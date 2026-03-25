Удар РФ по Харькову утром 25 марта: в больнице умерла тяжело раненая женщина
Женщина, получившая ранения в результате нападения РФ на Харьков 25 марта, скончалась в больнице.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Пострадавшая умерла в больнице
"Женщина, которая сегодня была тяжело ранена в результате вражеского удара по Харькову, умерла в больнице. Наши медики сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми", - говорится в сообщении.
Атака РФ на Харьков
