Зеленський призначив двох суддів ВАКС, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив двох нових суддів до складу Вищого антикорупційного суду.

Про це зазначено в оприлюдненому указі №378/2025, передає Цензор.НЕТ.

Посади обійняли Тетяна Володимирівна Литвинко та Олена Вікторівна Чернова.

Призначення відбулося відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України. Указ датований 3 червня 2025 року.

Як повідомляє Судово-юридична газета, Тетяна Литвинко раніше працювала суддею Шосткинського міськрайонного суду Сумської області, а Олена Чернова - суддею Золочівського райсуду Харківської області, з відрядженням до Ірпінського міського суду Київської області.

Подання на їхнє призначення Вища рада правосуддя внесла Президенту 20 травня 2025 року. Обидві кандидатки пройшли конкурс до ВАКС, який тривав у 2023-2025 роках. За результатами добору вдалося заповнити лише дві з 15 вакантних посад суддів цього суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Трамп та Путін навряд чи зустрінуться найближчим часом, - Пєсков