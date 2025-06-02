Трамп открыт к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп готов принять участие в потенциальных переговорах президентов Украины и России по завершению развязанной РФ войны.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила слова Трампа о том, что "он открыт к" участию во встрече Зеленского и Путина, "если до того дойдет".

"Трамп готов принять приглашение Эрдогана провести трехсторонние мирные переговоры на территории Турции с лидерами России и Украины. Но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров. И мы видели, как они это сделали сегодня по просьбе президента Трампа", - добавила спикер Белого дома.

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу Президентов Украины, России и США.