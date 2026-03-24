С начала суток враг 49 раз атаковал позиции украинских защитников, - Генштаб
С начала суток число атак агрессора составило 49.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области ударам подверглись населенные пункты Товстодубовое, Коренек, Суходил, Нескучное, Искрисковщина, Сосновка. В Черниговской области под обстрел попали Михальчина Слобода, Сеньковка, Блешня.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск . На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Волчанска. Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск в сторону Новоосинового.
Бои на востоке
На Лиманском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции наших защитников в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении враг осуществил одну наступательную операцию в районе Миньковки.
На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
Силы обороны с начала суток отразили 17 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко. Три боевых столкновения еще не завершены.
На Александровском направлении враг осуществил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Терново, Красногорское и Злагода.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное.
- На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по районам населенного пункта Орехов.
- На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не фиксируется.
