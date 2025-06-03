Зеленский, Трамп и Путин вряд ли встретятся в ближайшее время, - Песков

В ближайшее время вряд ли возможна встреча российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, новый контакт Путина с Трампом может быть организован оперативно, если потребуется, впрочем пока таких договоренностей нет.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп открыт к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ждать мгновенных прорывов на переговорах неправильно, но определенные договоренности есть, - Песков