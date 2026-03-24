С начала суток враг 49 раз атаковал позиции украинских защитников, - Генштаб

С начала суток число атак агрессора составило 49.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Обстрелы приграничных территорий продолжаются. Сегодня в Сумской области ударам подверглись населенные пункты Товстодубовое, Коренек, Суходил, Нескучное, Искрисковщина, Сосновка. В Черниговской области под обстрел попали Михальчина Слобода, Сеньковка, Блешня.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск . На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в районе Волчанска. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск в сторону Новоосинового.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции наших защитников в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении враг осуществил одну наступательную операцию в районе Миньковки.

На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Силы обороны с начала суток отразили 17 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко. Три боевых столкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг осуществил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Терново, Красногорское и Злагода.

Обстановка на юге

  • На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное.
  • На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудары по районам населенного пункта Орехов.
  • На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не фиксируется.

