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Новини Призначення суддів
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Зеленський призначив двох суддів ВАКС, - указ

Зеленський провів розмову із Туском. Про що говорили

Президент України Володимир Зеленський призначив двох нових суддів до складу Вищого антикорупційного суду.

Про це зазначено в оприлюдненому указі №378/2025, передає Цензор.НЕТ.

Посади обійняли Тетяна Володимирівна Литвинко та Олена Вікторівна Чернова.

Призначення відбулося відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України. Указ датований 3 червня 2025 року.

Як повідомляє Судово-юридична газета, Тетяна Литвинко раніше працювала суддею Шосткинського міськрайонного суду Сумської області, а Олена Чернова - суддею Золочівського райсуду Харківської області, з відрядженням до Ірпінського міського суду Київської області.

Подання на їхнє призначення Вища рада правосуддя внесла Президенту 20 травня 2025 року. Обидві кандидатки пройшли конкурс до ВАКС, який тривав у 2023-2025 роках. За результатами добору вдалося заповнити лише дві з 15 вакантних посад суддів цього суду.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) ВАКС Антикорупційний суд (1974)


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В ОДНОГО ІЗ ЗАСТУПНИКІВ ОЧІЛЬНИКА МИТНИЦІ НА ЗАКАРПАТТІ Є РОСІЙСЬКИЙ ПАСПОРТ - ЖУРНАЛІСТ - ДТ
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03.06.2025 16:48 Відповісти
Оголошення треба починать А яки ж в них статки, бо довіри до підписанта 000000000000000 він такого вже напризначав та напідписував що вражае як Україна досить вистояла. А суддівська мафія яка керувалась при янелохі покидьком портновим це ганьба держави і влади. Йих не прихначпти треба а розгоняти нахрен всіх до сьомого коліна,
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03.06.2025 16:02 Відповісти
татаров і портнов(посмертно)...
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03.06.2025 16:03 Відповісти
Напевно потужно, свої стовідсоткові дівчатам
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03.06.2025 16:04 Відповісти
Зеленский підписав подані Єрмаком папери, і Єрмак посилив свій вплив на ВАКС ще двома суддями.
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03.06.2025 16:12 Відповісти
І полетів президентським літаком до США!
А нєлох сторожує будку...
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03.06.2025 17:27 Відповісти
Портнов завізував?
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03.06.2025 16:50 Відповісти
 
 