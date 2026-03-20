18-летний наркозависимый готовил теракты возле административных зданий Харькова, - СБУ. ФОТО
18-летний молодой человек по заказу РФ готовил серию терактов в Харькове.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Юноша должен был изготовить самодельные взрывные устройства и заложить их возле административных зданий города.
"В дальнейшем российские спецслужбисты планировали дистанционно взрывать бомбы в час пик с помощью звонков на мобильные телефоны, которыми были оснащены взрывные устройства", - говорится в сообщении.
СБУ своевременно раскрыла планы врага и задержала агента "на горячем" в арендованной квартире во время изготовления СВУ.
Кто работал на врага?
Задание выполнял 18-летний наркозависимый, которого враг завербовал в Telegram-канале по поиску "легких денег на дозу".
Далее, следуя инструкциям куратора из РФ, агент приобрел компоненты для самодельных бомб и приступил к их изготовлению из подручных средств.
Во время обысков во временном жилище задержанного изъято 2,5 л химической жидкости, электрические компоненты для инициирования взрыва, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (пособничество в подготовке к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Молодой человек находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ти копипастиш аби куди, цю муйню?
про що треба проконсультуватись?
і чому на любянкє?
Тепер, ще йому Українці мають ЗАБЕЗПЕЧИТИ: 3-разове харчування, перебування у буцигарні, баню, одяг, ліжкомісцем, медобслуговуванням,…
Щось не так у кучмівсько-ригоАнальному законодавстві під час дії Особливого періоду та дії воєнного стану?!?!?