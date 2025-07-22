Лишить страну независимых антикоррупционных институтов — значит уничтожить 12 лет борьбы и пренебречь самопожертвованием людей, - ОО "Аэроразведка"

Законопроект №12414 это удар по демократии, независимости антикоррупционной инфраструктуры и разворот на 180 градусов от евроинтеграционного курса, который выбрала Украина.

Об этом пишет ОО "Аэроразведка", передает Цензор.НЕТ.

"Аэроразведка глубоко обеспокоена решением Верховной Рады Украины относительно законопроекта №12414. Это - удар по демократии, независимости антикоррупционной инфраструктуры и разворот на 180 градусов от евроинтеграционного курса, который выбрала Украина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный законопроект в частности предусматривает следующее:

Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров - это решает только Генпрокурор.

Отмечается, что фактически в случае принятия этого законопроекта Руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры.

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В 2013 году украинское общество четко заявило о своем стремлении к Европейскому Союзу. Ценой жизней патриотов и патриоток мы стали на путь реформ и изменений. Независимость НАБУ и САП была одним из ключевых условий для сближения с ЕС и важным достижением всех, кто годами боролся с коррупцией", - говорится в сообщении.

Такие шаги уже вызвали беспокойство среди европейских партнеров Украины. Принятие решений, противоречащих принципам независимости правосудия, подрывает доверие к нашему государству и ставит под угрозу дальнейшее сближение с Европейским Союзом и может привести к пересмотру поддержки, которую Украина получает в условиях войны.

"Сегодня сотни тысяч украинских воинов и воительниц ежедневно борются не только за безопасность страны, но и за ее демократическое будущее. С 2014 года и по сей день они держат оборону против агрессора, который отрицает верховенство права, свободу и достоинство человека. Принятие этого законопроекта - это прямой удар по армии, по обществу, по каждому, кто рискует жизнью ради справедливого государства. Лишить страну независимых антикоррупционных институтов - значит уничтожить 12 лет борьбы, пренебречь жертвенностью людей и отвернуться от курса, который поддерживает абсолютное большинство украинцев. Призываем Президента Украины не подписывать этот законопроект. Узурпация власти - это то, против чего мы восстали в 2013 году. И это то, что никогда не будет иметь поддержки свободного украинского народа", - отмечают в организации.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.