ВАКС продовжив до 13 травня термін дії процесуальних обов’язків, покладених на Тимошенко

Сьогодні, 13 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на народну депутатку, керівницю депутатської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Термін дії процесуальних обов’язків – до 13 травня 2026 року включно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВАКС.

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Які обов'язки покладено на Тимошенко?

Відповідно до судового рішення Тимошенко має:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП та/або суду;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

"Ухвала не підлягає оскарженню та набирає законної сили з моменту оголошення", - додали у ВАКС.

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Підозра Юлії Тимошенко

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