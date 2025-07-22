РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13291 посетитель онлайн
Новости Давление на НАБУ Ликвидация независимости НАБУ и САП
703 27

Кличко о законе о НАБУ и САП: Авторы и исполнители такого нововведения все быстрее тянут Украину в авторитаризм

кличко, виталий

Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко считает, что решение Верховной Рады по НАБУ и САП отдаляет Украину от Евросоюза и приближает к авторитаризму.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее решение Верховной Рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому Союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности. Похоже, авторы и исполнители таких "нововведений" уверовали в безнаказанность своего беспредела. И все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам", - заявил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что именно за демократические ценности сегодня гибнут украинские воины в кровавой борьбе с агрессором.

Кличко также отметил, что правоохранительную систему нужно совершенствовать, а не уничтожать.

"Да, немало вопросов относительно независимости, беспристрастности и соблюдения процедур законности всеми правоохранительными органами. Но систему нужно менять, а не делать ее бультерьером власти", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также напомнил, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность - как политическую, так и по закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидация независимости НАБУ и САП: больше всего голосов отдали "слуги народа". СПИСОК

Ранее сообщалось, что 22 июля Верховная Рада 263 голосами поддержала во втором чтении законопроект №12414, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений Генерального прокурора.

Автор: 

НАБУ (4276) Кличко Виталий (4668) УДАР (919) САП (2093)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
автори та виконавці вирили собі яму, без дна...
хєрово, що на Україні відіб'ється
показать весь комментарий
22.07.2025 18:08 Ответить
+3
віталя!
тримайся!
не здавай зеленим дегенератам мародерам київ!
тільки, в мери більше не йди. йди в президенти.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:10 Ответить
+3
любитель Яныка всплыл
показать весь комментарий
22.07.2025 18:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
автори та виконавці вирили собі яму, без дна...
хєрово, що на Україні відіб'ється
показать весь комментарий
22.07.2025 18:08 Ответить
віталя!
тримайся!
не здавай зеленим дегенератам мародерам київ!
тільки, в мери більше не йди. йди в президенти.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:10 Ответить
Фірташ буде не проти !
показать весь комментарий
22.07.2025 18:11 Ответить
а, на фірташа, віталя назюськає кастроване набу з сапом.
і взагалі, здасть його в сша на досліди.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:14 Ответить
авторитаризм под крылом русни
показать весь комментарий
22.07.2025 18:10 Ответить
Авторитаризм - це невідворотнє майбутнє України . Питання лише - яким він буде ?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:10 Ответить
Для вас дебілів треба суворий головний лікар
показать весь комментарий
22.07.2025 18:13 Ответить
любитель Яныка всплыл
показать весь комментарий
22.07.2025 18:23 Ответить
А яка взагалі мотивація, причина цієї срачки? То шо НАБУ "загрожувало" якимось зеленим жулікам ця казочка як версія просто сміх...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:11 Ответить
Ну, кум скумбрії по 8 так точно не вважає
показать весь комментарий
22.07.2025 18:15 Ответить
І чим вони загрожували куму скумбрії? - так гарно васькались останні шість років...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:38 Ответить
Мабудь від нічим він і здриснув з України разом із сім'єю, ледь кєнт лідора вмовив вернутись
показать весь комментарий
22.07.2025 19:02 Ответить
причина у тому, що незалежність набу та сап це одна з головних умов вступу України до ЄС
крім того, дивним чином так сталося, що ***** теж не подобалися створені за сприяння та допомоги США і ЄС самостійні набу та сап
показать весь комментарий
22.07.2025 18:18 Ответить
Щось дуже складно. Похєрить вступ можна мільйоном інших, простіших способів. А ху-йлу так видиться на це взагалі насрать...
показать весь комментарий
22.07.2025 18:34 Ответить
Чернишови-************-міндічі не якісь, а любі менеджери зеленої гниди. Чи тобі цього не знати, зебільне?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:31 Ответить
Пройдіть в х-й, шановний.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:35 Ответить
Ти б спочатку подвинувся, а потім вже запрошував
показать весь комментарий
22.07.2025 19:03 Ответить
«Авторитаризм», «нововедення»- він це не вимовить.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:15 Ответить
Так він же не нарік, як лідор
показать весь комментарий
22.07.2025 19:07 Ответить
В нас питаються зробити як в ху.... лостані, все підпорядкувати одної особі, ось оп і робить все щоб це зробити, а з зеленського маріонетку давно зробили. Одна надія що народ України це не холопи ху....лостану. рано, чи пізно но воїни повинні повернутися. Погано що зараз не має лідерів, так щось десь бормочат, но не діють, да і то за себе
показать весь комментарий
22.07.2025 18:20 Ответить
Виталя сделай два удара
показать весь комментарий
22.07.2025 18:22 Ответить
Так это все прекрасно а дальше что?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:31 Ответить
Покажіть мені результати роботи цих органів за 12 років (крім внутрішніх скандалів,звичайно) І покажіть цифру витрат наших грошей на них за цей період. А також спосіб життя кожного зі співробітників зі статками на тещ,братів та сестер та " бувших" дружин. Ці органи очолили корупцію.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:57 Ответить
Зебілів вже в гуглі банять?
показать весь комментарий
22.07.2025 19:04 Ответить
Віталій, схоже, не зрозумів: йдеться про ліквідацію дармоїдських структур з нульовим вихлопом, що багато років займалися паразитарним саморозвитком за рахунок платників податків, крали та кришували, та постачали конопляне насіння чи то дагестану, чи то узбекістану. Хтось проти?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:58 Ответить
Чи то постачали, чи не постачали, чи ти спиз.в
показать весь комментарий
22.07.2025 19:05 Ответить
Кличку краще звернути увагу на ремонт Південного мосту,бо їдучи в "тягучці" спостерігаю картину,коли 12-15 чоловік сидять на бордюрі,дивляться у телефони,розмовляють по ньому. Не працює НІХТО. Це робота на десятиліття?
показать весь комментарий
22.07.2025 19:02 Ответить
 
 