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Новини Тиск на НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Кличко про закон щодо НАБУ і САП: Автори та виконавці такого нововведення все швидше тягнуть Україну в авторитаризм

кличко,віталій

Мер Києва, лідер партії УДАР Віталій Кличко вважає, що рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП віддаляє Україну від Євросоюзу і наближує до авторитаризму.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП точно не наближає Україну до Європейського Союзу. Точно не наближає до демократії, верховенства права і законності. Схоже, автори і виконавці таких "нововведень" увірували в безкарність свого свавілля. І все швидше тягнуть Україну в авторитаризм. Прикриваючись війною, знищуючи антикорупційні органи, місцеве самоврядування, закриваючи рота активістам і журналістам", - заявив Кличко.

Мер Києва нагадав, що саме за демократичні цінності сьогодні гинуть українські воїни в кривавій боротьбі з агресором.

Кличко також наголосив, що правоохоронну систему потрібно вдосконалювати, а не знищувати.

"Так, чимало питань щодо незалежності, неупередженості і дотримання процедур законності всіма правоохоронними органами. Та систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади", - підкреслив Віталій Кличко.

Він також нагадав, що за всі дії рано чи пізно доведеться нести відповідальність - як політичну, так і за законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація незалежності НАБУ та САП: найбільше голосів віддали "слуги народу". СПИСОК

Раніше повідомлялося, що 22 липня Верховна Рада 263 голосами підтримала у другому читанні законопроєкт №12414, згідно з яким Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень Генерального прокурора.

Автор: 

НАБУ (5149) Кличко Віталій (3545) УДАР (89) САП (2277)


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Топ коментарі
+4
автори та виконавці вирили собі яму, без дна...
хєрово, що на Україні відіб'ється
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22.07.2025 18:08 Відповісти
+3
віталя!
тримайся!
не здавай зеленим дегенератам мародерам київ!
тільки, в мери більше не йди. йди в президенти.
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22.07.2025 18:10 Відповісти
+3
Для вас дебілів треба суворий головний лікар
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22.07.2025 18:13 Відповісти
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автори та виконавці вирили собі яму, без дна...
хєрово, що на Україні відіб'ється
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22.07.2025 18:08 Відповісти
віталя!
тримайся!
не здавай зеленим дегенератам мародерам київ!
тільки, в мери більше не йди. йди в президенти.
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22.07.2025 18:10 Відповісти
Фірташ буде не проти !
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22.07.2025 18:11 Відповісти
а, на фірташа, віталя назюськає кастроване набу з сапом.
і взагалі, здасть його в сша на досліди.
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22.07.2025 18:14 Відповісти
авторитаризм под крылом русни
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22.07.2025 18:10 Відповісти
Авторитаризм - це невідворотнє майбутнє України . Питання лише - яким він буде ?
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22.07.2025 18:10 Відповісти
Для вас дебілів треба суворий головний лікар
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22.07.2025 18:13 Відповісти
любитель Яныка всплыл
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22.07.2025 18:23 Відповісти
А яка взагалі мотивація, причина цієї срачки? То шо НАБУ "загрожувало" якимось зеленим жулікам ця казочка як версія просто сміх...
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22.07.2025 18:11 Відповісти
Ну, кум скумбрії по 8 так точно не вважає
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22.07.2025 18:15 Відповісти
І чим вони загрожували куму скумбрії? - так гарно васькались останні шість років...
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22.07.2025 18:38 Відповісти
Мабудь від нічим він і здриснув з України разом із сім'єю, ледь кєнт лідора вмовив вернутись
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22.07.2025 19:02 Відповісти
причина у тому, що незалежність набу та сап це одна з головних умов вступу України до ЄС
крім того, дивним чином так сталося, що ***** теж не подобалися створені за сприяння та допомоги США і ЄС самостійні набу та сап
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22.07.2025 18:18 Відповісти
Щось дуже складно. Похєрить вступ можна мільйоном інших, простіших способів. А ху-йлу так видиться на це взагалі насрать...
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22.07.2025 18:34 Відповісти
Чернишови-************-міндічі не якісь, а любі менеджери зеленої гниди. Чи тобі цього не знати, зебільне?
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22.07.2025 18:31 Відповісти
Пройдіть в х-й, шановний.
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22.07.2025 18:35 Відповісти
Ти б спочатку подвинувся, а потім вже запрошував
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22.07.2025 19:03 Відповісти
«Авторитаризм», «нововедення»- він це не вимовить.
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22.07.2025 18:15 Відповісти
Так він же не нарік, як лідор
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22.07.2025 19:07 Відповісти
В нас питаються зробити як в ху.... лостані, все підпорядкувати одної особі, ось оп і робить все щоб це зробити, а з зеленського маріонетку давно зробили. Одна надія що народ України це не холопи ху....лостану. рано, чи пізно но воїни повинні повернутися. Погано що зараз не має лідерів, так щось десь бормочат, но не діють, да і то за себе
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22.07.2025 18:20 Відповісти
Виталя сделай два удара
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22.07.2025 18:22 Відповісти
Так это все прекрасно а дальше что?
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22.07.2025 18:31 Відповісти
Покажіть мені результати роботи цих органів за 12 років (крім внутрішніх скандалів,звичайно) І покажіть цифру витрат наших грошей на них за цей період. А також спосіб життя кожного зі співробітників зі статками на тещ,братів та сестер та " бувших" дружин. Ці органи очолили корупцію.
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22.07.2025 18:57 Відповісти
Зебілів вже в гуглі банять?
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22.07.2025 19:04 Відповісти
Чи то постачали, чи не постачали, чи ти спиз.в
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22.07.2025 19:05 Відповісти
Кличку краще звернути увагу на ремонт Південного мосту,бо їдучи в "тягучці" спостерігаю картину,коли 12-15 чоловік сидять на бордюрі,дивляться у телефони,розмовляють по ньому. Не працює НІХТО. Це робота на десятиліття?
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22.07.2025 19:02 Відповісти
 
 