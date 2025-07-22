Позбавити країну незалежних антикорупційних інституцій — означає знищити 12 років боротьби та знехтувати жертовністю людей, - ГО "Аеророзвідка"

Законопроєкт №12414 це удар по демократії, незалежності антикорупційної інфраструктури та розворот на 180 градусів від євроінтеграційного курсу, який обрала Україна.

Про це пише ГО "Аеророзвідка", передає Цензор.НЕТ.

"Аеророзвідка глибоко занепокоєна рішенням Верховної Ради України щодо законопроєкту №12414. Це — удар по демократії, незалежності антикорупційної інфраструктури та розворот на 180 градусів від євроінтеграційного курсу, який обрала Україна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що даний законопроєкт зокрема передбачає наступне:

Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

Наголошується, що фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури.

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У 2013 році українське суспільство чітко заявило про своє прагнення до Європейського Союзу. Ціною життів патріотів і патріоток ми стали на шлях реформ і змін. Незалежність НАБУ і САП була однією з ключових умов для зближення з ЄС і важливим здобутком усіх, хто роками боровся з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Такі кроки вже викликали занепокоєння серед європейських партнерів України. Ухвалення рішень, що суперечать принципам незалежності правосуддя, підриває довіру до нашої держави та ставить під загрозу подальше зближення з Європейським Союзом та може призвести до перегляду підтримки, яку Україна отримує в умовах війни.

"Сьогодні сотні тисяч українських воїнів і воїнок щодня борються не лише за безпеку країни, а й за її демократичне майбутнє. Від 2014 року й донині вони тримають оборону проти агресора, який заперечує верховенство права, свободу і гідність людини. Прийняття цього законопроєкту — це прямий удар по армії, по суспільству, по кожному, хто ризикує життям заради справедливої держави. Позбавити країну незалежних антикорупційних інституцій — означає знищити 12 років боротьби, знехтувати жертовністю людей і відвернутись від курсу, який підтримує абсолютна більшість українців. Закликаємо Президента України не підписувати цей законопроєкт. Узурпація влади — це те, проти чого ми повстали у 2013 році. І це те, що ніколи не матиме підтримки вільного українського народу", - наголошують в організації.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.