С начала суток враг 49 раз атаковал позиции украинских защитников, - Генштаб

С начала суток число атак агрессора составило 49.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области ударам подверглись населенные пункты Товстодубовое, Коренек, Суходил, Нескучное, Искрисковщина, Сосновка. В Черниговской области под обстрел попали Михальчина Слобода, Сеньковка, Блешня.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Читайте: Бои на фронте активизировались после зимнего затишья: самое горячее – Покровское направление, - DeepState

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск . На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Волчанска. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск в сторону Новоосинового.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции наших защитников в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник наступательных действий не проводил.



На Краматорском направлении враг осуществил одну наступательную операцию в районе Миньковки.

На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 289 740 человек (+890 за сутки), 11 800 танков, 38 695 артиллерийских систем, 24 271 ББМ.

Силы обороны с начала суток отразили 17 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко. Три боевых столкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг осуществил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Терново, Красногорское и Злагода.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное.

На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по районам населенного пункта Орехов.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Читайте также: Поражена вражеская установка БРК "Бастион", пункты управления и районы сосредоточения противника, — Генштаб

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не фиксируется.