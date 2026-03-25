РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10635 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьков
349 1

Враг атакует Харьков дронами: есть попадания в двух районах, ранена женщина

шахед над Харьковом

Утром 25 марта 2026 года войска РФ нанесли удар по территории Харькова с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по Холодногорскому району

Враг нанес удар боевым дроном "Шахед" по Холодногорскому району. По предварительной информации, требующей уточнения, есть раненые. Детали выясняются.

Как позже добавил Терехов, зафиксировано попадание перед многоэтажным жилым домом, горят припаркованные возле него автомобили.

Удар по Новобаварскому району

Кроме того, как отмечается, враг нанес удар по Новобаварскому району — по частному дому. По предварительной информации, есть пострадавшая женщина.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жодного спокійного дня...
показать весь комментарий
25.03.2026 11:43
 
 