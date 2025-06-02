Трамп відкритий до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп готовий взяти участь у потенційних переговорах президентів України та Росії щодо завершення розвʼязаної РФ війни.

Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала слова Трампа про те, що "він відкритий до" участі в зустрічі Зеленського й Путіна, "якщо до того дійде".

"Трамп готовий прийняти запрошення Ердогана провести тристоронні мирні переговори на території Туреччини з лідерами Росії та України. Але він хоче, щоб обидва лідери та обидві сторони сіли за стіл переговорів. І ми бачили, як вони це зробили сьогодні на прохання президента Трампа", – додала спікерка Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реакція Трампа на операцію СБУ "Павутина" така: війна має завершитися, - Білий дім

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче організувати зустріч Президентів України, Росії та США.