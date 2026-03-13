ВАКС продлил до 13 мая срок действия процессуальных обязательств, возложенных на Тимошенко
Сегодня, 13 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на народного депутата, руководителя депутатской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Срок действия процессуальных обязательств – до 13 мая 2026 года включительно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Какие обязанности возложены на Тимошенко?
Согласно судебному решению, Тимошенко должна:
- являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП и/или суду;
- сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и/или работы;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины по месту жительства свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.
"Постановление не подлежит обжалованию и вступает в законную силу с момента оглашения", — добавили в ВАКС.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко — залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
Посилатись на записану приватну розмову ,як неспростовний доказ у вчиненні злочину - то ще треба вміти таке задіяти.
Та і чи не підробка ці записи ще,як запевняє Тимошенко?