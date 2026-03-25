Враг атакует Харьков дронами: есть попадания в двух районах, ранена женщина
Утром 25 марта 2026 года войска РФ нанесли удар по территории Харькова с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Холодногорскому району
Враг нанес удар боевым дроном "Шахед" по Холодногорскому району. По предварительной информации, требующей уточнения, есть раненые. Детали выясняются.
Как позже добавил Терехов, зафиксировано попадание перед многоэтажным жилым домом, горят припаркованные возле него автомобили.
Удар по Новобаварскому району
Кроме того, как отмечается, враг нанес удар по Новобаварскому району — по частному дому. По предварительной информации, есть пострадавшая женщина.
Татьяна Рогова
