Новости Попытка теракта
1 323 13

18-летний наркозависимый готовил теракты возле административных зданий Харькова, - СБУ. ФОТО

18-летний молодой человек по заказу РФ готовил серию терактов в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Юноша должен был изготовить самодельные взрывные устройства и заложить их возле административных зданий города.

"В дальнейшем российские спецслужбисты планировали дистанционно взрывать бомбы в час пик с помощью звонков на мобильные телефоны, которыми были оснащены взрывные устройства", - говорится в сообщении.

СБУ своевременно раскрыла планы врага и задержала агента "на горячем" в арендованной квартире во время изготовления СВУ.

Кто работал на врага?

Задание выполнял 18-летний наркозависимый, которого враг завербовал в Telegram-канале по поиску "легких денег на дозу".

Далее, следуя инструкциям куратора из РФ, агент приобрел компоненты для самодельных бомб и приступил к их изготовлению из подручных средств.

Во время обысков во временном жилище задержанного изъято 2,5 л химической жидкости, электрические компоненты для инициирования взрыва, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (пособничество в подготовке к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Молодой человек находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+8
А чому СБУ в 2019 році не спіймали 41-річного наркозалежного Янєлоха? Він тепер такі теракти чудить, що той 18-річний видається бешкетником-невдахою.
20.03.2026 10:28 Ответить
+3
Він навряд чи доживе щоб вийти. Наркозалежним в зоні не довіряють, бо за дозу яку обовязково запропонує "кум" вони стають стукачами. А доля стукача паскудна в зоні, але ще більш фатальна після виходу на свободу...
20.03.2026 10:22 Ответить
+3
Бо хіхікали на 95-ому.
20.03.2026 10:58 Ответить
Майна немає в такому віці, вийде з зони в 30 - ть років, буде освітченим в кримінальній сфері, і що далі?
20.03.2026 10:16 Ответить
Він навряд чи доживе щоб вийти. Наркозалежним в зоні не довіряють, бо за дозу яку обовязково запропонує "кум" вони стають стукачами. А доля стукача паскудна в зоні, але ще більш фатальна після виходу на свободу...
20.03.2026 10:22 Ответить
Нехай спочатку ломку переживе. Не всім вдається.
20.03.2026 11:23 Ответить
Номерний Зє?
20.03.2026 10:57 Ответить
якийсь набір букав.
ти копипастиш аби куди, цю муйню?
про що треба проконсультуватись?
і чому на любянкє?
20.03.2026 11:07 Ответить
Це його у 18 років, батьки зробили наркозалежним, щоб він гадив Українцям на допомогу московським убивцям від ******???
Тепер, ще йому Українці мають ЗАБЕЗПЕЧИТИ: 3-разове харчування, перебування у буцигарні, баню, одяг, ліжкомісцем, медобслуговуванням,…
Щось не так у кучмівсько-ригоАнальному законодавстві під час дії Особливого періоду та дії воєнного стану?!?!? Зеленський з мертвечуком і ларьочником Оманським мабуть, зтурбовані з стомленою моноШоблою у ВРУ …..?.?.
20.03.2026 10:24 Ответить
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
20.03.2026 10:54 Ответить
20.03.2026 10:28 Ответить
20.03.2026 10:58 Ответить
Що цікаво, для України однаково небезпечні наркомани і любителі рускава язика
20.03.2026 11:37 Ответить
Це таке "наше майбутнє" залишиться в Україні після війни?
20.03.2026 11:49 Ответить
 
 