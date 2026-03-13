ВАКС продлил до 13 мая срок действия процессуальных обязательств, возложенных на Тимошенко

ВАКС продлил обязанности для Тимошенко

Сегодня, 13 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на народного депутата, руководителя депутатской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Срок действия процессуальных обязательств – до 13 мая 2026 года включительно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Какие обязанности возложены на Тимошенко?

Согласно судебному решению, Тимошенко должна:

  • являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП и/или суду;
  • сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и/или работы;
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины по месту жительства свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

"Постановление не подлежит обжалованию и вступает в законную силу с момента оглашения", — добавили в ВАКС.

Читайте также: Новый поворот: НАБУ вернуло Тимошенко деньги, изъятые во время обыска, — заявление адвоката

Читайте также: Судья Григорьева, у которой НАБУ нашло $50 тысяч во время обыска по делу Князева, может отменить обыск у Тимошенко, — ЦПК

Тимошенко Юлия (3978) Батькивщина (94) Антикоррупционный суд (297)
Лайно не тоне. Домовиться з Зельоними тільки так. Голосів же їм потрібно. А Бабця пообіцяє, що їхніх депутатів більше перекуповувати не буде, ще й бабла Зельоному дасть.
13.03.2026 18:31 Ответить
Є новина -міністр УЛЮТІН пообіцяв виплатити українцям 1500 гр - а як з тих букавак прізвища міністра скласти про ЮЛІН(а) тисяча - то чневже аж через 15 років він буде під слідством?
13.03.2026 18:35 Ответить
У неї вже вся спина в куполах,баба Юля в законі.
13.03.2026 18:40 Ответить
Отут набу спіткнеться,бо докази шкутильгають.
Посилатись на записану приватну розмову ,як неспростовний доказ у вчиненні злочину - то ще треба вміти таке задіяти.
Та і чи не підробка ці записи ще,як запевняє Тимошенко?
13.03.2026 18:48 Ответить
 
 