Кличко о законе о НАБУ и САП: Авторы и исполнители такого нововведения все быстрее тянут Украину в авторитаризм
Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко считает, что решение Верховной Рады по НАБУ и САП отдаляет Украину от Евросоюза и приближает к авторитаризму.
Об этом он заявил в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшнее решение Верховной Рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому Союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности. Похоже, авторы и исполнители таких "нововведений" уверовали в безнаказанность своего беспредела. И все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам", - заявил Кличко.
Мэр Киева напомнил, что именно за демократические ценности сегодня гибнут украинские воины в кровавой борьбе с агрессором.
Кличко также отметил, что правоохранительную систему нужно совершенствовать, а не уничтожать.
"Да, немало вопросов относительно независимости, беспристрастности и соблюдения процедур законности всеми правоохранительными органами. Но систему нужно менять, а не делать ее бультерьером власти", - подчеркнул Виталий Кличко.
Он также напомнил, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность - как политическую, так и по закону.
Ранее сообщалось, что 22 июля Верховная Рада 263 голосами поддержала во втором чтении законопроект №12414, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений Генерального прокурора.
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хєрово, що на Україні відіб'ється
тримайся!
не здавай зеленим дегенератам мародерам київ!
тільки, в мери більше не йди. йди в президенти.
і взагалі, здасть його в сша на досліди.
крім того, дивним чином так сталося, що ***** теж не подобалися створені за сприяння та допомоги США і ЄС самостійні набу та сап