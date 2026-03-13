ВАКС продлил до 13 мая срок действия процессуальных обязательств, возложенных на Тимошенко

Сегодня, 13 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на народного депутата, руководителя депутатской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Срок действия процессуальных обязательств – до 13 мая 2026 года включительно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Какие обязанности возложены на Тимошенко?

Согласно судебному решению, Тимошенко должна:

являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП и/или суду;

сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и/или работы;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины по месту жительства свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

"Постановление не подлежит обжалованию и вступает в законную силу с момента оглашения", — добавили в ВАКС.

