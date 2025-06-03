Зеленский назначил двух судей ВАКС, - указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых судей в состав Высшего антикоррупционного суда.
Об этом указано в обнародованном указе №378/2025, передает Цензор.НЕТ.
Должности заняли Татьяна Владимировна Литвинко и Елена Викторовна Чернова.
Назначение произошло в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины. Указ датирован 3 июня 2025 года.
Как сообщает Судебно-юридическая газета, Татьяна Литвинко ранее работала судьей Шосткинского горрайонного суда Сумской области, а Елена Чернова - судьей Золочевского райсуда Харьковской области, с командировкой в Ирпенский городской суд Киевской области.
Представление на их назначение Высший совет правосудия внес Президенту 20 мая 2025 года. Обе кандидатки прошли конкурс в ВАКС, который длился в 2023-2025 годах. По результатам отбора удалось заполнить только две из 15 вакантных должностей судей этого суда.
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