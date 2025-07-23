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Новости Назначение судей
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Высший совет правосудия начал формирование новой Конкурсной комиссии ВККС – без международных экспертов, - "Автомайдан"

Высший совет правосудия приступил к формированию новой Конкурсной комиссии ВККС — без международных экспертов

Высший совет правосудия объявил начало формирования новой Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалифкомиссии судей (ВККС), но там не будет ни одного международного эксперта.

Об этом сообщает "Автомайдан", информирует Цензор.НЕТ.

Так, по новым правилам, Комиссию будут формировать:

  • 3 представителя от Совета судей Украины, который возглавляет Богдан Монич,
  • 1 от Совета прокуроров Украины (возглавляет Анатолий Ежов),
  • 1 от Совета адвокатов Украины (возглавляет Лидия Изовитова),
  • 1 от Национальной академии правовых наук (возглавляет Владимир Журавель).

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"Именно так выглядит рецепт возвращения старых схем и круговой поруки: никакого внешнего контроля, только игроки из системы, которые годами покрывали своих. Мы уже видели, кого делегирует Совет судей или Совет адвокатов. И прекрасно знаем, какие "ценности" исповедует Изовитова", - отмечает "Автомайдан".

Отмечается необходимость участия международных экспертов в комиссии, поскольку именно благодаря им удалось очистить ВККС в 2019 году.

"Автомайдан" напомнил, что члены ВСП отказались принять предложение Романа Маселко оценивать кандидатов в комиссию по Единым показателям добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи), а председатель ВСП Усик не захотел даже общественного обсуждения.

"Что нас ждет? Очередной "отбор" с результатом, который определен еще до начала? С такой комиссией ВККС снова превратится в рекрутинговый центр для зависимых судей, а всю работу текущего состава Квалифкомиссии просто перечеркнут", - говорится в заметке.

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Отбор членов ВККС будет проходить без международников

конкурс (1150) судья (2656) автомайдан (422) Высший совет правосудия (569) ВККСУ (501)


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Топ комментарии
+10
Єрмачня закінчує захоплення абсолютної влади. Так швидко навіть Пуйло не зміг.
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23.07.2025 17:55 Ответить
+7
Ну що,панове,нам такі пізда в турборежимі!Вітаю!Зате не Порошенко!
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23.07.2025 17:58 Ответить
+7
Воно вам не треба.
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23.07.2025 18:01 Ответить
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Єрмачня закінчує захоплення абсолютної влади. Так швидко навіть Пуйло не зміг.
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23.07.2025 17:55 Ответить
та пуйло тут -бо медлведчук й Портнов там ( другий вже в минулому але стратег він на усі 100!)
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23.07.2025 18:03 Ответить
"процесс пошьол, таваріші!"

.
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23.07.2025 18:03 Ответить
Так ось на що ху#лу дали 50 днів...
Виявляється, Трамп мав на увазі інше ху#ло.
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23.07.2025 18:40 Ответить
Що це таке "автомайдан"?
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23.07.2025 17:57 Ответить
Воно вам не треба.
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23.07.2025 18:01 Ответить
Громадська організація. У вас на болотах такого нема вже давно.
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23.07.2025 18:03 Ответить
Ну що,панове,нам такі пізда в турборежимі!Вітаю!Зате не Порошенко!
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23.07.2025 17:58 Ответить
Потужно, макаки візжат від радості покращення вже сьогодні
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23.07.2025 17:58 Ответить
Янукович повернувся
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23.07.2025 17:59 Ответить
ще у 2019-му...

.
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23.07.2025 18:04 Ответить
Янукович офуєває в ростові.
Навіть він не планував таке в 2022 році, коли його притягли в Мінськ.
Вчись, старий йолоп-рецидивист, у нових літц як потрібно красти і захоплювати владу.
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23.07.2025 18:06 Ответить
Ну дик Портнов усе Юлькою передав ще до знищення ( а потім ТАТРОВ його ЗНИЩИВ) - СВІТЛИЙ ДЕНЬ ГОЛОСУВАНЬ ВИХОДУ ВІД ВТРУЧАННЯ ІНШИХ КРАЇН ( ідея Тимошонківського посилу під бурний авації ОПЗЖ зі СЛУГАМИ ОПЗЖ )
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23.07.2025 18:01 Ответить
Ох і під___си.
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23.07.2025 18:01 Ответить
під___сссссссссси
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23.07.2025 18:05 Ответить
ізовітова - на 100% портновська посіпака!
Перетворила адвокатське об'єднання на тихе болото.
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23.07.2025 18:01 Ответить
цікаво, де портянку прикопали?

коли вона буде ходити звітувати "о продєланной порривной работє" з букетиком квітів

.
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23.07.2025 18:06 Ответить
Шлях в Європу скінчився. Розпочався шлях в ж-пу.
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23.07.2025 18:02 Ответить
Не дай Бог як що шахед випадково вдарить по ОПі...
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23.07.2025 18:44 Ответить
Та нафіга ті конкурси! Запишіть у Вищу раду правосуддя Квартал-95 повним складом. І по всьому.
73% будуть хором пісяти від щастя.
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23.07.2025 18:03 Ответить
Та нафік вони потрібні ті міжнародні - самі розберемося в зеленому середовищі.....
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23.07.2025 18:04 Ответить
70 відсотків бюджету ВІД НИХ -немає бюджету немає й війни ... Це називається як сказав Джонсон йдучи з Палатою у відпустку разом з ВР - ЖОРСТКИЙ МИР
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23.07.2025 18:07 Ответить
+💯!

ква-ква! в застійному болоті.

.
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23.07.2025 18:07 Ответить
І свій єжов вже є, скоро замість колегій суддів будуть трійки і це не ті трійки, що під гастрономами кучкувались...
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23.07.2025 18:07 Ответить
Оце я думаю, вумний нарід, який ще не втік, що буде робити коли ЄС закриє кордон?
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23.07.2025 18:09 Ответить
Агент завгосп с татаровим ускорили режим здачі України , поки суфлер завчає тексти для відосіків
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23.07.2025 18:10 Ответить
Як то кажуть:
"Не відходячи від каси!"
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23.07.2025 18:11 Ответить
Портнов во время последнего визита в Украину встречался с Зеленским, Ермаком и Татаровым - СМИ

28 мая, 23:25

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23.07.2025 18:29 Ответить
По морді видно, що він падла!
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23.07.2025 18:46 Ответить
Ну что,Люди с майонезом в голове 73% ?
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23.07.2025 19:06 Ответить
 
 