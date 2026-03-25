На фронте произошло 140 боевых столкновений: ВСУ ликвидировали 118 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток среды, 25 марта, на фронте произошло 140 боевых столкновений. Украинские защитники наносят противнику постоянные огневые удары, уничтожая личный состав и истощая его боевой потенциал. На определенных направлениях ведутся активные боевые действия.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 49 авиационных ударов – сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5989 дронов-камикадзе и осуществил 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением четырех КАБ. На направлении зафиксировано два боестолкновения.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в районах населенного пункта Старица и в сторону Зыбино, Охримовки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Песчаного и в сторону Новой Кругляковки. Боевые столкновения продолжаются.

Читайте также: С начала суток враг 49 раз атаковал позиции украинских защитников, - Генштаб

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов оккупантов в сторону Дробышево, Лимана и в районе населенного пункта Копанки.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки. Две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение, атакуя в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Новопавловка и в сторону Ильиновки, Торецкого. Одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее, Молодецкое, Ореховое и в сторону Гришино, Шевченко. Одна штурмовая операция продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 118 оккупантов и 33 - ранены; уничтожено 14 единиц автомобильного транспорта и три укрытия оккупантов; повреждено 38 укрытий, пункт управления БПЛА, 2 ББМ и шесть единиц автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 212 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды атаковали в районах населенных пунктов Терновое, Александроград и Красногорское. Одна атака продолжается.

Читайте также: За сутки произошло 176 боевых столкновений: 45 вражеских атак ВСУ отразили на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Оленоконстантиновка и в сторону Зализнычного. Две штурмовые операции продолжаются.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе Приморского.

На Приднепровском направлении противник осуществил две штурмовые операции – в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый. Одна атака продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Смотрите также: Операторы дронов 46-й бригады ДШВ поразили технику и дроны РФ на Покровском направлении. ВИДЕО