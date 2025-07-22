Кличко о законе о НАБУ и САП: Авторы и исполнители такого нововведения все быстрее тянут Украину в авторитаризм

Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко считает, что решение Верховной Рады по НАБУ и САП отдаляет Украину от Евросоюза и приближает к авторитаризму.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее решение Верховной Рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому Союзу. Точно не приближает к демократии, верховенству права и законности. Похоже, авторы и исполнители таких "нововведений" уверовали в безнаказанность своего беспредела. И все быстрее тянут Украину в авторитаризм. Прикрываясь войной, уничтожая антикоррупционные органы, местное самоуправление, закрывая рот активистам и журналистам", - заявил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что именно за демократические ценности сегодня гибнут украинские воины в кровавой борьбе с агрессором.

Кличко также отметил, что правоохранительную систему нужно совершенствовать, а не уничтожать.

"Да, немало вопросов относительно независимости, беспристрастности и соблюдения процедур законности всеми правоохранительными органами. Но систему нужно менять, а не делать ее бультерьером власти", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также напомнил, что за все действия рано или поздно придется нести ответственность - как политическую, так и по закону.

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Ранее сообщалось, что 22 июля Верховная Рада 263 голосами поддержала во втором чтении законопроект №12414, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений Генерального прокурора.