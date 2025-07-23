Высший совет правосудия начал формирование новой Конкурсной комиссии ВККС – без международных экспертов, - "Автомайдан"

Высший совет правосудия объявил начало формирования новой Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалифкомиссии судей (ВККС), но там не будет ни одного международного эксперта.

Об этом сообщает "Автомайдан", информирует Цензор.НЕТ.

Так, по новым правилам, Комиссию будут формировать:

3 представителя от Совета судей Украины, который возглавляет Богдан Монич,

1 от Совета прокуроров Украины (возглавляет Анатолий Ежов),

1 от Совета адвокатов Украины (возглавляет Лидия Изовитова),

1 от Национальной академии правовых наук (возглавляет Владимир Журавель).

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"Именно так выглядит рецепт возвращения старых схем и круговой поруки: никакого внешнего контроля, только игроки из системы, которые годами покрывали своих. Мы уже видели, кого делегирует Совет судей или Совет адвокатов. И прекрасно знаем, какие "ценности" исповедует Изовитова", - отмечает "Автомайдан".

Отмечается необходимость участия международных экспертов в комиссии, поскольку именно благодаря им удалось очистить ВККС в 2019 году.

"Автомайдан" напомнил, что члены ВСП отказались принять предложение Романа Маселко оценивать кандидатов в комиссию по Единым показателям добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи), а председатель ВСП Усик не захотел даже общественного обсуждения.

"Что нас ждет? Очередной "отбор" с результатом, который определен еще до начала? С такой комиссией ВККС снова превратится в рекрутинговый центр для зависимых судей, а всю работу текущего состава Квалифкомиссии просто перечеркнут", - говорится в заметке.

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