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Новости Назначение судей
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Зеленский назначил двух судей ВАКС, - указ президента

Зеленский провел беседу с Туском. О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых судей в состав Высшего антикоррупционного суда.

Об этом указано в обнародованном указе №378/2025, передает Цензор.НЕТ.

Должности заняли Татьяна Владимировна Литвинко и Елена Викторовна Чернова.

Назначение произошло в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины. Указ датирован 3 июня 2025 года.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, Татьяна Литвинко ранее работала судьей Шосткинского горрайонного суда Сумской области, а Елена Чернова - судьей Золочевского райсуда Харьковской области, с командировкой в Ирпенский городской суд Киевской области.

Представление на их назначение Высший совет правосудия внес Президенту 20 мая 2025 года. Обе кандидатки прошли конкурс в ВАКС, который длился в 2023-2025 годах. По результатам отбора удалось заполнить только две из 15 вакантных должностей судей этого суда.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Антикоррупционный суд (1218)


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Ось звідки судова корупція
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03.06.2025 15:56 Ответить
В ОДНОГО ІЗ ЗАСТУПНИКІВ ОЧІЛЬНИКА МИТНИЦІ НА ЗАКАРПАТТІ Є РОСІЙСЬКИЙ ПАСПОРТ - ЖУРНАЛІСТ - ДТ
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03.06.2025 16:48 Ответить
Оголошення треба починать А яки ж в них статки, бо довіри до підписанта 000000000000000 він такого вже напризначав та напідписував що вражае як Україна досить вистояла. А суддівська мафія яка керувалась при янелохі покидьком портновим це ганьба держави і влади. Йих не прихначпти треба а розгоняти нахрен всіх до сьомого коліна,
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03.06.2025 16:02 Ответить
татаров і портнов(посмертно)...
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03.06.2025 16:03 Ответить
Напевно потужно, свої стовідсоткові дівчатам
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03.06.2025 16:04 Ответить
Зеленский підписав подані Єрмаком папери, і Єрмак посилив свій вплив на ВАКС ще двома суддями.
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03.06.2025 16:12 Ответить
Портнов завізував?
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03.06.2025 16:50 Ответить
 
 