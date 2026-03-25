Удар РФ по Харкову вранці 25 березня: у лікарні померла тяжкопоранена жінка
Жінка, яка зазнала поранень внаслідок атаки РФ по Харкову 25 березня, померла у лікарні.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждала померла у лікарні
"Жінка, яка сьогодні була важко поранена внаслідок ворожого удару по Харкову, померла в лікарні. Наші медики зробили все можливе, щоб врятувати її життя. Але, на жаль, травми виявилися надто тяжкими", - йдеться у повідомленні.
Атака РФ на Харків
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