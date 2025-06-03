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Новини Зустріч Трампа та Зеленського Зустріч Трампа та Путіна
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Зеленський, Трамп та Путін навряд чи зустрінуться найближчим часом, - Пєсков

Дмитро Пєсков

Найближчим часом навряд чи можлива зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, новий контакт Путіна з Трампом може бути організований оперативно, якщо буде потрібно, втім поки таких домовленостей немає.

Раніше у Білому домі заявили, що Трамп відкритий до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чекати миттєвих проривів на перемовинах неправильно, але певні домовленості є, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Пєсков Дмитро (1685) путін володимир (24099) Трамп Дональд (6079)


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Вони досі шукають найбільшу валізу для Путіна (після того, як він почув про Кримський міст) 🤣
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03.06.2025 14:20 Відповісти
Я так розумію, що плани зустрічей і промов для Трампа теж пише пєсков.
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03.06.2025 14:21 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи
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03.06.2025 14:22 Відповісти
Який сенс подібної зустрічі?
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03.06.2025 14:39 Відповісти
А чи потрібна та зустріч яка нічого доброго не дасть лише легалізовує кремлівського терориста ,це "найвеличніший" марить що можна з злочинцем про щось домовитись, не можна.
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03.06.2025 14:44 Відповісти
 
 