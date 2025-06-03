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Новости Встреча Трампа и Зеленского Встреча Трампа и Путина
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Зеленский, Трамп и Путин вряд ли встретятся в ближайшее время, - Песков

Дмитрий Песков

В ближайшее время вряд ли возможна встреча российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, новый контакт Путина с Трампом может быть организован оперативно, если потребуется, впрочем пока таких договоренностей нет.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп открыт к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ждать мгновенных прорывов на переговорах неправильно, но определенные договоренности есть, - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Песков Дмитрий (1932) путин владимир (31540) Трамп Дональд (5627)


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Вони досі шукають найбільшу валізу для Путіна (після того, як він почув про Кримський міст) 🤣
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03.06.2025 14:20 Ответить
Я так розумію, що плани зустрічей і промов для Трампа теж пише пєсков.
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03.06.2025 14:21 Ответить
Ніколи не кажи ніколи
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03.06.2025 14:22 Ответить
Який сенс подібної зустрічі?
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03.06.2025 14:39 Ответить
А чи потрібна та зустріч яка нічого доброго не дасть лише легалізовує кремлівського терориста ,це "найвеличніший" марить що можна з злочинцем про щось домовитись, не можна.
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03.06.2025 14:44 Ответить
Не погоджуюсь з піськовим... Рудий дональд і москальське ***** вже в цьому році мають зустрітись в ПЕКЛІ.
А Зєля?
А Зєля у Суді має отримати пожиттєве.
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03.06.2025 16:07 Ответить
 
 