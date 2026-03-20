По результатам конкурса определены 22 потенциальных судьи ВАКС, - Transparency International Ukraine. СПИСОК
ВККС и Общественный совет международных экспертов определили 22 потенциальных судьи ВАКС, которые при условии прохождения следующих этапов приступят к работе.
Об этом пишет Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом Украина приближается к выполнению очередного шага по евроинтеграционным обязательствам.
Увеличение количества судей позволит ускорить рассмотрение дел о топовой коррупции и уменьшить нагрузку на действующий состав ВАКС.
"Мы оценивали сведения обо всех 73 желающих стать судьей ВАКС или АП ВАКС. Затем фиксировали каждое проведенное собеседование. По нашему мнению, определенное количество кандидатов, прошедших в следующий раунд (собеседования с Высшим советом правосудия), является в чем-то компромиссным.
В частности, среди прошедших есть четыре кандидата, чьи ответы нам показались крайне неубедительными, поэтому мы ждем публикации обоснований решений ГРМЕ и ВККС по каждому участнику конкурса. В дальнейшем этот вопрос рассмотрит ВРП", - пояснил исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.
В Transparency International Ukraine отметили, что избрание новых судей является одним из маркеров Ukraine Facility Plan. Результат в 22 потенциальных судьи может свидетельствовать о том, что Украина фактически выполнила этот пункт, демонстрируя динамику, которой ожидают наши международные партнеры и Европейская Комиссия.
"В условиях полномасштабной войны и необходимости постоянно укреплять государственные институты эффективное правосудие по делам о коррупции является важным предохранителем от злоупотреблений. При условии успешного прохождения следующих этапов конкурса новые судьи должны укрепить ВАКС как институт и оправдать доверие, оказанное им ГРМЕ", - говорится в сообщении.
Кто продолжает участие в конкурсе?
- Наталья Дорошенко - судья Ровенского окружного административного суда.
- Владислав Кухта - председатель Черниговского районного суда Черниговской области.
- Елена Танасевич - судья ВАКС.
- Николай Рубащенко - доцент кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
- Марта-Мария Яцинина - старший преподаватель Украинского католического университета.
- Оксана Гуцал - судья Ореховского районного суда Запорожской области.
- Виктор Антипенко - судья Рокитнянского районного суда Киевской области.
- Александр Дудченко - доцент кафедры уголовного процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
- Евгений Диденко - судья Приазовского районного суда Запорожской области.
- Ирина Тесленко - судья Кременского районного суда Луганской области.
- Виталий Корягин - судья Терновского городского суда.
- Леся Скрекля - доцент Львовского торгово-экономического университета.
- Олег Хамходера - военнослужащий.
- Николай Пика - адвокат.
- Татьяна Троян - судья Сосновского районного суда города Черкассы.
- Юлия Ретинская - судья Заводского районного суда города Запорожья.
- Игорь Чайкин - судья Покровского районного суда города Кривого Рога.
- Ольга Певна - судья Троицкого районного суда Луганской области, временно командирована в Киевский районный суд Харькова.
- Екатерина Сикора - судья ВАКС.
- Наталья Мовчан - судья ВАКС.
- Инна Смаль - судья Сосницкого районного суда Черниговской области.
- Денис Коваленко - судья Рубежанского городского суда Луганской области.
На передовій, упродовж 5 років, без «доброчесності» боронять ЖИТТЯМ Україну її захисники, 24/7!!!!
