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Новини Ситуація на фронті Зведення Генштабу
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Від початку доби ворог 49 разів атакував позиції українських захисників, - Генштаб

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Від початку доби кількість атак агресора становить 49.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Товстодубове, Кореньок, Суходіл, Нескучне, Іскрисківщина, Соснівка. У Чернігівській області під обстріл потрапили Михальчина Слобода, Сеньківка, Блешня.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ в бік Новоосинового.

Бої на сході

На Лиманському напрямку від початку доби ворог двічі атакував позиції наших захисників в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 289 740 осіб (+890 за добу), 11 800 танків, 38 695 артсистем, 24 271 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони з початку доби відбивали 17 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко. Три боєзіткнення ще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії у районах населених пунктів Тернове, Красногірське та Злагода.

Обстановка на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоселівка, Копані, Свобода, Єгорівка, Широке, Лісне.
  • На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Оріхів.
  • На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Також читайте: Уражено ворожу установку БРК "Бастіон", пункти управління та райони зосередження противника, - Генштаб

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не фіксується.

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Генштаб ЗС (8570) бойові дії (6040) ЗСУ (8910)
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