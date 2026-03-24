Від початку доби ворог 49 разів атакував позиції українських захисників, - Генштаб
Від початку доби кількість атак агресора становить 49.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Товстодубове, Кореньок, Суходіл, Нескучне, Іскрисківщина, Соснівка. У Чернігівській області під обстріл потрапили Михальчина Слобода, Сеньківка, Блешня.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Бої на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ в бік Новоосинового.
Бої на сході
На Лиманському напрямку від початку доби ворог двічі атакував позиції наших захисників в бік Лиману.
На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Краматорському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Міньківки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Дотепер тривають три боєзіткнення.
Сили оборони з початку доби відбивали 17 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко. Три боєзіткнення ще не завершено.
На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії у районах населених пунктів Тернове, Красногірське та Злагода.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоселівка, Копані, Свобода, Єгорівка, Широке, Лісне.
- На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Оріхів.
- На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не фіксується.
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