18-летний наркозависимый готовил теракты возле административных зданий Харькова, - СБУ. ФОТО

18-летний молодой человек по заказу РФ готовил серию терактов в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Юноша должен был изготовить самодельные взрывные устройства и заложить их возле административных зданий города.

"В дальнейшем российские спецслужбисты планировали дистанционно взрывать бомбы в час пик с помощью звонков на мобильные телефоны, которыми были оснащены взрывные устройства", - говорится в сообщении.

СБУ своевременно раскрыла планы врага и задержала агента "на горячем" в арендованной квартире во время изготовления СВУ.

Кто работал на врага?

Задание выполнял 18-летний наркозависимый, которого враг завербовал в Telegram-канале по поиску "легких денег на дозу".

Далее, следуя инструкциям куратора из РФ, агент приобрел компоненты для самодельных бомб и приступил к их изготовлению из подручных средств.

Во время обысков во временном жилище задержанного изъято 2,5 л химической жидкости, электрические компоненты для инициирования взрыва, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (пособничество в подготовке к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Молодой человек находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

