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Новости Встреча Трампа и Зеленского Встреча Трампа и Путина
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Трамп открыт к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным, - Белый дом

Белый дом прокомментировал встречу Трампа с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп готов принять участие в потенциальных переговорах президентов Украины и России по завершению развязанной РФ войны.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила слова Трампа о том, что "он открыт к" участию во встрече Зеленского и Путина, "если до того дойдет".

"Трамп готов принять приглашение Эрдогана провести трехсторонние мирные переговоры на территории Турции с лидерами России и Украины. Но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров. И мы видели, как они это сделали сегодня по просьбе президента Трампа", - добавила спикер Белого дома.

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу Президентов Украины, России и США.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) путин владимир (31536) Трамп Дональд (5622) Ливитт Кэролайн (26)


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Топ комментарии
+5
Ага. Але ж Тампону нізачим їхати в Турцію на зустріч до *****, якщо ***** не приїде тому що Тампона там не буде.... Пам'ятаємо, пам'ятаємо...
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02.06.2025 21:43 Ответить
+3
Рижий то відкритий. Тільки такий звіздобол і нах комусь здався, щоб час на нього переводити.
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02.06.2025 21:41 Ответить
+3
Пані лягли і просють!
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02.06.2025 21:41 Ответить
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Так наче в нас карт не було, чи раптом тут у нас флеш-рояль намалювався? ))
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02.06.2025 21:39 Ответить
Рижий то відкритий. Тільки такий звіздобол і нах комусь здався, щоб час на нього переводити.
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02.06.2025 21:41 Ответить
То і я кажу, дякуємо за допомогу, чи за неперепону та розраховуємо на себе..)
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02.06.2025 21:47 Ответить
А я відкритий до трійнічку із Ембер Херд та Скарлетт Йоґаннсон. Давайте ще це обговорювати.
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02.06.2025 21:40 Ответить
Справа в тому , що Тромб вже ліг під ***** , а тепер хоче аби , до цього процесу , ще й Зеленський приєднався ...
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02.06.2025 21:42 Ответить
Шалун
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02.06.2025 21:44 Ответить
Пані лягли і просють!
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02.06.2025 21:41 Ответить
Ага. Але ж Тампону нізачим їхати в Турцію на зустріч до *****, якщо ***** не приїде тому що Тампона там не буде.... Пам'ятаємо, пам'ятаємо...
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02.06.2025 21:43 Ответить
Доня обниматься к х-лу не полезет?
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02.06.2025 21:44 Ответить
Максимум на що готовий Трамп це хіба-що до трьохсторонньої зустрічі з тобою та Меланією, і то не зрозуміло що він під час неї буде робити з урахуванням імпотенції та вродженого ідіотизму🤗😂🤣🤣🤣
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02.06.2025 21:47 Ответить
Це ж що... буде вже груповуха...
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02.06.2025 21:51 Ответить
Сначала надо жёстко, экономически добить расею, а потом уже садиться за стол переговоров..
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02.06.2025 21:53 Ответить
трамп завжди такий балакучий по темі та без... словесна діарея не припиняється. А тут раптово після "павутиння" наче язика у дупу затягнуло
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02.06.2025 21:55 Ответить
Вместо трампа Макрон и Стармер!
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02.06.2025 22:05 Ответить
Так спершу, Трамп ініціював, завершення московської війни в Україні за 24 години, як тільки його оберуть Президентом США!?!?
А тепер, після > 4 місяців, він уже став «ВІДКРИТИМ»???
Питання до Вашвнгтон, - А хто Трампа зачинив, у Овальному кабінеті????!! Це, просто непорядно щодо нього, він же Президент США!!??
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02.06.2025 22:09 Ответить
Ну и хаааря..
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02.06.2025 22:13 Ответить
Типу "давайте там тримайтеся, я потихеньку самоусуваюся, але якшо шо, то я тут як тут і з радістю стану миротворцем".
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02.06.2025 22:36 Ответить
 
 