Ворог атакує дронами Харків: є прильоти в двох районах, 7 людей постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж
Зранку 25 березня 2026 року війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Холодногірському району
Ворог завдав удару бойовим дроном "шахед" по Холодногірському району. За попередньою інформацією, що потребує уточнення, є поранені. Деталі зʼясовуються.
Як пізніше додав Терехов, зафіксовано влучання перед багатоповерховим житловим будинком, горять припарковані біля нього автомобілі.
Удар по Новобаварському району
Окрім того, як зазначається, ворог завдав удару по Новобаварському району - по приватному будинку. За попередньою інформацією є постраждала жінка.
Оновлена інформація
Як своєю чергою повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, наразі відомо про 4 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова.
Поранень зазнали три жінки і чоловік.
Пошкоджено щонайменше 2 автомобілі і приватний будинок.
За оновленими даними ОВА, після ворожого обстрілу Харкова до медиків звернулася 17-річна дівчина.
У постраждалої - гостра реакція на стрес, їй надали всю необхідну допомогу.
Загалом на цю хвилину відомо про 5 постраждалих.
- За уточненими даними, у Холодногірському районі ворожий дрон поцілив у дерева біля багатоповерхівки. Спалахнули 4 автомобілі.
- У Новобаварському районі ворог вдарив по території приватного будинку. Сталося загоряння газової труби та облицювання будинку.
Загалом, станом на 12.15, відомо про 7 постраждалих, серед них - одна дитина.
Також допомога лікарів знадобилася 58-річному чоловіку. У нього - вибухові поранення, госпіталізуємо до лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
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