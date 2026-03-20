По результатам конкурса определены 22 потенциальных судьи ВАКС, - Transparency International Ukraine. СПИСОК

ВККС и Общественный совет международных экспертов определили 22 потенциальных судьи ВАКС, которые при условии прохождения следующих этапов приступят к работе.

Об этом пишет Transparency International Ukraine.

Таким образом Украина приближается к выполнению очередного шага по евроинтеграционным обязательствам.

Увеличение количества судей позволит ускорить рассмотрение дел о топовой коррупции и уменьшить нагрузку на действующий состав ВАКС.

Читайте: ВАКС продлил до 13 мая срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на Тимошенко

"Мы оценивали сведения обо всех 73 желающих стать судьей ВАКС или АП ВАКС. Затем фиксировали каждое проведенное собеседование. По нашему мнению, определенное количество кандидатов, прошедших в следующий раунд (собеседования с Высшим советом правосудия), является в чем-то компромиссным.

В частности, среди прошедших есть четыре кандидата, чьи ответы нам показались крайне неубедительными, поэтому мы ждем публикации обоснований решений ГРМЕ и ВККС по каждому участнику конкурса. В дальнейшем этот вопрос рассмотрит ВРП", - пояснил исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

В Transparency International Ukraine отметили, что избрание новых судей является одним из маркеров Ukraine Facility Plan. Результат в 22 потенциальных судьи может свидетельствовать о том, что Украина фактически выполнила этот пункт, демонстрируя динамику, которой ожидают наши международные партнеры и Европейская Комиссия.

"В условиях полномасштабной войны и необходимости постоянно укреплять государственные институты эффективное правосудие по делам о коррупции является важным предохранителем от злоупотреблений. При условии успешного прохождения следующих этапов конкурса новые судьи должны укрепить ВАКС как институт и оправдать доверие, оказанное им ГРМЕ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Высший совет правосудия приступил к формированию новой Конкурсной комиссии ВККС – без международных экспертов, – "Автомайдан"

Кто продолжает участие в конкурсе?

Читайте: ВАКС приговорил "слугу народа" Марченко к 2 годам лишения свободы