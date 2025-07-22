Кличко про закон щодо НАБУ і САП: Автори та виконавці такого нововведення все швидше тягнуть Україну в авторитаризм
Мер Києва, лідер партії УДАР Віталій Кличко вважає, що рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП віддаляє Україну від Євросоюзу і наближує до авторитаризму.
Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП точно не наближає Україну до Європейського Союзу. Точно не наближає до демократії, верховенства права і законності. Схоже, автори і виконавці таких "нововведень" увірували в безкарність свого свавілля. І все швидше тягнуть Україну в авторитаризм. Прикриваючись війною, знищуючи антикорупційні органи, місцеве самоврядування, закриваючи рота активістам і журналістам", - заявив Кличко.
Мер Києва нагадав, що саме за демократичні цінності сьогодні гинуть українські воїни в кривавій боротьбі з агресором.
Кличко також наголосив, що правоохоронну систему потрібно вдосконалювати, а не знищувати.
"Так, чимало питань щодо незалежності, неупередженості і дотримання процедур законності всіма правоохоронними органами. Та систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади", - підкреслив Віталій Кличко.
Він також нагадав, що за всі дії рано чи пізно доведеться нести відповідальність - як політичну, так і за законом.
Раніше повідомлялося, що 22 липня Верховна Рада 263 голосами підтримала у другому читанні законопроєкт №12414, згідно з яким Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень Генерального прокурора.
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хєрово, що на Україні відіб'ється
тримайся!
не здавай зеленим дегенератам мародерам київ!
тільки, в мери більше не йди. йди в президенти.
і взагалі, здасть його в сша на досліди.
крім того, дивним чином так сталося, що ***** теж не подобалися створені за сприяння та допомоги США і ЄС самостійні набу та сап