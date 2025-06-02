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Новини Зустріч Трампа та Зеленського Зустріч Трампа та Путіна
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Трамп відкритий до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним, - Білий дім

Білим дім прокоментував зустріч Трампа з Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп готовий взяти участь у потенційних переговорах президентів України та Росії щодо завершення розвʼязаної РФ війни.

Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала слова Трампа про те, що "він відкритий до" участі в зустрічі Зеленського й Путіна, "якщо до того дійде".

"Трамп готовий прийняти запрошення Ердогана провести тристоронні мирні переговори на території Туреччини з лідерами Росії та України. Але він хоче, щоб обидва лідери та обидві сторони сіли за стіл переговорів. І ми бачили, як вони це зробили сьогодні на прохання президента Трампа", – додала спікерка Білого дому.

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче організувати зустріч Президентів України, Росії та США. 

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) путін володимир (24095) Трамп Дональд (6075) Левітт Керолайн (25)


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Топ коментарі
+4
Ага. Але ж Тампону нізачим їхати в Турцію на зустріч до *****, якщо ***** не приїде тому що Тампона там не буде.... Пам'ятаємо, пам'ятаємо...
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02.06.2025 21:43 Відповісти
+3
Пані лягли і просють!
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02.06.2025 21:41 Відповісти
+2
Рижий то відкритий. Тільки такий звіздобол і нах комусь здався, щоб час на нього переводити.
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02.06.2025 21:41 Відповісти
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Так наче в нас карт не було, чи раптом тут у нас флеш-рояль намалювався? ))
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02.06.2025 21:39 Відповісти
Рижий то відкритий. Тільки такий звіздобол і нах комусь здався, щоб час на нього переводити.
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02.06.2025 21:41 Відповісти
То і я кажу, дякуємо за допомогу, чи за неперепону та розраховуємо на себе..)
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02.06.2025 21:47 Відповісти
А я відкритий до трійнічку із Ембер Херд та Скарлетт Йоґаннсон. Давайте ще це обговорювати.
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02.06.2025 21:40 Відповісти
Справа в тому , що Тромб вже ліг під ***** , а тепер хоче аби , до цього процесу , ще й Зеленський приєднався ...
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02.06.2025 21:42 Відповісти
Шалун
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02.06.2025 21:44 Відповісти
Пані лягли і просють!
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02.06.2025 21:41 Відповісти
Ага. Але ж Тампону нізачим їхати в Турцію на зустріч до *****, якщо ***** не приїде тому що Тампона там не буде.... Пам'ятаємо, пам'ятаємо...
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02.06.2025 21:43 Відповісти
Доня обниматься к х-лу не полезет?
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02.06.2025 21:44 Відповісти
Максимум на що готовий Трамп це хіба-що до трьохсторонньої зустрічі з тобою та Меланією, і то не зрозуміло що він під час неї буде робити з урахуванням імпотенції та вродженого ідіотизму🤗😂🤣🤣🤣
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02.06.2025 21:47 Відповісти
Це ж що... буде вже груповуха...
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02.06.2025 21:51 Відповісти
Сначала надо жёстко, экономически добить расею, а потом уже садиться за стол переговоров..
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02.06.2025 21:53 Відповісти
трамп завжди такий балакучий по темі та без... словесна діарея не припиняється. А тут раптово після "павутиння" наче язика у дупу затягнуло
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02.06.2025 21:55 Відповісти
Вместо трампа Макрон и Стармер!
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02.06.2025 22:05 Відповісти
Так спершу, Трамп ініціював, завершення московської війни в Україні за 24 години, як тільки його оберуть Президентом США!?!?
А тепер, після > 4 місяців, він уже став «ВІДКРИТИМ»???
Питання до Вашвнгтон, - А хто Трампа зачинив, у Овальному кабінеті????!! Це, просто непорядно щодо нього, він же Президент США!!??
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02.06.2025 22:09 Відповісти
Ну и хаааря..
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02.06.2025 22:13 Відповісти
 
 