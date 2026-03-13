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Новини Справа Тимошенко Підозра Тимошенко
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ВАКС продовжив до 13 травня термін дії процесуальних обов’язків, покладених на Тимошенко

ВАКС продовжив обов’язки для Тимошенко

Сьогодні, 13 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на народну депутатку, керівницю депутатської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Термін дії процесуальних обов’язків – до 13 травня 2026 року включно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВАКС.

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Які обов'язки покладено на Тимошенко?

Відповідно до судового рішення Тимошенко має:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП та/або суду;
  • повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та/або роботи;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби України за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

"Ухвала не підлягає оскарженню та набирає законної сили з моменту оголошення", - додали у ВАКС.

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Підозра Юлії Тимошенко

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Автор: 

Тимошенко Юлія (4719) Батьківщина (585) ВАКС Антикорупційний суд (2227)
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Топ коментарі
+4
Отут набу спіткнеться,бо докази шкутильгають.
Посилатись на записану приватну розмову ,як неспростовний доказ у вчиненні злочину - то ще треба вміти таке задіяти.
Та і чи не підробка ці записи ще,як запевняє Тимошенко?
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13.03.2026 18:48 Відповісти
+2
Лайно не тоне. Домовиться з Зельоними тільки так. Голосів же їм потрібно. А Бабця пообіцяє, що їхніх депутатів більше перекуповувати не буде, ще й бабла Зельоному дасть.
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13.03.2026 18:31 Відповісти
+2
Чуєш регіонал,це ваш Насіров під тою ковдрою косив.
А на рахунок тимошенниці можеш хочаб один злочин Тимошенко доведенний у ваших ригівських судах предявити?
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13.03.2026 22:11 Відповісти

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