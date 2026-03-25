Удар РФ по Харкову вранці 25 березня: у лікарні померла тяжкопоранена жінка

Жінка, яка зазнала поранень внаслідок атаки РФ по Харкову 25 березня, померла у лікарні.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждала померла у лікарні

"Жінка, яка сьогодні була важко поранена внаслідок ворожого удару по Харкову, померла в лікарні. Наші медики зробили все можливе, щоб врятувати її життя. Але, на жаль, травми виявилися надто тяжкими", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Харків

Нагадаємо, що зранку 25 березня 2026 року війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Харкова.

Відомо про 9 постраждалих, серед них - одна дитина.

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