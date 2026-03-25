Ворог атакує дронами Харків: є прильоти в двох районах, 7 людей постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 25 березня 2026 року війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Холодногірському району

Ворог завдав удару бойовим дроном "шахед" по Холодногірському району. За попередньою інформацією, що потребує уточнення, є поранені. Деталі зʼясовуються.

Як пізніше додав Терехов, зафіксовано влучання перед багатоповерховим житловим будинком, горять припарковані біля нього автомобілі.

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Удар по Новобаварському району

Окрім того, як зазначається, ворог завдав удару по Новобаварському району - по приватному будинку. За попередньою інформацією є постраждала жінка.

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Оновлена інформація

Як своєю чергою повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, наразі відомо про 4 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова.

Поранень зазнали три жінки і чоловік.

Пошкоджено щонайменше 2 автомобілі і приватний будинок.

За оновленими даними ОВА, після ворожого обстрілу Харкова до медиків звернулася 17-річна дівчина.

У постраждалої - гостра реакція на стрес, їй надали всю необхідну допомогу.

Загалом на цю хвилину відомо про 5 постраждалих.

За уточненими даними, у Холодногірському районі ворожий дрон поцілив у дерева біля багатоповерхівки. Спалахнули 4 автомобілі.

У Новобаварському районі ворог вдарив по території приватного будинку. Сталося загоряння газової труби та облицювання будинку.

Загалом, станом на 12.15, відомо про 7 постраждалих, серед них - одна дитина.

Також допомога лікарів знадобилася 58-річному чоловіку. У нього - вибухові поранення, госпіталізуємо до лікарні.