ВАКС продовжив до 13 травня термін дії процесуальних обов’язків, покладених на Тимошенко
Сьогодні, 13 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на народну депутатку, керівницю депутатської фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Термін дії процесуальних обов’язків – до 13 травня 2026 року включно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВАКС.
Які обов'язки покладено на Тимошенко?
Відповідно до судового рішення Тимошенко має:
- прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП та/або суду;
- повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
"Ухвала не підлягає оскарженню та набирає законної сили з моменту оголошення", - додали у ВАКС.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
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Посилатись на записану приватну розмову ,як неспростовний доказ у вчиненні злочину - то ще треба вміти таке задіяти.
Та і чи не підробка ці записи ще,як запевняє Тимошенко?
А на рахунок тимошенниці можеш хочаб один злочин Тимошенко доведенний у ваших ригівських судах предявити?