тілі для тебе , інші все бачать
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22.07.2025 18:36 Ответить
Так і інші тебе кинуть , Зе-скотський боте
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22.07.2025 18:39 Ответить
я хочу розібратися хто ж винен , набу чи зелений
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22.07.2025 18:38 Ответить
а не волать -Все пропало
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22.07.2025 18:40 Ответить
Що тут розбиратись , якщо у тебе в мізках не лише великий зомбофон - все зрозуміло
Те, що відбулося у Верховній Раді - акт внутрішньої підривної діяльності в умовах війни, - Стерненко Джерело: https://censor.net/ua/n3564617

Якщо вже Сергійко , який усіляко намагався не конфліктувати з Зе-шапіто - проти , то тут ,як то кажуть - зрозуміло , як 2*2
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22.07.2025 18:41 Ответить
Ти хочеш насрать на всіх, а не розібратися.
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22.07.2025 18:53 Ответить
Тупий Зе-скот , якщо шукати агентів кремля , справжніх , а не якусь дрібну шушеру то давай почнемо з Зе-шапіто
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
Тепер не дивно чому УНДР Зе не беруть у ЄС
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22.07.2025 18:38 Ответить
Продажна ти мразота, на службі ОПєшки!
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22.07.2025 18:59 Ответить
Закликати безмістовно і даремно!
або потужний Майдан, тільки справжній, без соплів... а чи захоче знов хтось "кров проливати за народне щастя"
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22.07.2025 18:33 Ответить
Ну а що ви чекали від кремлівсько-КГБ(ФСБ)шних агентів впливу? Спочатку зламали конституцію України, зламали баланс гілок влади, а тепер швиденько поспішаємо у стійло...
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22.07.2025 18:40 Ответить
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди».
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22.07.2025 18:40 Ответить
Все пропало ! Все пропало !
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22.07.2025 18:47 Ответить
Йдеться про ліквідацію дармоїдських структур з нульовим вихлопом, що багато років займалися паразитарним саморозвитком за рахунок платників податків, крали та кришували, та постачали конопляне насіння чи то дагестану, чи то узбекістану. Хтось проти?
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22.07.2025 18:57 Ответить
Може наведеш більш ефективні структури?
Ви всі, хто на ЗеПе з ОПе, один і той самий темник пишете, ботва трьохрубльова
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22.07.2025 19:01 Ответить
Тобто замість 3-4 неефективних структур - треба мати 5-7, бо гроші зайві?
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22.07.2025 19:15 Ответить
 
 