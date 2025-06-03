Зеленський, Трамп та Путін навряд чи зустрінуться найближчим часом, - Пєсков
Найближчим часом навряд чи можлива зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, новий контакт Путіна з Трампом може бути організований оперативно, якщо буде потрібно, втім поки таких домовленостей немає.
Раніше у Білому домі заявили, що Трамп відкритий до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним.
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Alessandro Moretti
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